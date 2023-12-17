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Газпром установил исторический рекорд суточных поставок газа в КНР
Газпром нарастил поставки газа в Китай до исторического максимума по «Силе Сибири», сообщили в пресс-службе холдинга.
Как указали в холдинге, 16 декабря заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. Отмечается, что Газпром поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай, передает ТАСС.
В компании добавили, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между Газпромом и CNPC.
В ноябре холдинг Газпром установил новый рекорд поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».