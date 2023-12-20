ВС Белоруссии решил рассмотреть дело умершего в Канаде пособника нацистов Катрюка

Шендерович: НАТО должно было разбомбить Россию в 2014 году

Tекст: Ольга Иванова

Шендерович сделал данное заявление в ходе своего выступления на YouTube-канале одного из проектов Ходорковского (признан иноагентом). Ведущая онлайн-шоу напомнила, что восемь лет назад США рассекретили документ, в котором был список целей Вашингтона для ядерного удара, если бы в 1950-х разразилась война между СССР и США. Она поинтересовалась у Шендеровича, может ли такой список существовать сейчас.

«Ну список, безусловно, есть уже давно. Полагаю, что после мюнхенской речи Путина в 2007 году. НАТО уже имело основания вернуться к рассмотрению этих объектов и его (список – прим. ВЗГЛЯД) оптимизировать, сделать более современным, актуальным. А уж после аннексии 2008 года, после 2014 года, я не сомневаюсь, что эти списки есть», – сказал он.



Эти списки, по мнению Шендеровича, странам НАТО необходимо показать гражданам России, чтобы они знали, что они находятся в зоне опасности: «Что по вам долбанут и правильно сделают». Он сравнил российские объекты с немецкими городами Берлином и Дрезденом и немецкими заводами в Силезии, которые во время войны «сравняли с землей».

Шендерович считает, что «НАТО, в соответствии с Будапештским соглашением 1994 года, должно было это сделать еще в 2014 году, долбануть, имело юридическое право. Более того, было обязано. Оно этого не сделало, отложили немножечко».

В октябре прошлого года Шендерович позлорадствовал над трагедией в российском Ейске – он заявил, что погибшие при крушении военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске якобы «заслужили» произошедшее с ними и «расплата только начинается».

