Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».10 комментариев
Байден в разговоре с Эрдоганом позитивно отнесся к продаже Турции F-16
Байден заявил Эрдогану о том, что позитивно относится к продаже Турции истребителей F-16
Президент США Джо Байден заверил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана в том, что позитивно относится к продаже Анкаре истребителей F-16, об этом сообщил глава Турции.
Телефонный разговор Эрдогана и Байдена состоялся накануне, одним из ключевых вопросов стала продажа F-16 Турции, передает ТАСС.
«Байден сказал, что сам позитивно относится к продаже самолетов и готов внести соответствующее предложение в Конгресс», – сообщил Эрдоган.
Напомним, в начале декабря Эрдоган заявил, что США не отправили Анкаре оплаченные F-16.