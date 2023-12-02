  • Новость часаРоссийские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Украина мучает свое Закарпатье
    В Молдавии признали получение уведомлений от России о некачественных продуктах
    В ходе СВО погиб прославившийся благодаря клипу на песню «Тает лед» житель Ухты
    Украинцы нашли сим-карту «Киевстара» в российском БПЛА
    В Минобороны назвали причины увеличения численности ВС России
    В России разработали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности
    Украинский разведчик предупредил о последствиях «захвата» Крыма
    Израиль атаковал окрестности Дамаска
    Херш заявил о вероятных тайных переговорах Герасимова и Залужного
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    11 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    15 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Бойкот гордых шпрот

    Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

    9 комментариев
    2 декабря 2023, 08:22

    Россия вошла в топ-пять поставщиков зерна в ЕС

    Россия впервые с 2022 года вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз закупил в сентябре у России максимальный с марта 2022 года объем зерна, таким образом, РФ вернулась в пятерку крупнейших поставщиков, следует из данных Евростата.

    Согласно материалам, ЕС нарастил закупки российского зерна – на 22% за месяц и в 10 раз за год – до 180 тыс. тонн. Этот объем стал максимальным за полтора года, Россия стала четвертым крупнейшим экспортером зерна в Евросоюз, передает РИА «Новости».

    При этом на первом месте по объему импорта зерна в ЕС оказалась Украина. Поставки выросли за месяц выросли на 1%. При этом за год их объем снизился на четверть, до 1,2 млн тонн.

    На втором месте – Бразилия, нарастившая за месяц поставки до 1,1 млн тонн. На третьем – Турция (204 тыс. тонн зерна, +4% за месяц). Пятая – Канада (139 тыс. тонн).

    Напомним, президент России Владимир Путин заверял, что Москва готова выполнять все обязательства по экспорту зерновых.

    30 ноября 2023, 18:33
    Захарова рассказала, о чем говорили западные страны на заседании ОБСЕ

    Захарова назвала «ерундой» разговоры глав МИД западных стран на заседании ОБСЕ

    Захарова рассказала, о чем говорили западные страны на заседании ОБСЕ
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел из стран коллективного Запада «говорили о ерунде» на заседании ОБСЕ в Северной Македонии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова отметила, что все западники говорили кто о чем, обо всякой ерунде, в отличие от Лаврова, который говорил о сути. По словам дипломата, надо посмотреть правде в глаза, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Лавров прорвал блокаду НАТО и Запада руками ОБСЕ.

    Коментарии (8)
    30 ноября 2023, 00:28
    Боррель назвал участие Лаврова в заседании ОБСЕ «сохранением мультилатерализма»

    Боррель увидел в участии Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ способ «сохранить мультилатерализм»

    Боррель назвал участие Лаврова в заседании ОБСЕ «сохранением мультилатерализма»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Участие главы МИД России Сергея Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ даст возможность «сохранить мультилатерализм», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    В Скопье Боррель сказал, что согласие ОБСЕ и Северной Македонии «позволить Лаврову принять участие соответствует общей задаче сохранить мультилатерализм». Боррель сказал, что ОБСЕ должна продолжать полноценно работать «в тяжелые времена», передает ТАСС.

    По его словам, ОБСЕ остается для ЕС «важным партнером». «ОБСЕ – это единственная платформа, где наша общая архитектура безопасности обсуждается и должна обсуждаться», – сказал глава дипломатии Евросоюза.

    Напомним, Северная Македония и Болгария решили снять запрет на пролет российского самолета для участия Лаврова в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье. Пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко заявил о бойкоте делегацией страны грядущей встречи.

    Коментарии (26)
    29 ноября 2023, 18:11
    Эксперт: Лавров летит в Македонию спасать ОБСЕ

    Политолог Носович: Без участия России обеспечение безопасности в Европе обречено на провал

    Эксперт: Лавров летит в Македонию спасать ОБСЕ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Надежды западных стран на исключение России из международного сообщества провалились, потому что без Москвы невозможно обеспечить безопасность в Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Носович. Ранее Северная Македония и Болгария решили снять запрет на пролет самолета РФ для участия Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел ОБСЕ.

    «Поездка Сергея Лаврова на саммит ОБСЕ в Северную Македонию важна сама по себе. После начала СВО западные страны обзавелись несбыточной мечтой – «отменить» Россию, сделать ее изгоем на всем международном пространстве. Но мы доказали, что мир не может существовать без Москвы», – сказал Александр Носович, специалист по прибалтийским странам, политолог.

    «Развитием отношений с нашей страной заинтересованы государства Азии, Африки, Латинской Америки. Как бы ни хотелось Западу, но обеспечение безопасности Европы без России заведомо обречено на провал. И если Россия выйдет из ОБСЕ, то организация лишится какого-либо смысла для существования. Мы же не хотим этого допустить», – отмечает собеседник.

    «Как отметил Лавров, Москва до сих пор сохраняет надежды на спасение организации. Вернуть ее к выполнению изначальных задач по обеспечению безопасности и сотрудничества вполне реально, но крайне трудно. Это поможет восстановить в Европе необходимый для дипломатии дух партнерства. Именно таким образом и задумывалось объединение при подписании Хельсинских соглашений», – подчеркивает эксперт.

    «Однако сегодня ОБСЕ превратилась в международно-бюрократический инструмент прозападной пропаганды. Тем не менее Россия до сих пор играет важную роль в европейской политике. Мы наложили запрет на председательство Эстонии в организации в следующем году, а сейчас ради приезда Лаврова Болгария откроет воздушное пространство на 72 часа», – уточняет политолог.

    «Эти факты лишний раз подчеркивают значимость России в обеспечении региональной безопасности. И противникам Москвы не под силу это изменить. Украина и государства Прибалтики, конечно, могут продолжать избранную линию игнорирования и бойкота РФ, однако ни к чему хорошему это их не приведет», – считает он.

    «Украинцы и прибалты загнали себя в ситуацию, в рамках которой любой контакт с Россией считается проигрышем. К сожалению, официальные представители этих государств зачастую опасаются диалога с Москвой, поскольку боятся потерпеть в нем интеллектуальное поражение», – резюмирует Носович.

    Ранее правительство Северной Македонии приняло решение снять запрет на пролет самолета РФ для участия Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице страны, городе Скопье. Отмечается, что введенные ЕС санкции «предусматривают исключения» для «международных конференций».

    Таким образом, действия Северной Македонии не противоречат регламенту Евросоюза. Позже последовало известие и о решении Болгарии. Государство также выдало разрешение на пролет Лаврова в рамках его посещения мероприятия ОБСЕ.

    Некоторые участники организации восприняли данную новость крайне негативно. Так, пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко заявил о бойкоте делегацией страны грядущей встречи, сообщает «Коммерсант».

    По его оценке, присутствие представителей Москвы на мероприятии впервые с февраля 2022 года лишь усугубит текущий кризис объединения. Со схожим по смыслу совместным заявлением выступили главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы. Они отметили, что грядущее выступление Россия попытается использовать для ослабления единства западного блока.

    На этом фоне министр иностранных дел Грузии Илья Дарчившвили, несмотря на демарш своих коллег, все-таки посетит саммит ОБСЕ. Председатель правящей партии страны Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что на встрече также будут присутствовать госсекретарь США и глава дипломатии ЕС, поэтому игнорирование события будет неправильным.

    Кроме того, он назвал «двойными стандартами» отказ от участия в саммите министров некоторых стран, например, Латвии. По его словам, Рига «поставляет в Россию вчетверо больше вина, чем Грузия». Он также посетовал на то, что именно это государство настаивало на вводе санкций Тбилиси в отношении Москвы, хотя само ведет с ней достаточно активную торговлю.

    Коментарии (19)
    29 ноября 2023, 14:12
    Эксперт: НАТО не удастся заблокировать Балтику для России

    Военный эксперт Дандыкин: Россия готова ответить на вызовы стран НАТО в Балтике

    Эксперт: НАТО не удастся заблокировать Балтику для России
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Прикрываясь намерениями защитить свою подводную инфраструктуру, страны НАТО наращивают давление на Россию в Балтийском регионе. Однако наша страна готова дать противникам симметричный ответ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал капитан I ранга Василий Дандыкин. Ранее стало известно о готовности Великобритании отправить военные корабли в Балтийское море.

    «Любые действия противника вблизи наших границ создают определенные риски. Усиление патрулирования акватории Балтийского моря со стороны Британии и других европейских государств потенциально может привести к полной блокировке акватории для российских торгового и военного флотов. Наши противники всегда мечтали «зажать» Россию», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «В связи с этим, намерение превратить Балтийское море во внутренне озеро НАТО вполне укладывается в длительную историческую парадигму, используемую западными странами для планирования действий в военной сфере. Кроме того, передвижение кораблей вблизи границ РФ позволит собрать им и некоторую разведывательную информацию», – акцентирует собеседник.

    «Не верю, что их реальной целью является предотвращение нанесения ущерба критической подводной инфраструктуре. Могу их расстроить: они опоздали с реализацией этой цели на один год. «Северные потоки» уже разрушены, а остальным объектам опасность вроде бы не грозит. Столь глупыми отговорками Лондон пытается скрыть простое желание лишний раз напугать Москву», – подчеркивает эксперт.

    «Однако пустые демонстрации силы не собьют нас с выбранного пути. Мы привыкли к враждебности западных стран и готовы дать им пропорциональный ответ. Россия планомерно усиливает наблюдение за акваторией Балтийского моря. В случае, если корабли НАТО попытаются предпринять враждебные действия, мы быстро пресечем любую деятельность противника», – уточняет он.

    «Кроме того, мы планомерно предпринимаем и организационные улучшения в рамках работы Вооруженных сил на севере нашей страны. В настоящее время восстанавливается Ленинградский военный округ, который позволит значительно повысить эффективность российского флота в этой акватории», – резюмирует Дандыкин.

    Ранее стало известно о намерении Великобритании отправить военные корабли в Балтийское море. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Эстонии. Отмечается, что основной целью Лондона станет защита подводной инфраструктуры от «саботажного» поведения России.

    Размещение кораблей будет проходить в Балтике, Северном море и Датских проливов. Основополагающий документ, регламентирующий эти действия, был принят министрами обороны стран Объединенных экспедиционных сил. В данную организацию помимо Британии также входят Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Швеция. Перечисленные страны уже заявили о своем намерении предоставить свой флот на эти цели.

    Патрульные корабли членов объединения будет охранять британский фрегат HMS Richmond. В коалицию также входят Нидерланды, Норвегия, Дания и Исландия. Между тем, в октябре Лондон планировал отправить 20 тыс. военнослужащих в страны Северной Европы для защиты критически важной инфраструктуры. Об этом сообщало издание Reuters.

    В их число войдут моряки, морпехи и летчики. Кроме того, в регион прибудут восемь кораблей Королевского флота, группа самолетов и вертолетов, отметил премьер-министр страны Риши Сунак. Также ожидаются крупномасштабные учения с участием нескольких стран.

    Коментарии (7)
    30 ноября 2023, 21:48
    Лавров предложил председателю ОБСЕ равноправный диалог
    Лавров предложил председателю ОБСЕ равноправный диалог
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо возобновить взаимоуважительный и равноправный диалог государств – участников ОБСЕ для выхода организации из кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем ОБСЕ Буяром Османи.

    Лавров обсудил состояние дел в ОБСЕ с действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи и будущим действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел и торговли Мальты Ианом Борчем, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Глава МИД России подчеркнул, что для выхода организации из нынешнего глубокого кризиса и возвращения к нормальной деятельности необходимо возобновить равноправный диалог государств-участников, соблюдать основополагающее правило консенсуса, четко следовать правилам процедуры.

    Ранее Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сказал, что организация находится на краю пропасти и нуждается в оживлении, необходимость которого остается неочевидной.

    Коментарии (8)
    1 декабря 2023, 12:50
    Экономист: Французские свекловоды поплатились за недальновидность Еврокомиссии

    Экономист Лизан: Если Париж настроится на борьбу с ЕК за введение квот на украинскую продукцию, Зеленскому придется несладко

    Экономист: Французские свекловоды поплатились за недальновидность Еврокомиссии
    @ Christian GUY/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Круг стран, терпящих убытки от несправедливого украинского импорта, продолжает шириться. Франция вполне способна повлиять на Еврокомиссию в плане пересмотра политики ЕС в отношении отмененных квот. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее во Франции потребовали избавиться от украинского сахара.

    «Французские фермеры не в первый раз выражают недовольство по поводу отсутствия квот на украинскую сельскохозяйственную продукцию. В прошлый раз о своей обеспокоенности заявили продавцы курицы. Теперь изменившаяся экономическая реальность добралась и до свекловодов, которых тревожит огромный приток сахара во Францию», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Париж закономерно стал жертвой тренда, характерного для всех стран ЕС. После начала СВО Еврокомиссия приняла решение об отмене ограничений на импорт украинской продукции в обход национальных правительств. Тогда все исходили из гуманитарной составляющей вопроса. О последствиях решений никто не думал», – отмечает эксперт.

    «Пагубные итоги широких жестов 2022 года дали о себе знать относительно недавно. Первой жертвой реализуемой политики стала Восточная Европа. Дело в том, что в этих странах сельское хозяйство сосредоточено вокруг растениеводства, как и на Украине», – подчеркивает собеседник.

    «Таким образом, между сторонами случился конфликт интересов. Государства, расположенные в западной части ЕС, по большей части сконцентрированы на животноводстве, из-за чего последствия от увеличившегося притока продукции с территории Украины они не ощутили. Однако случай Франции показывает, что и гиганты объединения могут попасть в неловкую ситуацию», – уточняет Лизан.

    «Если положение дел будет усугубляться, и Париж начнет чувствовать особое давление со стороны местных производителей сахара, то правительству страны придется начать дискуссию с Еврокомиссией по вопросу введения квот на украинскую продукцию. Проблема ЕС заключается в том, что страны не могут самостоятельно обходить наднациональные ограничения», – акцентирует он.

    «Дерзко нарушать правила способны лишь поляки. На мой взгляд, когда Франция станет активным игроком в осуждении бесконтрольного украинского импорта, Владимиру Зеленского придется несладко. Если в споре с Варшавой ему удавалось поддерживать надменный тон и откровенно хамить, то Париж такого отношения не потерпит», – считает собеседник.

    «ВСУ крайне зависимы от внешних поставок вооружений. Любые проблемы, находящиеся за пределами сферы конфликта, могут сказаться на готовности стран продолжать поддержку Украины. Франция вполне способна «перекрыть кислород» обнаглевшим союзникам, поэтому Зеленскому, скорее всего, придется отмалчиваться», – подчеркивает эксперт.

    Резюмируя, Лизан отметил, что «недовольство экономическими преференциями, созданными ЕК для Украины, продолжит нарастать». По его мнению, «мы еще не раз увидим введение односторонних ограничений».

    Ранее во Франции увидели угрозу в сахаре с Украины для европейских производителей. Об этом сообщает издание Bloomberg. О своих опасениях заявила всеобщая конфедерация свекловодов страны. По мнению ее членов, растущий импорт продукта несет огромные риски для местных предпринимателей сельскохозяйственного сектора.

    Организация настаивает на том, чтобы поступающий с Украины сахар перепродавался за пределы ЕС. Отмечается, что в сезоне 2023-2024 годов показатели ввоза данного товара с территории восточноевропейского государства могут достичь 700-800 тыс. тонн, что значительно превышает средние отметки в 21 тысячу за пять лет до этого.

    «Нам нужен четкий ответ Еврокомиссии о будущем управлении этим притоком сахара», – отмечается в обращении конфедерации. При этом, как пишет издание, несмотря на растущий импорт сахара с Украины, цены на продукт в ЕС до сих пор остаются крайне высокими на фоне глобального дефицита подсластителя. В настоящий момент внутренняя стоимость товара составляет около 800 евро за тонну, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

    Однако не только французские фермеры недовольны несправедливыми условиями, созданными для украинского импорта. Так, в сентябре Варшава выдвинула ультиматум ЕК по вопросу вывоза зерна с союзной страны. «Для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или ЕК примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет», – заявлял премьер-министр Матеуш Моравецкий.

    Владимир Зеленский в ответ пригрозил Евросоюзу обращением в международный арбитраж, если ограничения на поставки зерна будут продлены. Эти слова вызвали серьезное недовольство в Варшаве. Министр правительства страны по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что эта риторика выходит за рамки классической дипломатии.

    Все это привело к недовольствам и среди польских дальнобойщиков, выступающих против увеличения числа украинских перевозчиков. Проблемы в сфере сельского хозяйства, вызванные отменой квот, в целом пагубно влияют на логистику Европы. Так, зерновой кризис спровоцировал крупные проблемы на границе Молдавии и Румынии.

    Коментарии (9)
    1 декабря 2023, 16:49
    В Финляндии запустили курсы для всех желающих по действиям против россиян

    МИД Финляндии разработал видеокурс по обучению граждан соблюдать санкций против России

    В Финляндии запустили курсы для всех желающих по действиям против россиян
    @ um.fi

    Новый видеокурс финляндского МИД рассказывает не только о базовых аспектах антироссийских санкций, но и об особенностях их применения. За его прохождение положен сертификат, сообщили в иностранном ведомстве страны.

    Министр иностранных дел Элина Валтонен отметила, что цель курса – чтобы каждый знал, как применять санкции, поскольку ограничения ЕС против России «беспрецедентно обширны» и сейчас возникают проблемы с их реализацией, сообщает РБК.

    Основная целевая аудитория обучающего ролика – руководство организаций, поскольку именно на них лежит ответственность за нарушение санкций, однако посмотреть фильм может любой желающий.

    Темы курса включают «основы санкций и то, как их применять», «замораживание средств и принципы запретов на экспорт и импорт», «выявление случаев обхода санкций, инструкции по проведению комплексной проверки».

    Ранее сообщалось, что Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков (8,8 млрд долларов).


    Коментарии (20)
    29 ноября 2023, 23:17
    Перевозчики в Словакии решили заблокировать КПП на границе с Украиной

    Перевозчики в Словакии собрались оказать давление на Еврокомиссию блокировкой КПП на границе с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Союз автомобильных перевозчиков Словакии, решивший с 1 декабря на неопределенный срок заблокировать пункт пропуска «Вышне – Немецке» на границе с Украиной, рассчитывает, что это повлияет на Еврокомиссию, сообщают СМИ.

    Союз автоперевозчиков Словакии заявил о планах членов объединения заблокировать КПП на границе с Украиной с 1 декабря в случае отсутствия прогресса в вопросе восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков, передает RT со ссылкой на TASR.

    Перевозчики хотят таким образом поддержать главу словацкого минтранса, который на заседании Совета ЕС собирается добиваться восстановления системы разрешений для украинских автоперевозчиков, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение.

    Министерство транспорта Словакии заявило, что уважает право перевозчиков на протест. При этом ведомство выразило надежду, что блокировка контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной не повлияет на жизнь населения на востоке страны, передает РИА «Новости».

    В начале ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной из-за льгот, которые ЕС ввел для украинских перевозчиков.

    Коментарии (5)
    30 ноября 2023, 15:07
    Фон дер Ляйен пообещала довести в ЕС производство снарядов до 1 млн в год
    Фон дер Ляйен пообещала довести в ЕС производство снарядов до 1 млн в год
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз сможет произвести 1 млн снарядов в следующем году, заявила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен.

    Фон дер Ляйен фактически признала, что Евросоюз не смог выполнить свой план по производству миллиона снарядов в 2023 году, но заверила, что сможет в следующем, передает ТАСС.

    Ранее руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

    Коментарии (26)
    29 ноября 2023, 17:37
    DR: По итогам саммита ЕС Путина может ждать рождественский сюрприз
    DR: По итогам саммита ЕС Путина может ждать рождественский сюрприз
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Итоги саммита лидеров ЕС, который запланирован на декабрь, могут стать приятным сюрпризом для президента России Владимира Путина, пишет датское издание DR.

    Издание пишет, что саммит ЕС намечен на декабрь, но решение о начале переговоров о вступлении Украины могут отложить до марта следующего года. Декабрьский саммит, считает автор, может закончиться и классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины. Такой итог он назвал «лучшим рождественским подарком Путину от Брюсселя», передает РИА «Новости».

    Также автор считает, что предстоящие в следующем году выборы в США и Европе могут стать подспорьем для России в украинском конфликте.

    В начале ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

    Коментарии (4)
    1 декабря 2023, 14:52
    Лавров: ОБСЕ продолжают добивать с заслуживающем лучшего применения упорством

    Tекст: Ольга Никитина

    На заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ никто никого не должен приглашать, а страна, вызвавшаяся стать хозяйкой по итогам годового председательства, имеет обязательства по обеспечению участия в мероприятии всех сторон, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Он уточнил, что речь идет об участии всех министров, лиц, их сопровождающих, в том числе и журналистов. Лавров указал, что в данном случае этого не произошло, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров заявил о полной деградации всего, что было создано в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по трем направлениям.

    По словам министра, Запад не извлек никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ. Организацию, как отметил он, продолжают добивать с упорством, заслуживающем лучшего применения. Лавров добавил, что этому было посвящено 95% выступлений западных представителей, и всего несколько «трезвых голосов» напоминали, что ОБСЕ создавали для сотрудничества и обеспечения взаимной безопасности.

    Также Лавров заявил, что Россия не призывает к развалу Евросоюза, но констатирует, что никакой демократии в ЕС не наблюдается, хотя эти страны объявили себя ее образцом и венцом. «Там палочная дисциплина, муштра, по-моему, даже хуже, чем в НАТО. Вернее, «лучше», чем в НАТО», – обрисовал ситуацию глава российской дипломатии.

    Евросоюз, по словам Лаврова, переродился. Содружество создавалось для того, чтобы эффективно повышать благосостояние своих граждан, напомнил он и призвал в этом контексте посмотреть на то, куда идут средства так называемого Европейского фонда мира.

    «Уже много примеров, когда страны-члены начинают задаваться вопросом, на основе каких полномочий Еврокомиссия решает за страны-члены», – добавил Лавров.

    Также Лавров заявил, что для начала политического процесса по Украине нужны две стороны, «как в танго», но другая сторона в настоящее время исполняет не танго, а брейк-данс.

    Коментарии (4)
    2 декабря 2023, 00:11
    Власти Эстонии сравнили принятие российского гражданства с «терроризмом»

    Премьер Каллас: Гражданство России может угрожать безопасности Эстонии

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Эстонии ищет способы депортации жителей страны за решение получить российское гражданство, которое может быть связано с терроризмом и угрозой безопасности республике, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

    Каллас заявила, что департамент полиции и погранохраны обязан расследовать, не является ли принятие гражданства России заявлением о поддержке терроризма, а также деятельности, направленной против Эстонии и ее союзников, передает РИА «Новости» .

    Она заявила, что человек, проживавший в Эстонии, решает получить российское гражданство в то время, когда Россия «нападает на украинское государство и народ», свидетельствует о том, что в случае необходимости в рамках мобилизации он готов вступить в российскую армию и воевать против Украины, передает ТАСС.

    Премьер считает, что «это очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать». Каллас заявила, что вид на жительство в Эстонии может быть аннулирован, если иностранец представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности, при этом каждая процедура индивидуальна и основана на оценке опасности, исходящей от конкретного человека.

    Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что жители Эстонии, пожелавшие принять гражданство России, могут быть подвергнуты выселению из страны.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна не исключил закрытия границы с Россией вслед за Финляндией.

    Коментарии (11)
    29 ноября 2023, 12:55
    Стало известно об истощении возможностей ЕС для введения мер против России в сфере энергетики

    Politico: ЕС достиг предела возможностей для введения мер против России в сфере энергетики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз в сфере энергетики достиг предела возможностей в введении мер против России, которые бы не отражались негативно на европейской конкурентоспособности, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

    Он пояснил, что ЕС исчерпал возможности того, что можно Европа может сделать, не стреляя себе в ногу, передает РИА «Новости».

    Politico пишет, что страны ЕС, вместо того, чтобы нацеливаться на основные экспортные товары, в частности нефть и газ, в рамках ограничительных мер против России ограничивают торговлю железом, алмазами и медью. Эти товары, по данным издания, «представляют относительно небольшую ценность для российского государства».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой новый удар Запад готовит по российской нефти.

    Коментарии (0)
    29 ноября 2023, 14:21
    Суд ЕС постановил отменить санкции против Александра Пумпянского

    Tекст: Ольга Никитина

    Суд ЕС постановил исключить сына бизнесмена Дмитрия Пумпянского Александра из черного списка Евросоюза.

    Решение о включении Александра Пумпянского в черный список было принято 14 сентября 2022 года, затем дважды продлевалось – 13 марта и 13 сентября. Суд постановил отменить соответствующие решения, передает ТАСС.

    При этом суд отказал в выплате ему морального ущерба в 100 тыс. евро.

    Суд счел недоказанным утверждение о якобы причастности Александра Пумпянского к «действиям по дестабилизации суверенитета и территориальной целостности Украины».

    Коментарии (0)
    2 декабря 2023, 02:19
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия планирует обнародовать проект налога на непредвиденные доходы от 200 млрд евро замороженных активов ЦБ России, чтобы помочь восстановлению Украины, пишет Bloomberg.

    Источник Bloomberg сообщил, что в проекте будет разъяснено, что некоторые вопросы, затронутые государствами-членами, еще не решены и что предложение ЕС не будет мешать ни национальным налогам, ни другим мерам, передает ИноСМИ.

    Между тем, Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург призвали к более постепенному подходу, и сочли законодательную инициативу преждевременной.

    Однако, лидеры ЕС посоветовали руководству блока ускорить работу над предложением. Встреча национальных экспертов и комиссии  состоится 6 декабря.

    В ЕС находится свыше 200 млрд евро активов России, большая их часть – в бельгийской клиринговой палате Euroclear, остальное – в других странах ЕС. Отмечается, что в прошлом месяце российские активы в Euroclear принесли с момента заморозки и до третьего квартала этого года почти 3 млрд евро прибыли, которая будет расти.

    Между тем, Бельгия заявила, что в следующем году намерена выделить 1,7 млрд евро на помощь Украине из собственных налоговых поступлений от замороженных российских активов.

    Если Европейская комиссия одобрит проект 12 декабря, лидеры ЕС смогут рассмотреть его на саммите, который состоится на той же неделе в Брюсселе.

    Ранее премьер Бельгии де Кроо сообщил о планах ЕС зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России.

    Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства. При этом ЕС решил ввести налог на прибыль с замороженных активов России.

    Коментарии (0)
    Главное
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов
    Стало известно о планах сына Сороса захоронить химотходы на Украине
    NI: Израиль может перейти на сторону Китая из-за упадка США
    Жители украинских сел отказались сносить советские памятники
    КНДР пригрозила уничтожить спутники США
    Солдаты ВСУ пожаловались на неисчерпаемые ресурсы армии России
    В ВОЗ заявили про стремительную эпидемию ВИЧ в Европе

    Встреча ОПЕК закончилась бразильской сенсацией

    Министерская встреча ОПЕК+ закончилась настоящей сенсацией. Организация экспортеров пополнилась новым другом – Бразилией. Это серьезно усиливает вес решений ОПЕК+. Потому что именно Бразилия вместе с США являлись теми странами вне ОПЕК, которые наращивали добычу и мешали картелю. Теперь Бразилия встала на сторону ОПЕК, а не США. Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Украины нашли способ озолотиться на провале контрнаступления

    На Украине признали факт перехода к обороне. Теперь руководство страны намеревается возвести фортификационные сооружения почти по всей линии соприкосновения. Все это происходит на фоне масштабных скандалов о коррупции в военных кругах. Для чего на самом деле офису Зеленского понадобилась данная инициатива и как эти изменения отразятся на ходе конфликта? Подробности

    Перейти в раздел

    Прозрачное поле боя ослабило танки

    Российские военные впервые уничтожили танк Leopard 1A5 за счет тактического мастерства и адаптации к меняющимся условиям боя. Произошедшее стало новым поводом заявить о том, что танк больше не способен прорывать оборону противника. Однако в экспертной среде призывают не списывать танки со счетов, потому что этот вид машин продолжает развиваться. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Украина мучает свое Закарпатье

    В Закарпатской области Украины ввели поголовную проверку документов. Призывные бригады действуют там особенно жестко, хотя смена политики в отношении региона решила бы многие проблемы Киева с Венгрией и ЕС в целом, разблокировав для Украины миллиарды евро. Вместо этого Закарпатье как будто стараются задушить. Чего боится команда президента Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Блинкен и Боррель сбежали от Лаврова

      Несмотря на противодействие ряда стран, глава МИД РФ Сергей Лавров все-таки прилетел на саммит ОБСЕ в столицу Северной Македонии. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен сбежал с заседания министров иностранных дел. Это лишний раз показывает, какое он ничтожество в сравнении с почившим Генри Киссинджером.

    • «Это война». Китай предупредил Тайвань

      «Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня означает войну». «Армия не проявит никакой пощады к тем, кто попытается отколоть Тайвань от КНР». Заявления такого типа теперь регулярно звучат в Пекине. Начнется ли настоящая война за Тайвань, должно определиться совсем скоро – уже в январе.

    • Зеленский – «мечтатель года»

      Американское издание Politico выбрало «самого влиятельного человека», «главного мечтателя» и «главного разрушителя» среди европейцев в 2023 году. Победителями стали бывший глава Евросовета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. За что им оказана такая «честь»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............