Газпром установил исторический рекорд суточных поставок газа в КНР

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в холдинге, 16 декабря заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. Отмечается, что Газпром поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай, передает ТАСС.

В компании добавили, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между Газпромом и CNPC.

В ноябре холдинг Газпром установил новый рекорд поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».