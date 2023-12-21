Политолог: «Команда Путина» поспособствует высокой явке на выборах

Политолог Данилин: Общественная поддержка позволяет Путину опираться на народ, как на носителя суверенитета страны

Tекст: Олег Исайченко

«Решение Владимира Путина баллотироваться поддержали люди из самых разных сфер общества. Это врачи, артисты, спортсмены, военные герои, рабочие, учителя и многие-многие другие», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

Он напомнил, что сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина стали худрук Театра Табакова, актер Владимир Машков, спикер парламента ДНР, полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко. «Они входили и в инициативную группу по выдвижению Путина», – заметил собеседник.

Данилин подчеркнул, что граждане, согласно социологическим опросам, поддерживают решение Путина баллотироваться на пост главы государства, а это позволяет президенту уже сейчас опираться на общество как на носителя суверенитета страны. По словам политолога, также удалось довольно быстро сформировать штаб из 700 человек.

«Все эти люди формируют «Команду Путина». Это своего рода лица кампании, и я уверен – их авторитет поспособствует тому, чтобы как можно больше избирателей посетили участки и проголосовали на выборах», – резюмировал Данилин.

В четверг начал работать избирательный штаб действующего президента Владимира Путина. Штаб будет работать круглосуточно, но посетителей смогут принимать только с 9:00 до 18:00.

Сопредседателями штаба стали художественный руководитель Театра им. Олега Табакова, актер Владимир Машков, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога. Они уже провели совещание с главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым в режиме ВКС.

По словам Лысенко, с 23 декабря начнется сбор подписей в поддержку действующего президента. Эксперт Александр Брод объяснил газете ВЗГЛЯД решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца.