  • Новость часаПутин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства
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    США начинают новую безнадежную войну
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    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Вербового и Работино
    Юшков объяснил лишение Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения
    САУ «Коалиция-СВ» начали применять в зоне СВО
    Сенатор: История запомнит тех, кто в ООН голосовал против резолюции о борьбе с неонацизмом
    Песков заявил о невыполнении Ходорковским данных при помиловании обещаний
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Все отчетливее виден мир после Америки

    Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

    8 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    6 комментариев
    20 декабря 2023, 14:15

    Политолог: Российским спецслужбам предстоит решить несколько непростых задач

    Политолог Данилин: Путин высоко оценил деятельность спецслужб России, отметив важность и эффективность их работы

    Политолог: Российским спецслужбам предстоит решить несколько непростых задач
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Спецслужбы являющихся одной из опор России, и президент Путин это отметил, поставив при этом перед органами безопасности ряд задач, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Владимир Путин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником.

    «Владимир Путин в своем поздравлении отметил эффективность и важность работы спецслужб. Они являются такой же надежной опорой нашего государства как армия и флот. Также президент обозначил целый ряд задач, которые предстоит решить людям, обеспечивающим безопасность страны», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «В первую очередь речь идет о необходимости обеспечения прав и свобод наших граждан. Крайне важно сейчас пресекать деятельность различных экстремистских групп, которые пытаются расколоть наше общество», – отметил он.

    «Также президент говорил об активизации работы в молодежной среде и об обеспечении у подрастающего поколения иммунитета к вторжению в наше ментальное пространство. Путин отметил необходимость защиты информационного пространства страны, а также экономической безопасности, особенно в военно-промышленном комплексе России», – подчеркнул собеседник.

    «Еще одна задача – борьба с западными спецслужбами. Важно наращивать эффективность противодействия им, а также не допускать вмешательства иностранцев в политическую и социально-общественную жизнь нашей страны», – акцентирует эксперт.

    «И особое внимание было уделено борьбе с терроризмом, так как украинские власти уже не гнушаются и таких методов. В этом контексте нашим спецслужбам необходимо защищать граждан, объекты критической инфраструктуры, а также усилить работу в новых регионах», – резюмировал Данилин.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником. Он отметил, что спецслужбы «стоят на страже суверенитета и конституционного строя страны, защищают интересы России, права и свободы граждан, срывают враждебные планы зарубежных спецслужб, показывают примеры мужества, отваги, грамотных и нестандартных оперативных действий».

    «Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, личный состав специальных служб действует грамотно и оперативно. Благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, за смелость и решительность, за чёткую и слаженную работу», – цитирует слова Путина сайт Кремля.

    Путин подчеркнул, что при поддержке Запада украинские власти фактически встали на путь государственного терроризма. «Это диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей», – заявил Путин.

    Он призвал активизировать борьбу с терроризмом на всех направлениях, применяя «широкий комплекс технических и оперативных возможностей». Кроме того, президент указал на необходимость повышенного внимания к охране границ, «особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения». Путин считает важным предоставить «всю необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов».

    Также президент заявил о необходимости усилить работу «по всем другим ключевым направлениям»: борьбе с экстремизмом, коррупцией и информационными угрозами; защите государственных тайн и экономических интересов страны; обеспечению работы компаний и предприятий. Кроме того, Путин указал на необходимость «жестко пресекать» попытки спецслужб Запада дестабилизировать ситуацию в России.

    19 декабря 2023, 15:40
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    История все расставит по своим местам, но Россия свое не отдаст, заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о территориальных спорах по западной части Украины.

    В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства заявил, что Россия могла бы быть гарантом территориальной целостности Украины, передает ТАСС.

    «Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим», – сказал он.

    Ранее Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше.

    Коментарии (96)
    18 декабря 2023, 21:15
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые в истории евросанкций в рамках 12-го пакета решил оставлять в силе рестрикции против граждан России даже в случае их смерти, чтобы не допустить финансирования спецоперации России на Украине, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что решение Совета ЕС определяет условия, по которым Совет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу фондов и экономических ресурсов, передает ТАСС.

    Отмечается, что данные меры могут быть приняты, если Совет сочтет, что «есть вероятность, что соответствующие активы могут быть в противном случае использованы» для финансирования действий РФ в отношении Украины или «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (21)
    19 декабря 2023, 10:22
    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине

    The Hill: На роль главного посредника в переговорах по Украине может подойти экс-канцлер Германии Меркель

    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может претендовать на роль одного из ведущих претендентов на роль медиатора в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным касательно конфликта на Украине, выразил газете The Hill мнение профессор Школы международного образования в США Брюс Дэйтон.

    По его словам, представителям Запада нужно усилить миротворческие действия на Украине и начать выстраивать конструктивное общение с Москвой, привлекая для этих целей членов неправительственных организаций или религиозных лидеров, чтобы позднее сформированные идеи передать официальным дипломатам, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что на роль такого посредника может подойти Меркель ввиду того, что у нее есть определенный опыт общения с российским президентом. Кроме того, в данный момент она не связана с правительством Германии напрямую.

    Также Дэйтон отметил, что на роль посредников подходят и другие деятели, к примеру, из транснациональных компаний.

    Профессор указал, что неконструктивная позиция действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в данный момент подразумевает, что временами стоит положиться «на авторитетную тетю или заслуживающего доверию дядю».

    «Настал момент… когда третьей стороне нужно помочь в поисках мира в Европе», – резюмировал он.

    Напомним, сама Меркель ранее признавалась в том, что Минские соглашения были нужны только для того, чтобы выиграть время для Украины.

    Как заявлял газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер действий России в отношении Запада.

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    18 декабря 2023, 20:51
    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний
    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые включил в 12-й пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что Совет ЕС «расширил критерии для включения в санкционные списки российских физических и юридических лиц, организаций и структур, ставших бенефициарами принудительной передачи собственности или контроля над структурами, основанными в России, которые прежде принадлежали или контролировались структурами ЕС, передает ТАСС.

    Как указано в постановлении, решение Совета ЕС вводит исключение, чтобы разрешить разморозку фондов или экономических ресурсов в случае, если государство ЕС примет решение по соображениям государственного интереса лишить данное российское лицо, структуру или организацию экономических ресурсов, принадлежащих ему или контролируемых им, чтобы сделать эти ресурсы доступными для выплаты компенсации.

    Отмечается, что ЕС планирует включать в санкционные списки и замораживать европейские активы российских компаний и предпринимателей, которые получат ресурсы европейских компаний, ушедших из России, но которые не смогли вывести на Запад свой капитал, чтобы впоследствии конфисковать эти средства и из них выплачивать компенсации пострадавшему западному бизнесу.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (6)
    18 декабря 2023, 15:29
    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ

    Молдавии готовит денонсацию соглашений о борьбе с терроризмом и поддержанию мира в СНГ

    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ
    @ Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Молдавии готовится к денонсации двух соглашений, подписанных страной в рамках СНГ – о борьбе с терроризмом и о коллективных силах по поддержанию мира в СНГ.

    «Члены Комитета по внешней политике и европейской интеграции приняли положительное заключение по проектам решений о денонсации еще двух соглашений, заключенных на платформе СНГ», – приводит ТАСС заявление молдавского парламента.

    Отмечается, что речь идет о договоре о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, а также о соглашении о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

    Агентство напоминает, что в правительстве Молдавии заявляли о планах денонсации более 100 из 282 договоров в рамках Содружества, из которых уже расторгнуты свыше 40 соглашений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в Евросоюз, поэтому решение Брюсселя начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС – политизированное, а сам процесс может занять десятилетия.

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    20 декабря 2023, 12:58
    Юшков объяснил лишение Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения

    Эксперт Юшков: Wintershall и OMV могли обвинить Россию в заморозке прибыли компаний

    Юшков объяснил лишение Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Иностранные компании неоднократно заявляли о намерении покинуть Россию, но практически никто так и не сделал этого. Сейчас Москва превентивно запустила процесс, который лишит Запад возможности обвинять нашу страну в якобы краже их денег, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Ранее Wintershall и OMV лишились прав на разработку Южно-Русского месторождения.

    «Если бы Wintershall и OMV сами ушли с российского рынка, как заявляли ранее, то их ждала бы продажа доли в бизнесе и сохранение вырученных средств на счетах типа C, вывести финансы с которого можно только через решение российского руководства», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Но компании не уходили, их выручка накапливалась, так как вывести ее за рубеж просто так нельзя. И в любой момент они могли обвинить Россию в том, что мы якобы заморозили деньги, которые принадлежат Wintershall и OMV. Теперь окно для манипуляций закрылось», – отмечает он.

    «При этом ранее подобных действий российские власти не совершали, вероятно, потому, что надеялись договориться с ЕС. Планировалось, что европейцы частично разблокируют наши активы, а мы в свою очередь деньги их компаний. Однако сейчас вводится все больше санкций и за рубежом подготавливается законодательная база под изъятие наших резервов. Поэтому смысла защищать интересы иностранных акционеров больше нет», – акцентирует эксперт.

    «На разработке месторождения это решение не отразится. Судьба залежей будет зависеть не от присутствия иностранцев, а от экономической целесообразности. Поставки энергоносителей в Европу сейчас уменьшились, поэтому «Газпром» вполне может перейти к сокращению добычи», – поясняет он.

    «Главная интрига, по моему мнению, заключается в том, кто станет владельцем акций. АО «СОГАЗ», скорее всего, купило их только на время. Долю в пакете могут получить азиатские компании, также не исключается борьба среди российских предприятий, например, «Роснефти» и «Новатэка», – резюмировал Юшков.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству создать российские общества, к которым перейдут права на разработку Южно-Русского месторождения, говорится в соответствующем указе.

    Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с ним будут созданы ООО, к которым перейдут «все права и обязанности ОАО «Севернефтегазпром» и акционерных обществ «Газпром ЮРГМ Трейдинг» и «Газпром ЮРГМ Девелопмент».

    Российские акционеры получат доли, пропорциональные частям в совместных предприятиях. Доли, пропорциональные частям иностранных компаний, будут переданы самим ООО, а затем, как ожидается, их купит АО «СОГАЗ». После этого средства, вырученные в результате сделки, переведут на специальные счета типа С на имя предыдущих зарубежных владельцев.

    Напомним, доли Wintershall Holding GmbH и OMV Exploration & Production GmbH в ОАО «Севернефтегазпром» (оператор Южно-Русского месторождения) составляют 35% и 25%. Год назад Правительство установило предел цены для «Газпрома» на покупку газа у СП с OMV и Wintershall Dea. До этого Путин ограничил покупку газа у совместных с OMV и Wintershall предприятий на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.

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    18 декабря 2023, 20:03
    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

    «Дееспособные и достигшие 18-летнего возраста» граждане Белоруссии смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета срока их проживания в России с момента получения вида на жительство, знания русского языка, истории и основ законодательства страны, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    При этом для граждан Молдавии и Казахстана требование о знании русского языка по-прежнему сохраняется.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

    Коментарии (17)
    19 декабря 2023, 16:18
    ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран
    ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз ввел для экспортеров европейских товаров обязательное контрактное условие, не допускающее реэкспорт чувствительных товаров в Россию или в другую страну для использования в России. Такие нормы содержатся в 12-м пакете санкций.

    Норма должна быть введена в новые экспортные контракты к 20 марта 2024 года и добавлена в контракты, заключенные до 19 декабря 2023 года, передает РБК.

    Среди товаров, на которые распространяется новое условие о запрете поставок в Россию, микросхемы, танталовые конденсаторы, видеопереговорные устройства, диоды, транзисторы, шариковые подшипники, части самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, шины для воздушных судов, антенные отражатели, накладки тормозных колодок, авиационное топливо.

    Новое условие не обязательно для экспорта товаров в страны-партнеры Евросоюза, такие как США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария.

    Ранее в Кремле заявили, что области, в отношении которых Запад может вводить санкции против России, подходят к концу, что подтверждает 12-й пакет санкций ЕС.

    Коментарии (17)
    19 декабря 2023, 09:26
    Володин раскрыл ущерб западных компаний от санкций против России

    Спикер Госдумы Володин: Евросоюз утвердил 18 тыс. 772 антироссийские санкции

    Володин раскрыл ущерб западных компаний от санкций против России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз утвердил 18 тыс. 772 антироссийские санкции, однако основной ущерб понесли Соединенные Штаты и европейские страны, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что ввиду утверждения ЕС 12-го пакета антироссийских санкций в общей сложности введено 18 тыс. 772 незаконные меры.

    Володин подчеркнул, что подобные меры проходят под диктовку Штатов, Запад наносит вред своим же гражданам.

    Кроме того, в Еврозоне ожидается спад в экономике в течение полугода – первый со времен распространения коронавируса.

    По словам председателя Госдумы, одно американское издание признает, что Белый дом стремился задушить санкциями российскую экономику, однако Москва имела другие планы и превратила бойкот Запада в удачу для России.

    Он также отметил, что ушедшие из России западные компании потеряли более 103 млрд долларов.

    «Эти деньги остались в России», – заключил Володин.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов. Более того, ЕС даже ввел посмертные санкции для россиян.

    Коментарии (8)
    18 декабря 2023, 21:29
    ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов
    ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России решил ввести ограничения на импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ), следует из заявления ЕС.

    По данным ЕС, такие санкции позволят сократить доходы России более чем на 1 млрд евро, и при этом под ограничения не попадут уже заключенные контракты с отсрочкой максимум на 1 год, передает «Интерфакс».

    Ранее ЕС впервые включил в 12-й пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (3)
    20 декабря 2023, 13:39
    Сенатор: История запомнит тех, кто в ООН голосовал против резолюции о борьбе с неонацизмом

    Сенатор Долгов: Вашингтон пытается использовать идеологию неонацизма против России, но планы США обречены на провал

    Сенатор: История запомнит тех, кто в ООН голосовал против резолюции о борьбе с неонацизмом
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    49 стран сделали выбор следовать в фарватере политики США, которые используют неонацистскую идеологию в борьбе с Россией. Эти государства покрывают себя международным позором и становятся в положение изгоев, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя результаты голосования в ГА ООН по российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

    «Россия ежегодно с 2005 года выносит на голосование в ГА ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, и США ежегодно голосуют против. С 2016 по 2021 год стабильно две страны голосовали против документа – это США и Украина», – напомнил сенатор Константин Долгов.

    Позиция этих стран понятна, добавил он, указав на взгляды офиса Зеленского и главных его спонсоров – американцев. «Евросоюз частенько трусливо воздерживался от голосования, – продолжил Долгов. – На мой взгляд, это странно. Как можно воздерживаться по резолюции, которая призывает не допустить возрождения нацизма, в которой содержится осуждение Холокоста?» В этой связи собеседник особенно указал на позицию Германии. В этой стране, напомнил парламентарий, нацизм официально осужден и запрещен.

    Он также заметил, что в 30-е годы XX века британцы и те же американцы пытались использовать нацизм в борьбе с Советским Союзом. По его мнению, нынешние попытки Вашингтона использовать нацизм в борьбе с Россией окажутся провальными.

    Долгов отдельно обратил внимание на позицию Канады. Он напомнил, что в сентябре в парламенте этой страны чествовали бывшего военного СС «Галиция». «Канадские политики замараны по самые плечи. Но они готовы на все в борьбе с Россией», – указал парламентарий.

    «Результаты голосования по резолюции в этом году показали, что 49 стран сделали выбор в пользу политики США, которые используют неонацистскую идеологию и неонацистские движения для борьбы с Россией. Я считаю, что эти государства покрывают себя международным позором и становятся в положение изгоев», – подчеркнул Долгов.

    Долгов убежден, что история запомнит тех, кто на голосовании в ООН «нажал на красную кнопку». «Уже в скором будущем отговорки вроде «не понравилась формулировка в четвертой строке третьего абзаца» приниматься не будут. Эти страны оказываются на темной стороне истории, последствия для них будут самые печальные», – прогнозирует собеседник.

    При этом сенатор акцентирует, что речь идет о правительствах стран, а не о народах. «Огромное количество людей и в Германии, и в Италии, и во Франции, и в Бельгии, и в той же Канаде осуждает нацизм. Им стыдно за то, что творят их политики. Таких людей будет становиться все больше, – ожидает Долгов. – Власти стран, которые так голосуют, которые ведут себя так на международной арене, будут нести за это историческую и моральную ответственность. И обелиться у них не получится».  

    Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом и героизацией нацизма. Документ поддержали 118 стран, в том числе Алжир, Боливия, Бразилия, Китай и Куба. 14 стран воздержались. 49 выступили против. Среди них – США, Германия, Украина, Япония и Канада. Многие из них попытались оправдать свой голос против резолюции тем, что Россия якобы использует тему борьбы с героизацией нацизма для «оправдания» СВО.

    В документе странам рекомендуется сделать необходимые шаги в законодательной сфере и в сфере образования, чтобы не допустить «пересмотра истории и итогов Второй мировой войны», «отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

    Резолюция осуждает случаи пропаганды нацизма, включая соответствующие граффити и рисунки на памятниках жертвам Второй мировой войны. Подчеркивается, что страны должны избавиться от всех форм расовой дискриминации. Документ осуждает продвижение в ходе образовательного процесса идей расизма и дискриминации на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

    Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявляла, что поддержка в организации ежегодной резолюции Москвы о борьбе с героизацией нацизма растет. «Динамика у нас положительная, – приводит ее слова ТАСС. – Мы идем вперед, может не таким быстрым темпом, как нам бы этого хотелось, но мы действительно будем набирать год от года».

    Напомним, Генеральная Ассамблея ООН принимает подобные резолюции с 2005 года. В декабре прошлого года в поддержку документа проголосовали 120 стран, против – 50, еще десять воздержались. Среди тех, кто голосовал тогда против: США, Германия, Украина, Испания, Норвегия, Швеция, Великобритания, Польша, Япония, Греция, Канада, Грузия, Венгрия и другие.

    Коментарии (4)
    18 декабря 2023, 17:11
    Лавров: У России нет территориальных споров с другими странами

    Глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии у России территориальных споров с другими странами

    Лавров: У России нет территориальных споров с другими странами
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия закрыла все территориальные споры, в том числе с Японией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «У нас в общем-то больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией, все территориальные споры закрыты», – приводит ТАСС слова Лаврова в программе «Большая игра» на Первом канале.

    По его словам, США и президент Джо Байден «это прекрасно понимают», и им «хорошо известно», что у России «нет никаких территориальных споров со странами НАТО».

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.

    Коментарии (2)
    19 декабря 2023, 13:01
    В Минэкономразвития спрогнозировали рекордный рост товарооборота с Индией

    Минэкономразвития: Торговый оборот России и Индии за три квартала превысил 3,9 трлн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Объем товарооборота между Россией и Индией в течение трех кварталов этого года превысил показатель в 3,9 трлн рублей, что становится историческим рекорд, заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

    По его словам, в этом году будет обновлен исторический рекорд взаимной торговли – серьезный знак и символ того, что предпринятые ранее действия оказались правильными, передает РИА «Новости».

    Также Вольвач добавил, что в 2023 году Россия и Индия достигли рекордного объема товарооборота.

    По его данным, экспорт из России в Индию за первые три квартала текущего года вырос более чем вдвое, превысив 3,5 трлн рублей.

    Кроме того, замминистра подчеркнул, что благодаря принятым властями мерам по облегчению импорта из дружественных стран, идет устойчивый рост поставок со стороны Нью-Дели. Так, уже за первые три квартала он составил 38%, а в сфере сельскохозяйственной продукции и продовольствия превысил 47%.

    В заключение замглавы ведомства подтвердил, что это – колоссальные цифры, а темпы развития являются действительно удивительными и знаковыми.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доля дружественных стран в структуре взаимной торговли к 2030 году может вырасти до 90%.

    Напомним, Центр стратегических разработок спрогнозировал, что объем торговли России с недружественными странами по всему миру снизится к 2030 году в пять раз.

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    18 декабря 2023, 12:39
    Власти Крыма национализировали имущество 77 «подрывников»

    Владимир Константинов: Власти Крыма национализировали имущество 77 физических и юридических лиц

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Госсовета Крыма приняли решение национализировать имущество 77 юридических и физических лиц, «осуществляющих подрывную деятельность в отношении России», заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

    «Мы национализировали имущество курортных комплексов, включая известные гостиницу «Лондон» и «Отель 1001 ночь», парк-отель «МАРАТ» в поселке Гаспра и другие», – написал Константинов в своем Telegram-канале.

    По его словам, в перечень также включено имущество различных аграрных предприятий, банков, в том числе – государственного «ощадного банка Украины», спортивных и реабилитационных центров, «теннисного клуба в Ялте, Мариупольского металлургического Комбината им. Ильича и так далее».

    Глава крымского парламента подчеркнул, что по вопросу национализации этих объектов «выступали наши общественники», «крымчане обращались ко мне через соцсети».

    Всего в списке на национализацию «около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества», отметил Константинов. Он пообещал, что список будет уточняться и дополняться новыми объектами.

    «Процесс национализации имущества украинских олигархов, наших врагов, спонсирующих убийства русских людей, продолжается. Мы не оставим им ни малейшего шанса зарабатывать деньги на наших людях», – написал Константинов.

    Ранее в Крыму объявили аукцион на недвижимость украинского бизнесмена Игоря Коломойского в поселке Партенит в Алуште, ее начальная цена – свыше 446 млн рублей.

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    19 декабря 2023, 14:29
    Шойгу назвал число поставляющих оружие на Украину стран

    Шойгу: Более 54 стран заявили о поставках вооружения на Украину, в реальности поставки осуществляют 15 стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки вооружений и военной техники на Украину осуществляют 15 стран, с начала специальной военной операции об этом заявляли более 50 стран, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    «С началом спецоперации 54 страны заявили о военных поставках киевскому режиму. Реально вооружение и военная техника поступают из 15 государств», – сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

    Всего внешние спонсоры предоставили Украине 203 млрд долларов, что на 30 млрд больше ее ВВП, сообщил министр. Шойгу заявил, что Украина фактически является банкротом, поскольку значительная часть предоставленных ей средств – кредиты, которые подлежат возврату.

    Ранее Шойгу сообщил о ликвидации 103 особо жестоких военных преступников на Украине.

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