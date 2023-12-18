Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала

Политолог: Россия остается гарантом стабильности и развития СНГ

Политолог Егорченков: Участие Путина в интеграции стран СНГ придает вес этим процессам

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В условиях тех вызовов, которые сейчас стоят перед Россией, странами СНГ и в некотором смысле перед всей Евразией, особую важность приобретают научно-технические и культурно-гуманитарные связи, в том числе образовательные, а также вопросы сохранения русского языка на постсоветском пространстве. Постоянные попытки Запада дестабилизировать ситуацию на всем постсоветском пространстве безальтернативно диктуют странам СНГ построение крепких и братских отношений», – пояснил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

«Когда мы говорим о языке, мы не должны забывать: это ведь не только речь, это наше общее идейно-смысловое пространство, общие культурные коды, смыслы. Я очень много езжу по странам СНГ и почти везде люди старшего поколения говорят на русском языке. Немало молодых людей тоже стремятся изучить русский язык, понимать русскую культуру. Они хорошо осознают, что это пространство для них родное и значительно более перспективное, чем, например, англосаксонское», – указал он.

«В следующем году Россия будет председательствовать в СНГ. Однако и без этого Россию можно назвать одним из гарантов стабильности пространства СНГ, драйвером и лидером большинства проектов развития. Личное участие в интеграции стран СНГ президента России Владимира Путина придает всем процессам дополнительный вес. Он постоянно последовательно говорит о том, что гуманитарная составляющая диалога на пространстве СНГ крайне важна, ведь наш интеграционный процесс не ограничивается только экономикой, только сверкой часов в области политики международной и безопасности», – подчеркнул аналитик.

«Хочу упомянуть и выставку-форум «Россия», с помощью которой президент и вся наша страна задают пространству СНГ тренд на воспитание чувства гордости граждан за достижения своих стран. Я бы хотел, чтобы выставка развивалась по международному вектору, чтобы появились полноценные павильоны всех стран СНГ», – резюмировал собеседник.

В понедельник президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам заседания Совета глав правительств СНГ, сообщает Кремль. «Нынешнее заседание посвящено действительно важной теме – развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Ведь именно тесная культурная взаимосвязь и духовная близость наших народов, разветвленные человеческие контакты и многовековая общая история жизни в одном государстве являются тем прочным фундаментом, на котором выстраиваются интеграционные процессы в рамках СНГ», – сказал он.

В ходе председательства России в СНГ «мы планируем продолжать и развивать практику проведения широкого круга совместных мероприятий по самым разным направлениям искусства, образования и науки, в том числе задействуя ресурсы Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ». «Будем всячески поощрять реализацию кино- и телепроектов, организацию конкурсов классической и популярной музыки», – анонсировал Путин.

«Разумеется, нацелены и на продолжение самого тесного взаимодействия по вопросам сохранения памяти о нашем общем прошлом, борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма. Важная роль в этой работе отводится движению поисковиков, а также таким знаковым акциям в память павших в годы Великой Отечественной войны, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Поезд памяти», призванным познакомить граждан наших государств, в том числе молодежь, с историей и местами боевой славы», – добавил он.

«Естественно, в ходе своего председательства Россия уделит особое внимание теме сбережения нашего общего достояния – русского языка, который был и остается языком межнационального общения сотен миллионов людей как в наших странах, так и по всему миру», – напомнил российский лидер.