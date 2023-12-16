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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    23 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    40 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    16 декабря 2023, 10:57

    Объявлены лауреаты премии Рунета 2023 года

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной награды «Премия Рунета 2023», ее вручили в шести основных и восьми специальных номинациях, а также в номинации Народного голосования «Лучший социальный проект Рунета».

    На церемонии награждения с приветственным словом к лауреатам и гостям премии Рунета обратился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    «Приятно отметить, что большинство проектов Премии имеют социальную направленность. Это развитие и поддержка детей и молодежи, сохранение исторического наследия, культурные и просветительские проекты. Надеюсь, что реализация проектов по таким значимым направлениям будет продолжена», – сказал он.

    Также Кириенко поздравил лауреатов премии и пожелал им дальнейшего развития.

    Одним из основных трендов 2023 года можно назвать «цифровую миграцию». В отличие от тренда прошлого года, с «другой» миграцией, это явление достаточно позитивное, так как произошло наполнение отечественных цифровых платформ российскими популярными контент-мейкерами, которые ранее в основном развивались только на зарубежных площадках.

    За заветные статуэтки боролись ИТ-гиганты, государственные, коммерческие, общественные организации, стартапы, СМИ, проекты, популяризирующие культурный и здоровый образ жизни. Всего было подано 685 заявок, победителями стали 81 организация и проект.

    15 декабря 2023, 18:18
    В Словакии предрекли переименование аэропорта в Париже после слов Путина о де Голле

    Вице-спикер парламента Словакии Блаха: После слов Путина Де Голля запретят в Европе

    В Словакии предрекли переименование аэропорта в Париже после слов Путина о де Голле
    @ k09/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    В Европе могут произойти перемены после слов президента России Владимира Путина о генерале и экс-президенте Франции Шарле де Голле, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха.

    Как указал Блаха, после похвалы генерала Путиным европейские либералы захотят запустить петицию о переименовании аэропорта имени де Голля в Париже, потому что в Европе любят запрещать все, что нравится российскому лидеру, передает Газета.Ru.

    Парламентарий отметил, что поддерживает мнение Путина о том, что только главы Венгрии и Словакии действуют в национальных интересах, а все остальные страны ЕС принимают решения себе во вред, потому что зависят от Соединенных Штатов.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские политики стараются выглядеть как генерал Шарль де Голль, боровшийся за интересы Франции, но ведут себя как коллаборационист маршал Филипп Петен.

    Коментарии (17)
    15 декабря 2023, 20:00
    Политолог объяснил отказ Польши от обвинений России в крушении Ту-154 под Смоленском

    Политолог Носович: 80% поляков считают глупостью версию о причастности России к крушению Ту-154

    Политолог объяснил отказ Польши от обвинений России в крушении Ту-154 под Смоленском
    @ Максим Шеметов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Пришедшая к власти в Польше «Гражданская платформа» решила отказаться от обвинений России в причастности к гибели бывшего польского президента Леха Качиньского, поскольку подавляющее большинство поляков считает эту версию недоказанной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее Варшава решила отказаться от версий о вине России в катастрофе Ту-154 под Смоленском.

    «На днях Дональда Туска привели к присяге в качестве премьера Польши. Пришла к власти оппозиционная «Гражданская платформа». И тут важно напомнить, что бывшая правящая партия «Право и справедливость» (PiS) обвиняла Туска в якобы сговоре с Россией в контексте крушения Ту-154. На фоне этого отказ от обвинений является закономерным», – сказал политолог Александр Носович.

    «Но есть еще один важный момент – 80% поляков, согласно опросам, считают версию PiS о крушении Ту-154 под Смоленском полной глупостью и ничем не доказанной конспирологией. При этом президент Анджей Дуда предпочитал эту теорию не поддерживать, но и не опровергать. В итоге для расследования создавались всякие комиссии, они показывали свои доклады, потом другие комиссии признавали эти результаты ангажированным и так по кругу», – указал он.

    «Вместе с тем я бы не стал надеяться на то, что тема закрыта. Дело в том, что в Польше, по сути, стартовала предвыборная президентская кампания. И нет практически никаких сомнений в том, что среди прочего кандидаты будут спекулировать и на «причастности» Москвы к трагедии с самолетом Качиньского», – резюмировал аналитик.

    Польские власти откажутся от версий о вине России в катастрофе самолета Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, приводит РИА «Новости» слова министра внутренних дел и администрации Марчина Кервиньского.

    «Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы – честным, комплексным и глубоким образом. Это официальный документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа пана Мачеревича», – указал он.

    Напомним, в апреле польская комиссия (ее возглавляет бывший глава Минобороны страны Антони Мачеревич), повторно расследующая обстоятельства смоленской авиакатастрофы, подала заявление в прокуратуру о подозрении совершения покушения на жизнь Качиньского и других пассажиров. По словам самого Мачеревича, главные доказательства этой теории – наличие взрывчатых веществ на обломках самолета и реконструкция разрушения лайнера. В свою очередь министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш утверждал, что подписал решение об упразднении вышеназванной комиссии.

    Польский лайнер Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский вместе с женой, известные политики и военные деятели.

    Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами – недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.

    Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу.

    В прошлом году Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия якобы «несет прямую ответственность» за катастрофу самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать трагическим происшествием крушение Ту-154, обвиняя в этом Россию.

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    15 декабря 2023, 17:52
    Лавров заявил о тайных попытках Запада установить контакт с Россией
    Лавров заявил о тайных попытках Запада установить контакт с Россией
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие полгода Москва трижды получала непубличные сигналы, в том числе от одного из западных лидеров, о необходимости провести встречу по Украине и обсудить вопросы европейской безопасности, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Как минимум через три разных канала посылал сигналы, почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной и с европейской безопасностью», – сказал Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником, говоря об одном «конкретном руководителе западной страны», но не называя имен, передают «Известия».

    При этом он отметил, что у этого человека есть прямой выход на президента России Владимира Путина, однако он им не пользуется. По словам Лаврова, попытки установить контакты с Москвой также предпринимал «целый ряд высоких руководителей западных стран».

    Лавров добавил, что Россия готова вести переговоры с теми, кто «заинтересован в том, чтобы положить конец попыткам выстраивать собственную безопасность за счет безопасности других, попыткам ущемлять законные интересы РФ и законные интересы русских, которые проживают во многих странах нашего континента».

    Ранее Лавров заявил, что все те, кто думают о победе нацистского режима над Россией, ничего не смыслят в политике и не понимают настоящего расклада сил.

    Коментарии (47)
    15 декабря 2023, 18:41
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений».

    «Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата», – приводит слова Макрона ТАСС после саммита ЕС.

    Президент Франции также заявил, что его «телефонный номер не изменился».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что за прошедшие полгода Москва трижды получала непубличные сигналы, в том числе от одного из западных лидеров, о необходимости провести встречу по Украине и обсудить вопросы европейской безопасности.

    Коментарии (66)
    15 декабря 2023, 18:08
    На Западе назвали сроки поражения Украины

    CNN: Без США и НАТО Украина проиграет к лету 2024 года

    На Западе назвали сроки поражения Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим без помощи от США и Североатлантического альянса продержится несколько месяцев, заявил неназванный высокопоставленный американский военный CNN.

    Киев без американской и натовской помощи продержится месяцы, в худшем случае он потерпит поражение или значительно отступит к лету 2024 года, сказал собеседник CNN, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что разведки западных стран сейчас пытаются просчитать, как долго продержится Украина без помощи со стороны Вашингтона и альянса.

    В случае же прекращения помощи от США помощь прекратят и страны Европы. С Западом у Украины «нет гарантии успеха», но без него она «определенно проиграет», заключил источник.

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    15 декабря 2023, 17:44
    СМИ сообщили о допросе Пугачевой на пограничном пункте в Псковской области

    360: Пугачеву около часа допрашивали на пограничном пункте в ноябре

    СМИ сообщили о допросе Пугачевой на пограничном пункте в Псковской области
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Певицу Аллу Пугачеву в ноябре около часа допрашивали на пограничном пункте в Псковской области, у нее выясняли цель приезда.

    Певицу увели в отдельное помещение, где спрашивали о целях визита в Россию и сроках пребывания в стране, передает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По информации СМИ, Пугачева вежливо общалась с пограничниками, однако волновалось из-за того, что ее могут не пропустить. Народная артистка призналась, что за рубежом жизнь ей дается нелегко.

    Напомним, Пугачева приезжала в Россию в ноябре. По данным одного из столичных продюсеров, певица могла приехать в Россию для продажи имущества.

    Коментарии (30)
    15 декабря 2023, 20:55
    Монсона лишили гражданства США

    Боец ММА Монсон лишился гражданства США

    Монсона лишили гражданства США
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское гражданство бойца Джеффа Монсона, получившего российское гражданство в 2018 году, прекращено, сообщил сам спортсмен в пятницу.

    Монсон в мае посетил американское посольство в Стамбуле, он заполнил там документы на отказ от гражданства, заплатил сборы, но процедура затянулась, рассказал собеседник ТАСС.

    Обычно отказ от гражданства занимает около двух месяцев, но в этот раз получилось больше. 15 декабря Монсон узнал, что больше не является гражданином США.

    В сентябре Монсон избрался в парламент (Курултай) Башкирии.

    Коментарии (15)
    15 декабря 2023, 16:02
    Польша решила отказаться от обвинений России в крушении Ту-154 под Смоленском
    Польша решила отказаться от обвинений России в крушении Ту-154 под Смоленском
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МВД и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что польская сторона откажется от версий о вине России в падении Ту-154 под Смоленском в 2010 году.

    «Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы – честным, комплексным и глубоким образом», – сказал Кервиньский, передает РИА «Новости».

    «Это официальный документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа пана Мачеревича», – добавил он. Министр также сообщил о решении ликвидировать комиссию по повторному расследованию крушения.

    Отчет Миллера о причинах крушения под Смоленском Ту-154 был обнародован в 2011 году, в нем говорилось об ошибках экипажа, которые привели к катастрофе. Однако в апреле 2018 года он был аннулирован комиссией, которая повторно начала расследовать катастрофу президентского лайнера. Как заявлялось, «отчет неверно указывал причины катастрофы, повторяя выводы МАК». Новая комиссия заявляла, что на борту Ту-154 президента страны произошло якобы как минимум два взрыва, которые уничтожили самолет.

    Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение 10 апреля 2010 года по пути на памятные торжества в Катыни. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.

    В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать трагическим происшествием крушение Ту-154, обвиняя в этом Россию.

    Коментарии (21)
    15 декабря 2023, 18:50
    CNN: В США потеряли папку с разведданными по России с высшим допуском секретности
    CNN: В США потеряли папку с разведданными по России с высшим допуском секретности
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецслужбы США в течение двух лет не могут отыскать папку, содержащую разведывательные данные по России, сообщил американский телеканал CNN.

    По данным CNN, папка с информацией о «российских агентах» и «вмешательстве» России в выборы США пропала из Белого дома еще во времена президентства Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что ценность пропавшей папки настолько велика, что доступ к ней можно было получить лишь с высшим допуском секретности.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал компиляцией сплетен и русофобских выпадов заявление о вмешательстве России в выборы в США.

    Коментарии (49)
    15 декабря 2023, 15:42
    Глава ОКР: Выступившие на ОИ россияне не смогут участвовать в Играх дружбы
    Глава ОКР: Выступившие на ОИ россияне не смогут участвовать в Играх дружбы
    @ Stanislav Kogiku/AFLO/Ruters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что российские спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх, совершенно точно не смогут участвовать в Играх дружбы, иначе их результаты на Олимпиаде могут быть аннулированы.

    По его словам, в рекомендациях МОК сказано, что нейтрализованный спортсмен не должен быть ассоциирован с флагом, гимном, национальной федерацией и своим НОК до, во время и после международных соревнований, следовательно, любой спортсмен, который принимает участие в соревнованиях национального уровня автоматически нарушает данное правило и может быть лишен в том числе и справедливо завоеванных наград, передает РИА «Новости».

    Поздняков добавил, что в любой момент эта ситуация может быть использована против спортсмена. Он отметил, что нейтральный спортсмен, который примет участие в Олимпийских играх, совершенно точно не может участвовать в Играх дружбы, или его результат на Олимпиаде может быть аннулирован.

    Ранее МОК предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.

    Коментарии (18)
    15 декабря 2023, 14:59
    Путин: Россию ожидают десять лет большой стройки
    Путин: Россию ожидают десять лет большой стройки
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грядущее десятилетие в стране станет периодом «большой стройки», заявил президент Владимир Путин в ходе железнодорожного съезда в пятницу.

    «Предстоящее десятилетие станет для страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что будущее железнодорожного транспорта России – за высокоскоростным пассажирским сообщением.

    Также он отметил, что Российские железные дороги надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия.

    Коментарии (53)
    15 декабря 2023, 14:46
    Российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО

    Гаврилов: Готовность Москвы жестко ответить на использование Украиной аэродромов НАТО застала Запад врасплох

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление о готовности России принять жесткие меры в случае использования аэродромов стран НАТО для вылетов переданных Киеву истребителей застало представителей Запада врасплох, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    «Скажу прямо, мое заявление встретили молча... Подчеркну, наш ответ на подобную эскалацию будет жестким. Каким конкретно – решит руководство страны», – приводит слова Гаврилова ТАСС.

    Дипломат пояснил, что нужно различать передачу Киеву самолетов и использование авиабаз стран НАТО для вылетов авиации ВСУ, что «чревато тяжелыми последствиями».

    По его словам, «западники сразу после заседания бросились докладывать наше сообщение в столицы, особенно поляки, румыны и словаки».

    «Оно застало их врасплох и ответить, естественно, им было нечего», – добавил Гаврилов.

    Ранее Reuters сообщил, что вооруженные силы Украины столкнутся с большими проблемами при использовании американских истребителей F-16, поскольку взлетно-посадочные полосы страны непригодны для этих самолетов.

    Коментарии (13)
    15 декабря 2023, 14:50
    Рар: Шольц использовал против Орбана неслыханную хитрость

    Политолог Рар: Вступление в ЕС может стать компенсацией Украине за потерянные территории

    Рар: Шольц использовал против Орбана неслыханную хитрость
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Из-за использования Венгрией права вето европейским странам придется самостоятельно выплачивать финансовую помощь Украине. Однако в некоторых странах это вызывает существенное недовольство. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц хитростью вынудил Виктора Орбана покинуть голосование по вопросу членства Украины в ЕС.

    «Шольц прибегнул к изощренной хитрости, применение которой в международной дипломатии можно назвать неслыханным. Все европейские политики давно знали о непримиримости Виктора Орбана с самой идеей поспешного принятия Украины в ЕС. Это представляло серьезную проблему для Брюсселя, поскольку столь важные решения должны приниматься единогласно», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Понимая это, канцлер ФРГ во время обсуждения данного вопроса предложил премьер-министру Венгрии попить кофе. Пока он отсутствовал, голосование по спорному вопросу состоялось. Будапешт попросту не сумел применить имеющееся в его арсенале право вето. Тем не менее Орбан не собирался идти на другие уступки», – отмечает он.

    «Вернувшись в зал заседания, он наложил запрет на второй пункт голосования – предоставление многомиллиардной помощи Украине на четыре года. Этот факт не особо расстроит ведущие страны Евросоюза. В конечном счете такое государство, как Германия, может не менее щедро давать деньги государству-союзнику из национального бюджета», – подчеркивает эксперт.

    «Однако и в Берлине наблюдаются некоторые проблемы с продолжением спонсирования Украины. Конституционный суд ограничил рвение правительства ФРГ, из-за чего руководству страны приходится сдерживать расходы по многим категориям. Однако в плане поддержки восточноевропейского государства мало что изменилось», – уточняет собеседник.

    «Помощь Украине была названа «экстренной ситуацией», траты на которую ограничениям не подлежат. Думаю, эту страну все-таки примут в ЕС на особых условиях. Возможно, это станет компенсацией за потерянные территории», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц хитростью вынудил Виктора Орбана покинуть голосование по вопросу членства Украины в ЕС. Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что обсуждения по этому вопросу длились около трех часов. В определенный момент канцлер ФРГ предложил премьер-министру Венгрии покинуть зал заседания.

    Это позволило 26 оставшимся лидерам Евросоюза одобрить начало пути Украины к вхождению в состав объединения необходимым единогласием. Подчеркивается, что данное правило выполняется при том условии, если на встрече не присутствует представитель лишь одного государства. «При этом Орбан сохраняет возможность сказать, что он так и не согласился с этим решением», – сообщает газета.

    По информации издания, премьер-министр Венгрии действительно покинул место проведения встречи на несколько минут. Поведение Шольца удивило представителей ЕС, поскольку канцлер долгое время считался средним политиком, у которого отсутствуют тактические навыки ведения переговоров, особенно в сравнении с Ангелой Меркель.

    Однако Виктор Орбан все же сумел использовать право вето по другому вопросу. Венгрия проголосовала против программы бюджетной помощи Украине в размере 50 млрд евро. Остальные 26 членов объединения единогласно поддержали проект. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что организация «вернется к этой теме в январе». По его мнению, они обязательно «достигнут консенсуса».

    «Ждали наоборот – что с деньгами получится, а по членству упрется», – комментируют произошедшее авторы журнала «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале. «Но венгерский начальник, вероятно, правильно рассчитал. Упрямство по символам вызовет больший скандал, ибо уж очень накачали ожидания и раздали авансы. А вот насчет денег энтузиазма нет у многих, так что можно продолжать торговаться. Тем более что за непротивление началу переговоров отвалили только половину из замороженных венгерских средств», – отмечают авторы журнала.

    Напомним, в Германии инициатива Олафа Шольца перевести 60 млрд евро из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом в фонд экологических и климатических проектов столкнулась с жесткой критикой. После того, как Конституционный суд ФРГ запретил канцлеру пойти на данные меры, министерству финансов страны пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года, что поставило под удар и материальную поддержку Украины.

    Однако глава немецкого правительства заверил, что несмотря на это стечение обстоятельств, поддержка офиса Зеленского продолжится. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine. «Мы сделаем все возможное, чтобы смягчить экономические последствия войны. Мы сохраним сплоченность в стране», – заверил канцлер.

    Коментарии (21)
    15 декабря 2023, 22:05
    Диетолог назвала подходящий под оливье и селедку под шубой алкоголь

    Диетолог Соломатина рассказала, какие напитки лучше закусывать оливье и селедкой под шубой

    Диетолог назвала подходящий под оливье и селедку под шубой алкоголь
    @ Наталья Селиверстов/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Крепкие напитки лучше закусывать картофельными салатами вроде оливье, а селедку под шубой лучше сочетать с чем-то некрепким, сказала газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

    «Новый год – праздник, на котором практически всегда присутствует алкоголь. Его, естественно, нужно пить правильно, чтобы нанести минимальный вред здоровью. Ни в коем случае нельзя пить на голодный желудок. И вообще, если человек собирается пить крепкий алкоголь, то желательно за два часа до застолья принять немного, граммов 50. Это необходимо для того, чтобы выработался фермент алкогольдегидрогеназа, он синтезируется в организме для переработки алкоголя, и в результате не произошло быстрого отравления организма», – говорит Соломатина. 

    Пить следует с перерывами, и для каждого человека он может быть разным, все зависит от индивидуальной восприимчивости, продолжает врач. У кого-то фермент для расщепления алкоголя вырабатывается лучше, у кого-то хуже. В среднем стоит выпивать не чаще, чем каждый час–полтора. Минимальный промежуток, который в этом случае допустим, – 45 минут. При этом пить лучше какой-то один высокоградусный напиток, не смешивая с другими. А если человек пьет коктейли, то лучше стараться «не понижать градус», держать его на одном уровне.

    Также необходимо пить много жидкости, отмечает собеседница. Это может быть домашний ягодный или фруктовый компот, морс или даже простая питьевая вода. Газация напитка, а также его высокая сладость на организме скажется плохо, к тому же эти факторы заставляют алкоголь всасываться быстрее.

    «Нужно не только правильно пить, но и правильно закусывать. Крепкие напитки, например, водку, стоит закусывать чем-то плотным. Перед застольем лучше съесть картофельное пюре, потому что оно хорошо связывает алкоголь, в связи с чем он не так быстро всасывается в кровь, все происходит постепенно. Тогда не будет такой большой нагрузки на внутренние органы, а центральная нервная система, головной мозг будут страдать значительно меньше. В качестве альтернативы, хоть и чуть менее эффективной, хорошо подойдут картофельные салаты, тот же оливье, заливные студни, говяжий язык или горячее с курицей», – рассказывает специалист.

    При этом она объясняет, что если горячее блюдо содержит в себе что-то жареное, тяжелое, например, это говядина, баранина или свинина, приготовленная по-французски, то это «тяжело» для поджелудочной железы. Особенно если в качестве закуски идут маринованные овощи, в составе которых есть уксус. Также плохо закусывать алкоголь блюдами с большим добавлением специй, поскольку они раздражают желудок, и соли, которая задерживает воду в организме.

    «Лучше в качестве закуски под алкоголь есть рыбу, нейтральный сыр, различные рулетики, ветчину – все это относительно хорошо усваивается и быстро переваривается. К практически всем винам всегда хорошо подходит рыба, нежирная телятина, любые морепродукты. Кролика, грудку индейки, курицу вообще практически любыми напитками запивать можно», – рассуждает Соломатина.

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    Шампанское в Новый год врач пить не рекомендует, поскольку у этого напитка очень сильная газация, которую сложно «приглушить». Поэтому бокал игристого следует пригубить, а затем перейти на белое сухое вино, именно оно максимально совместимо. Закусывать оба этих алкогольных напитка стоит различными сырами и морепродуктами, например, креветками. Также хорошо подойдут студни заливные, но при этом необходимо помнить, что холодные блюда усваиваются хуже, поэтому «налегать» на них не рекомендуется. Отмечается, что ферменты алкогольдегидрогеназа вырабатываются в теплой среде, поэтому при употреблении любого алкоголя необходимо есть что-то горячее.

    «Селедка под шубой – салат достаточно жирный, поэтому его все-таки не стоит есть с чем-то крепким. А еще лучше, если заменить в нем майонез на нежирную сметану или йогурт, чтобы на желудочно-кишечный тракт не оказывалось такого раздражающего действия. А оливье стоит готовить с курицей или нежирной телятиной, а не с колбасой, потому что усилитель вкуса, который в ней содержится, негативно воздействует на поджелудочную железу и печень. А еще для закусок к алкоголю хорошо подходят соленья, особенно если они домашние и с низким содержанием соли. Хороши и продукты ферментации, например, квашеная капуста или кимчи. Это улучшит переваривание», – делится эксперт.

    Ликеры и наливки лучше всего закусывать печеными яблоками, свежими фруктами, но не слишком сладкими, горьким шоколадом, советует диетолог. Сладости, предупреждает она, усиливают всасывание алкоголя, поэтому от них вовсе стоит отказаться.

    Ранее на большой пресс-конференции президента Владимира Путина спросили, какой из традиционных русских новогодних салатов – оливье или селедку под шубой – он предпочитает. Российский лидер шутливо ответил, что все зависит от того, что ими предполагается закусывать, передает ТАСС.

    Коментарии (15)
    15 декабря 2023, 14:54
    Володин назвал ответственную за рост цен на яйца фракцию

    Володин возложил на КПРФ ответственность за ситуацию с ценами на яйца

    Володин назвал ответственную за рост цен на яйца фракцию
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат от КПРФ возглавляет комитет по аграрным вопросам, поэтому эта фракция является ответственной за цены на яйца, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

    Володин также отметил, что за цены, потребительский рынок и стоимость потребительской корзины будут отвечать три профильных комитета – «комитет, который ведет вопросы торговли…, комитет по вопросам экономической политики … и комитет, который отвечает за производство», передает радио Sputnik.

    «У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть. Поэтому, если кому-то что-то жмет, решение будем принимать», – сказал он.

    Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев перечислил принятые меры для стабилизации цен на яйца.

    Коментарии (23)
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