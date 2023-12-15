Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».0 комментариев
Расширен круг участников СВО, которые могут получить звание ветерана
Вяткин: По инициативе «Единой России» расширен круг участников СВО, которые могут получить звание ветерана
По инициативе «Единой России» расширен круг участников спецоперации, которые могут получить звание «Ветеран боевых действий», заявил первый замглавы фракции Дмитрий Вяткин.
Увеличился круг получателей из числа членов семей – пособий, выплат, компенсаций, сохранены права на пенсии, приводятся слова Вяткина на сайте ЕР.
«В сфере жилищных прав мы освободили участников спецоперации и членов их семей от начисления пени и штрафов по ЖКХ. В сфере финансов и кредита ввели кредитные каникулы, расширили возможность применения на поручителей из числа членов семей. Сохранили право на рабочие места, в том числе по срочным трудовым контрактам. Установили дополнительные гарантии в образовании, возможность первоочередного, внеочередного поступления в вузы, для детей – обеспечение местами в школах и детсадах», – сказал Вяткин.
Он также напомнил о недавно принятом законе, позволяющем участникам СВО и их детям поступать в учреждения среднего профессионального образования.
«Самое главное, чтобы принятые меры сейчас исполнялись. И вчерашнее общение с президентом показало, что еще многое нужно совершенствовать. Есть законопроекты, которые мы намерены рассматривать в следующем году. Продолжим работу», – заключил Вяткин.
Напомним, с начала 2023 года депутаты «Единой России» внесли на рассмотрение Госдумы около 300 законопроектов, из них в осеннюю сессию – свыше 100.
Основным итогом сессии стало принятие бюджета на 2024-2026 годы, в котором заложены средства на реализацию поручений президента, народной программы «Единой России», исполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности страны. В главном финансовом документе предусмотрены средства на реализацию программ по строительству и капительному ремонту школ, поликлиник, больниц, ФАПов и общежитий – положения народной программы партии подкреплены финансированием.
«Единая Россия» внесла в главный финансовый документ ряд поправок, увеличивающих расходы на социальную сферу, поддержку образования и науки, развитие села, стимулирование промышленности и обеспечение технологического суверенитета, предусмотрела дополнительные средства на закупку лекарств для сердечников, которые они смогут получать бесплатно.