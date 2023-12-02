В канцелярии Нетаньху сообщили об отзыве переговорщиков из Катара

Tекст: Кристина Цыцура

Сообщается, что это было сделано после «тупика в переговорах» по освобождению заложников, передает ТАСС.

«Террористическая организация ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по списку, который был направлен ХАМАС и утвержден им», – говорится в сообщении.

В ведомстве поблагодарили руководство ЦРУ, министра разведки Египта и премьер-министра Катара за помощь в освобождении 84 детей и женщин из сектора Газа и 24 иностранцев.