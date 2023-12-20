В Китае обратили внимание на особо торжественную встречу Мишустина в Пекине

Обозреватель Sohu: В Пекине Мишустина встретили особенно торжественно

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что главу российского правительства в аэропорту встретили заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и посол России в Китае Игорь Моргулов. Также перед самолетом была расстелена красная дорожка и выставлен почетный караул. Тан Боху подчеркнул, что форма приема Мишустина в Китае уступает только тому, как принимают Путина, передает ТАСС.

Во время приема госсекретаря США Энтони Блинкена в Китае в июне этого года его встречал директор департамента Северной Америки и Океании МИД КНР. При этом не было ни красной дорожки, ни почетного караула. Приемы главы Минфина США Джанет Йеллен, министра торговли США Джины Раймондо и лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера «также были относительно скромными».

Обозреватель добавил, что Мишустин за семь месяцев два раза посещает Китай, что является очень редкой ситуацией в современной дипломатии. «Это показывает, что России действительно есть что обсудить с Китаем, и многие важные вопросы должны решаться лично премьер-министром», – отметил Тан Боху.

Напомним, в Китае Мишустин встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Глава российского правительства заявил, что торгово-экономическое сотрудничество России и Китая справилось с непростыми вызовами в 2023 году.