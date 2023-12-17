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    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Масонское чаепитие в Бостоне

    Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    42 комментария
    17 декабря 2023, 17:58

    В Совфеде заявили о невозможности полноценно заменить Олимпиаду

    Сенатор Карелин: Полноценно заменить Олимпиаду не получится

    Tекст: Валентина Григоренко

    Спортивные соревнования на базе стран БРИКС, ШОС и других интеграционных объединений полезны и «деятельны», но полноценной заменой Олимпиаде стать не смогут, заявил сенатор Александр Карелин в кулуарах съезда партии «Единая Россия».

    Как указал Карелин, это деятельное дополнение, но оно не станет полноценной заменой. «Я бы не предполагал кроить свои форматы для того, чтобы сохранить возможности широкой состязательности, чтобы у ребят была практика состязательная», – сказал он, отвечая на вопрос, могут ли подобные спортивные состязания заменить Олимпийские игры, передает РИА «Новости».

    «Я надеюсь, что Международный олимпийский комитет как руководящий орган хотя бы попытается обрести автономность как институт, участвующий в международных комбинациях на полноправных внятных условиях, соблюдая интересы всех участников олимпийского движения, а не наоборот», – подчеркнул парламентарий.

    Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что решение по участию россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято исходя из интересов самих спортсменов и интересов страны.

    16 декабря 2023, 21:10
    Пользователи Сети высмеяли Макрона из-за «ответа» Путину
    Пользователи Сети высмеяли Макрона из-за «ответа» Путину
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не менял номер телефона и готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, вызвало шквал насмешек в Сети.

    Так, пользователь соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) с ником Neo X выразил серьезное сомнение в том, что Путин станет звонить Макрону, передает РИА «Новости».

    «Нулевой уровень дипломатии», – осудила Annie Arnaud.

    Alain Mettraux усомнился в эффективности подхода Макрона к инициированию переговоров. «Переговоры – важнейший шаг на пути к мирному урегулированию. Я считаю, Ваш подход слишком сторожен, и сомневаюсь в его эффективности», – написал он.

    Пользователь с ником xaviergillesb указал, что номер Путина, наверняка, тоже не изменился, и предложил Макрону самому позвонить ему.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений», отметив, что его «телефонный номер не изменился».

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон решил прервать отношения. «Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – заметил он.

    Коментарии (25)
    16 декабря 2023, 20:26
    Американский полковник рассказал о новом изобретении армии России

    Американский полковник Кансиан рассказал о новом изобретении армии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России в несколько раз превосходят ВСУ по количеству дронов, к тому же они придумали использовать защитные экраны для укрепления собственных позиций, заявил полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан.

    Российская армия использует защитные экраны, затрудняющие нанесение ударов по дронам и препятствующие обнаружению российских позиций, и их применение буквально стало кошмаром для ВСУ, сказал Кансиан в интервью Business Insider, передает РИА «Новости».

    Такое изобретение ВС России является разумной адаптацией к условиям на фронте, отметил полковник.

    Ранее командир ВСУ признал превосходство России по числу FPV-дронов.

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    16 декабря 2023, 18:56
    После стычки с полицейскими в Москве задержаны более 80 мигрантов
    После стычки с полицейскими в Москве задержаны более 80 мигрантов
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичные полицейские задержали 82 иностранцев, напавших на служебный автомобиль, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

    В отношении задержанных составлены административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение миграционного законодательства», передает «Интерфакс».

    По данным полиции, в пятницу в столичном районе Капотня 21-летний иностранец попытался скрыться от проверяющего документы сотрудника МВД, сбил его и протащил на капоте несколько метров, после чего нанес ему несколько ударов.

    Предположительно, у правонарушителя произошел приступ эпилепсии, страж порядка оказал ему доврачебную помощь и вызвал скорую. Как сообщили в столичном главке МВД, в момент оказания помощи задержанному к полицейским подошли более 80 «агрессивно настроенных граждан, которые попытались оттеснить их от задержанного, порезав колеса служебного автомобиля».

    Ранее сообщалось об аресте водителя, сбившего полицейского на рынке «Садовод» в Москве.

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    17 декабря 2023, 00:18
    В Марьинке найдено посмертное послание погибшего российского солдата

    При зачистке Марьинки обнаружено посмертное послание погибшего российского солдата

    Tекст: Вера Басилая

    Российскими военными в городе Марьинка в ДНР найдено послание российского солдата, погибшего при штурме населенного пункта, оно было оставлено на кирпиче в разрушенном доме.

    Сообщение на стене  в Марьинке было написано Романом Рудаковым из Батайска. «Кто меня найдет, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате», – цитирует послание бойца RT.

    Рядом с сообщением было обнаружено девять тел. Предположительно, российские штурмовики попали в засаду, и оборонялись до последнего патрона.

    Отмечается, что кирпич с посланием был вынут из стены. Командир полка приказал изготовить памятный знак, который будет хранится в штабе рядом со знаменем части.

    Ранее 1 декабря военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой.

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    16 декабря 2023, 20:48
    Шольц из-за Орбана чуть не опоздал к Серебренникову

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль BAROCCO российского режиссера Кирилла Серебренникова в театре Талия в Гамбурге, об этом сообщил сам режиссер.

    По словам Серебренникова, Шольц «выпил вина в курилке», а после спектакля зашел за кулисы, чтобы поделиться с артистами впечатлениями от представления, передает РИА «Новости».

    Режиссер также рассказал, что один из актеров в импровизации на песню, один куплет которой пелся на венгерском, пошутил про взаимоотношения Шольца и премьера Венгрии Виктора Орбана. «Все смеялись, и вроде канцлер не обиделся», – написал Серебренников в своем Telegram-канале. Он отметил, что в беседе с артистами немецкий канцлер заявил, что в Брюсселе «больше всего беспокоился о том, что Виктор Орбан так долго будет говорить, что ему придется пропустить представление в Thalia».

    Говоря о подробностях визита Шольца, режиссер рассказал, что в пятницу федеральное ведомство уголовной полиции оповестило о желании канцлера Германии по возвращении из Брюсселя посетить спектакль в компании жены Бритты Эрнст.

    «Так и случилось. Без десяти восемь незаметно подъехали два лимузина, у ворот короткий прием с шампанским с режиссером Иоахимом Люксом, а затем Шольц и Эрнст сели посреди партера, седьмой ряд, между изумленными гостями», – поделился Серебренников.

    В июне 2020 года Серебренников был осужден на три года условно по делу о многомиллионных хищениях из госбюджета. В марте прошлого года Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении режиссера Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость.

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    16 декабря 2023, 21:43
    Киев и Бухарест решили 20-летний спор вокруг канала «Дунай – Черное море»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил об урегулировании спора с Румынией относительно обустройства глубоководного судового хода «Дунай – Черное море».

    По словам Стрельца, спор был разрешен в ходе девятого совещания сторон Конвенции Эспо, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что Киев «проделал домашнюю работу и преодолел долгий путь по приведению проекта в соответствие с требованиями конвенции, поскольку Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права».

    История спора Украины и Румынии по каналу «Дунай – Черное море» тянется с 2004 года, когда президент Украины Леонид Кучма открыл движение по первой части канала в дельте Дуная. Киев призывали остановить строительство до выяснения возможного влияния канала на природу.

    В 2005 году работы по углублению канала были приостановлены, экспертиза комиссии украинского министерства охраны окружающей среды установила, что канал не представляет угрозу для природы, однако спор продолжился. Украина также выдвигала встречные требования к Румынии по Конвенции Эспо в отношении реализации Бухарестом своих проектов в дельте Дуная.

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    16 декабря 2023, 22:05
    Установлена причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских в Москве

    Следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у «Садовода»

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у рынка «Садовод», шестеро – доставлены на допрос, а также для проведения следственных действий, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

    Личности остальных соучастников нападения уже установлены, правоохранители ищут их, чтобы доставить в следственные органы, следует из сообщения в Telegram-канале СК.

    Ранее столичные полицейские задержали 82 иностранцев, напавших на служебный автомобиль, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

    Напомним, было возбуждено два уголовных дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти на иностранца, избившего полицейского у рынка «Садовод».

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    17 декабря 2023, 01:00
    В Москве задержали захотевшего избить беременную русскую женщину рэпера

    Полицейские в Москве задержали рэпера, захотевшего избить беременную русскую женщину

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники полиции задержали в Москве участника сомнительного рэп-баттла, который на разошедшемся в интернете видео заявил, что хочет избить беременную русскую женщину, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Волк написала в Telegram-канале, что задержанный уроженец Красноярского края подозревается в возбуждении межнациональной ненависти за свои тексты, против него возбуждено уголовное дело.

    Подозреваемый на опубликованном Волк видео заявил, что в Москве  у него нет определенного места жительства у него нет, и признался, что публично оскорбил русскую нацию.

    «Я раскаиваюсь и хочу принести свои искренние извинения перед всем русским народом и всеми русскими женщинами», – заявил так называемый рэпер.

    Ранее в интернете было опубликовано видео с рэп-батла, где  мужчина речитативом заявил, что хочет избить беременную русскую женщину.

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    17 декабря 2023, 06:00
    Первый ночной FPV-дрон «Гастелло» применили в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Первую ночную версию российского ударного FPV-дрона «Гастелло» успешно протестировали в зоне спецоперации, сообщил представитель разработчика.

    Ночной дрон «Гастелло» создан исходя из пожеланий, высказанных российскими операторами FPV-дронов, он оборудован высокочувствительной ночной камерой, способен летать на расстояние до 7 км без ретранслятора и нести боевую нагрузку массой до 3 кг, передает РИА «Новости».

    По словам представителя разработчика, новая разработка позволит бойцам эффективно работать по целям в темное время суток, когда не получается применить обычные дроны.

    FPV-дрон «Гастелло» начали производить в России в августе 2023 года. Коптер назван в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло.

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    16 декабря 2023, 20:32
    Военкомат Львова начал «мягкую мобилизацию»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Львовский военкомат начал проведение так называемой «мягкой мобилизации», сообщают украинские СМИ.

    Сообщается, что в рамках «мягкой мобилизации» сотрудники центров комплектования на улицах уговаривают прохожих записываться на службу по контракту, рассказывая о ее преимуществах, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе Львовского территориального центра комплектования сообщили, что сотрудниками военкомата и представителями десантно-штурмовых войск проводится «ряд агитационных мероприятий по информированию граждан о возможности прохождения военной службы по контракту и её преимуществам».

    Ранее военкоматы и СБУ устроили рейды в крупных ресторанах Киева.

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    17 декабря 2023, 11:10
    Путин назвал чушью слова Байдена о возможности нападения России на НАТО
    Путин назвал чушью слова Байдена о возможности нападения России на НАТО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», – передает ТАСС слова Путина.

    Российский лидер уверен, что такая позиция Вашингтона является ошибочной, потому что вряд ли США с учетом перспектив мирового развития «так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад и как они публично заявляют, в нанесении стратегического поражения России». «Не думаю, что это находится в национальных интересах самих США», – заметил президент России.

    Путин отметил также, что Россия не имеет никакого интереса воевать со странами НАТО.

    «Вся организация НАТО не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса – ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного – воевать со странами НАТО», – сказал он.

    Путин заверил, что у Москвы со странами НАТО «нет никаких территориальных претензий друг к другу», а также «нет желания испортить с ними отношения».

    «Мы заинтересованы в развитии отношений со странами НАТО», – заявил глава государства

    Ранее президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения к Конгрессу, в котором призывал поддержать выделение дополнительной помощи офису Зеленского, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО».

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    17 декабря 2023, 04:46
    Российские десантники захватили сеть украинских опорных пунктов под Артемовском

    Минобороны: Российские десантники захватили девять опорных пунктов ВСУ под Артемовском

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие Тульского гвардейского соединения ВДВ России за неделю овладели разветвленной сетью окопов и траншей украинских военных с девятью опорными пунктами под Артемовсклм, сообщили в Министерстве обороны России.

    Уточняется, что для того, чтобы подавить сопротивление киевских боевиков, у российских десантников уходило от 40 минут до двух суток, позиции ВСУ были хорошо укреплены, передает РИА «Новости».

    Командир расчета противотанкового ракетного комплекса с позывным «Шанс» отметил, что потери среди российских военнослужащих оказались минимальны. За работу в ходе штурма позиций  он был награжден уже вторым орденом Мужества, а весь личный состав тульских десантников, выполнявший поставленную задачу, был представлен к государственным наградам.

    «Шанс» заявил, что у ВСУ было численное превосходство , но десантникам удалось уничтожить даже прибывшие к ВСУ резервы, при этом  большинство солдат противника бежало.

    Ранее Минобороны показало уничтожение позиции ВСУ в районе Спорного.

    Коментарии (3)
    17 декабря 2023, 02:16
    Депутат Рады раскрыла подробности нового закона о мобилизации на Украине

    Депутат Рады Безуглая: Женщины на Украине встанут на воинский учет наравне с мужчинами

    Tекст: Вера Басилая

    В новом законопроекте о мобилизации на Украине отсрочки лишатся сотрудники полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы, женщины встанут на воинский учет наравне с мужчинами, заявила замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат Марьяна Безуглая.

    Безуглая заявила, что призывной возраст снизят до 25 лет, женщины встанут на учет вместе с мужчинами. Также, по ее словам, к мобилизации и выдаче повесток привлекут нацполицию, местным органам власти расширят полномочия по вылавливанию уклонистов, а уволиться можно будет после 36 месяцев службы во время военного положения, передает RT.

    Ранее Львовский военкомат начал проведение так называемой «мягкой мобилизации», прохожих на улице уговаривают записываться на службу по контракту.

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал американским сенаторам о планах по усилению войск на передовой за счет новобранцев старше 40 лет.

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    17 декабря 2023, 10:39
    Путин: Западу такая большая Россия не нужна
    Путин: Западу такая большая Россия не нужна
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны, считая, что такая большая Россия не нужна, хотят ее разделить и подчинить, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» президент Владимир Путин.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Реалии таковы, позднее я в этом абсолютно на 100% убедился, что после распада Советского Союза [западные политики] считали, что надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим Россию», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что такая достаточно большая по европейским меркам страна, с самой большой территорией в мире и достаточно большим по сравнению с другими странами Европы количеством жителей – «в общем не нужна».

    «Лучше ее, как предлагал известный политический деятель в США [бывший советник президента США Збигнев] Бжезинский, разделить на пять частей и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы», – напомнил старые антироссийские идеи президент.

    Напомним, в ходе юбилейного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок.

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    17 декабря 2023, 10:32
    Путин рассказал о наивном представлении об отношении Запада к России в 2000-х
    Путин рассказал о наивном представлении об отношении Запада к России в 2000-х
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» рассказал, что в 2000-х годах был склонен списывать на инерцию мышления Запада склонность к конфронтации с Россией.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Все-таки у меня было наивное представление о том, что весь мир – и прежде всего <…> так называемый цивилизованный, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет. А значит, нет основы для конфронтации, и если что-то происходит негативное в политике западных стран и в отношении России – ну, в частности, очевидным была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России, – я как директор ФСБ это видел, но я по наивности своей полагал, что это просто инерция мышления и действий», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что русофобия стала одним из направлений по борьбе с Россией на Западе.

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