Руководители филиалов фонда «Защитники Отечества» прошли обучающий семинар

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что фонду необходимы дополнительные возможности, чтобы ветераны и родные погибших получали всю необходимую помощь и поддержку как можно быстрее, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



«Такие системы управления, как фонд «Защитники Отечества», в нашей стране никогда не формировались в настолько сжатые сроки. Несмотря на то что за это время команда столкнулась с большим количеством трудностей, фонд стал тем местом, куда любой человек может прийти и встретить искреннюю поддержку и готовность помочь. Однако самые большие задачи, к которым мы должны оказаться готовы по окончании специальной военной операции, еще впереди. В ходе ряда совещаний с правительством, Минфином, министерством социальной защиты было решено расширять полномочия фонда, чтобы ветераны и родные погибших получали всю необходимую помощь и поддержку в кратчайшие сроки», – сказал Кириенко.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что непрерывное совершенствование навыков команды важно, чтобы достойно справляться с возрастающим объемом задач. «Обучение руководителей фонда стало для нас уже доброй традицией. Это важно, чтобы сформировать действительно эффективную команду, которая руководствуется в своей работе главными ценностями – справедливость, забота и уважение к героям, которые встали на защиту своей страны. Мы много общалась с руководителями филиалов лично – видно, что люди относятся к работе неравнодушно и искренне, готовы помогать и поддерживать защитников Отечества и членов семей погибших бойцов. Это очень объединяет всех, кто будет трудиться в фонде», – сказала Цивилева.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии высоко оценил работу фонда «Защитники Отечества», проделанную командой с открытия филиалов в регионах. «Что касается фонда «Защитники Отечества», он работает хорошо. Я встречался и с председателем – Анной Евгеньевной, и в одном из филиалов был. Люди подобрались просто шикарные. Заряженные на позитивную работу... По уставным документам организации они не могут оказывать помощь напрямую, но я за то, чтобы были расширены права фонда в сфере контроля за выделяемыми средствами – кому они выделяются и какой результат приносят. В том числе и по средствам реабилитации», – сказал глава государства в ходе прямой линии.

Напомним, указ президента о создании фонда был подписан 3 апреля 2023 года. Фонд оказывает адресную помощь ветеранам СВО и семьям погибших бойцов.