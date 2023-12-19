Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.2 комментария
Шойгу: В боевую учебу ВС России внедрены нестандартные тактические приемы
Глава Минобороны Шойгу сообщил о внедрении нестандартных тактических приемов в боевую учебу военных России
Новые и нестандартные тактические приемы внедрены в подготовку российских военных в ходе спецоперации, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
По его словам, в боевую учебу внедрены новые, нестандартные тактические приемы действий подразделений, показавшие свою эффективность на поле боя, передает ТАСС. Также Шойгу отметил троекратное увеличение пропускной способности окружных и армейских полигонов.
Кроме того, по его данным, дополнительно оборудовано свыше 1,5 тыс. учебных мест, круглосуточно эксплуатируется более 800 учебных объектов. «Практически в кратчайшие сроки была создана новая система подготовки военных специалистов», – заключил министр.
Ранее Шойгу заявил об открытии военных учебных центров во всех регионах России.