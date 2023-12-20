Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.0 комментариев
ВС Белоруссии решил рассмотреть дело умершего в Канаде пособника нацистов Катрюка
Верховный суд (ВС) Белоруссии принял к производству уголовное дело в отношении умершего в Канаде пособника нацистов Владимира Катрюка, которого посмертно будут судить по статье «Геноцид» Уголовного кодекса республики, сообщили в Верховном суде Белоруссии.
Согласно сообщению ведомства, дело в отношении умершего Владимира Катрюка,1921 года рождения, уроженца Украинской ССР, обвиняемого в совершении преступления, подпадающего под статью «Геноцид», принято ВС Белjheccbb к производству для рассмотрения по первой инстанции, передает ТАСС.
Ранее СК России прекратил уголовное дело в отношении нацистского преступника, гражданина Канады Владимира Катрюка, убивавшего жителей Хатыни в годы Великой Отечественной войны, в связи с его смертью.
Напомним, в мае 2015 года Канада отказалась выдать российскому правосудию 93-летнего Владимира Катрюка, человека, о причастности которого к преступлениям нацистов говорит множество доказательств.
В том же месяце газета ВЗГЛЯД сообщала, что адвокат «хатынского палача» заявил о смерти Катрюка в Канаде. При этом известны случаи, когда нацистские преступники пытались избежать наказания, изображая предсмертное состояние.