Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.3 комментария
В канцелярии Нетаньху сообщили об отзыве переговорщиков из Катара
Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа по указанию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отозвал команду переговорщиков из Катара.
Сообщается, что это было сделано после «тупика в переговорах» по освобождению заложников, передает ТАСС.
«Террористическая организация ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по списку, который был направлен ХАМАС и утвержден им», – говорится в сообщении.
В ведомстве поблагодарили руководство ЦРУ, министра разведки Египта и премьер-министра Катара за помощь в освобождении 84 детей и женщин из сектора Газа и 24 иностранцев.