Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.8 комментариев
Названы сроки восстановления Антоновского моста в Херсонской области
Сальдо: Антоновский мост восстановят, когда будет безопасно
Антоновский мост в Херсонской области можно быстро восстановить, но только, когда появятся условия с точки зрения безопасности для строителей, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
Губернатор Херсонской области объяснил, что можно восстановить и Антоновский мост, и железнодорожный мост возле Херсона. По его словам, промышленный и строительный комплекс России «способны творить чудеса», как в случае с Крымским мостом, передает РИА «Новости».
Сальдо подчеркнул, что когда строителям предоставят возможность безопасно работать, Антоновский мост будет восстановлен достаточно быстро.
Ранее в ноябре 2022 года были подорваны два пролета Антоновского моста во время вывода российских военнослужащих с правого берега Днепра на левый.