Политолог: Российским спецслужбам предстоит решить несколько непростых задач

Политолог Данилин: Путин высоко оценил деятельность спецслужб России, отметив важность и эффективность их работы

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин в своем поздравлении отметил эффективность и важность работы спецслужб. Они являются такой же надежной опорой нашего государства как армия и флот. Также президент обозначил целый ряд задач, которые предстоит решить людям, обеспечивающим безопасность страны», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

«В первую очередь речь идет о необходимости обеспечения прав и свобод наших граждан. Крайне важно сейчас пресекать деятельность различных экстремистских групп, которые пытаются расколоть наше общество», – отметил он.

«Также президент говорил об активизации работы в молодежной среде и об обеспечении у подрастающего поколения иммунитета к вторжению в наше ментальное пространство. Путин отметил необходимость защиты информационного пространства страны, а также экономической безопасности, особенно в военно-промышленном комплексе России», – подчеркнул собеседник.

«Еще одна задача – борьба с западными спецслужбами. Важно наращивать эффективность противодействия им, а также не допускать вмешательства иностранцев в политическую и социально-общественную жизнь нашей страны», – акцентирует эксперт.

«И особое внимание было уделено борьбе с терроризмом, так как украинские власти уже не гнушаются и таких методов. В этом контексте нашим спецслужбам необходимо защищать граждан, объекты критической инфраструктуры, а также усилить работу в новых регионах», – резюмировал Данилин.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником. Он отметил, что спецслужбы «стоят на страже суверенитета и конституционного строя страны, защищают интересы России, права и свободы граждан, срывают враждебные планы зарубежных спецслужб, показывают примеры мужества, отваги, грамотных и нестандартных оперативных действий».

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, личный состав специальных служб действует грамотно и оперативно. Благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, за смелость и решительность, за чёткую и слаженную работу», – цитирует слова Путина сайт Кремля.

Путин подчеркнул, что при поддержке Запада украинские власти фактически встали на путь государственного терроризма. «Это диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей», – заявил Путин.

Он призвал активизировать борьбу с терроризмом на всех направлениях, применяя «широкий комплекс технических и оперативных возможностей». Кроме того, президент указал на необходимость повышенного внимания к охране границ, «особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения». Путин считает важным предоставить «всю необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов».

Также президент заявил о необходимости усилить работу «по всем другим ключевым направлениям»: борьбе с экстремизмом, коррупцией и информационными угрозами; защите государственных тайн и экономических интересов страны; обеспечению работы компаний и предприятий. Кроме того, Путин указал на необходимость «жестко пресекать» попытки спецслужб Запада дестабилизировать ситуацию в России.