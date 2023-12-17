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В Совфеде заявили о невозможности полноценно заменить Олимпиаду
Сенатор Карелин: Полноценно заменить Олимпиаду не получится
Спортивные соревнования на базе стран БРИКС, ШОС и других интеграционных объединений полезны и «деятельны», но полноценной заменой Олимпиаде стать не смогут, заявил сенатор Александр Карелин в кулуарах съезда партии «Единая Россия».
Как указал Карелин, это деятельное дополнение, но оно не станет полноценной заменой. «Я бы не предполагал кроить свои форматы для того, чтобы сохранить возможности широкой состязательности, чтобы у ребят была практика состязательная», – сказал он, отвечая на вопрос, могут ли подобные спортивные состязания заменить Олимпийские игры, передает РИА «Новости».
«Я надеюсь, что Международный олимпийский комитет как руководящий орган хотя бы попытается обрести автономность как институт, участвующий в международных комбинациях на полноправных внятных условиях, соблюдая интересы всех участников олимпийского движения, а не наоборот», – подчеркнул парламентарий.
Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что решение по участию россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято исходя из интересов самих спортсменов и интересов страны.