Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.2 комментария
В Кремле опровергли изымание активов компаний из недружественных стран
Песков: Россия не изымает активы компаний недружественных стран
Россия не изымает активы компаний из недружественных стран, после их решения уйти с российского рынка, активы продаются или передаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, никакого изъятия не было и нет. Компании, уходя с рынка, продают или передают свои активы в зависимости от переговоров, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 2025 года запрет на совершение сделок с долями в стратегических компаниях России, ряде банков и других предприятий, в том числе в сфере ТЭК, принадлежащим иностранным гражданам из недружественных стран.