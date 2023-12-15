Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».2 комментария
Жительницу Бердянска обвинили в фейках об обстреле ЗАЭС со стороны России
Жительницу Бердянска обвинили в ложных сообщениях об обстреле ЗАЭС со стороны ВС России
В Бердянске местную жительницу заподозрили в ложных сообщениях об обстрелах Запорожской атомной электростанции со стороны ВС России, сообщили в прокуратуре Запорожской области.
Уголовное дело заведено по статье о публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС России, указали в прокуратуре, передает ТАСС.
В марте 2022 года 57-летняя украинка, находясь в Бердянске, со своего телефона в соцсетях опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию о больших потерях российских военных и об обстрелах ВС России ЗАЭС.