Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.0 комментариев
Зампред правительства Хуснуллин осмотрел экспозиции на выставке «Россия»
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин посетил павильон №15 на Международной выставке-форуме «Россия».
Там он ознакомился с экспозициями Минстроя «Строим будущее» и Минтранспорта «Россия в движении». В павильоне продемонстрировали достижения отрасли и рассказали об ее потенциале.
«Здесь показаны наиболее важные проекты – все, что связано со строительством, развитием транспортной сети. Это то, что было сделано за последнее десятилетие. Отдельное внимание уделяется цифровым технологиям – с ними связано дальнейшее развитие отрасли: как новые объекты будут регистрироваться. Здесь вся наша идеология и все, что мы планируем», – сказал Хуснуллин.
Напомним, выставка проходит в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля. Здесь представлены экспозиции, посвященные достижениям 89 регионов России.