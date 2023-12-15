Вяткин: По инициативе «Единой России» расширен круг участников СВО, которые могут получить звание ветерана

Увеличился круг получателей из числа членов семей – пособий, выплат, компенсаций, сохранены права на пенсии, приводятся слова Вяткина на сайте ЕР.

«В сфере жилищных прав мы освободили участников спецоперации и членов их семей от начисления пени и штрафов по ЖКХ. В сфере финансов и кредита ввели кредитные каникулы, расширили возможность применения на поручителей из числа членов семей. Сохранили право на рабочие места, в том числе по срочным трудовым контрактам. Установили дополнительные гарантии в образовании, возможность первоочередного, внеочередного поступления в вузы, для детей – обеспечение местами в школах и детсадах», – сказал Вяткин.

Он также напомнил о недавно принятом законе, позволяющем участникам СВО и их детям поступать в учреждения среднего профессионального образования.

«Самое главное, чтобы принятые меры сейчас исполнялись. И вчерашнее общение с президентом показало, что еще многое нужно совершенствовать. Есть законопроекты, которые мы намерены рассматривать в следующем году. Продолжим работу», – заключил Вяткин.

Напомним, с начала 2023 года депутаты «Единой России» внесли на рассмотрение Госдумы около 300 законопроектов, из них в осеннюю сессию – свыше 100.

Основным итогом сессии стало принятие бюджета на 2024-2026 годы, в котором заложены средства на реализацию поручений президента, народной программы «Единой России», исполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности страны. В главном финансовом документе предусмотрены средства на реализацию программ по строительству и капительному ремонту школ, поликлиник, больниц, ФАПов и общежитий – положения народной программы партии подкреплены финансированием.

«Единая Россия» внесла в главный финансовый документ ряд поправок, увеличивающих расходы на социальную сферу, поддержку образования и науки, развитие села, стимулирование промышленности и обеспечение технологического суверенитета, предусмотрела дополнительные средства на закупку лекарств для сердечников, которые они смогут получать бесплатно.