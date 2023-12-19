Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.2 комментария
Трехмиллионному посетителю выставки «Россия» подарили открытку от Путина
Международную выставку-форум «Россия» посетил трехмиллионный гость. Им стал Алексей Козырев, который приехал на выставку из Барнаула Алтайского края вместе с женой Еленой. Семья получила специальный подарок – открытку с поздравлением и подписью президента России Владимира Путина.
Глава государства подписал ее на выставке «Россия» в минувшее воскресенье во время посещения павильона № 75 на ВДНХ в Москве – здесь он осмотрел региональные экспозиции и принял участие в работе XXI съезда «Единой России».
«Мы любим путешествовать – особенно на автомобиле: Крым, Сочи, Забайкалье. Сюрприз, конечно – нет слов. Мы пришли посмотреть на экспозицию Алтайского края, увидели выступление нашего губернатора. И гордость нас распирала – решили посмотреть своими глазами. Приехали – и так совпало. Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок. Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются», – отметил Козырев.
Для Алексея и Елены также организовали экскурсию в павильоне № 15 «Строим будущее / Россия в движении», где вручили сертификат на поездку на космодром Восточный. Подарок рассчитан на семью и компенсирует также проезд и проживание в путешествии. Его подготовили АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
А 2 декабря двухмиллионный посетитель выставки «Россия» Марат Сабитов из Казани вместе со своей женой получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. 15 ноября площадку посетила миллионный гость – Светлана Сулейманова из Пензы. Ее семье достались билеты на балет «Щелкунчик» и поездка в Москву.