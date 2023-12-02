Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.0 комментариев
Медведев пообещал ассиметричный ответ на вмешательство во внутренние дела России
Медведев пообещал асимметричный ответ на вмешательство во внутренние дела России
Россия ответит ассиметрично на вмешательство во внутренние дела и поддержку псевдооппозиции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«На вмешательство во внутрироссийские дела, поддержку разнообразных псевдооппозиционных манкуртов, желающих распада России, мы, где это только возможно, будем отвечать всеми доступными способами, прямо пропорционально степени агрессии или, в случае необходимости – асимметрично», – написал он во «ВКонтакте».
Зампред СБ добавил, что прагматичный подход к внешней политике полностью заменен морализаторством и размахиванием санкционной дубиной.
По словам Медведева, прагматичного подхода, основанного на реализме и взаимовыгодных компромиссах, придерживался недавно скончавшийся экс-госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер.
Ранее Медведев заявил, что на Западе больше нет таких людей, как Киссинджер.