Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.0 комментариев
Выборы президента России решено впервые провести с использованием онлайн-голосования
Памфилова: Выборы президента России впервые пройдут с использованием онлайн-голосования
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) впервые будет использоваться на выборах президента в марте, решение принято на заседании Центризбиркома, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Проголосовать онлайн смогут жители 30 регионов, передает ТАСС.
ДЭГ на выборах главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, будет использоваться в Московской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Тульской, Челябинской, Ярославской областях, а также в Карелии, Чувашии, Крыму, Алтайском, Камчатском, Пермском краях, Москве, Севастополе и Ненецком автономном округе.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о своем участии в выборах. ЦИК зарегистрировал поданные им документы.