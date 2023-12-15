Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».0 комментариев
На выставке «Россия» прошел форум «Устойчивое развитие» ЦСКП
На выставке «Россия» состоялся форум «Устойчивое развитие» Центра социально-консервативной политики, эксперты сошлись во мнении, что цели устойчивого развития страны должны соответствовать пониманию развития в контексте национальных целей, а не только тех, что декларируются ООН.
«Пошлины имеют значение для наполняемости бюджета, но не должны стать сдерживающим фактором для отечественных компаний», – сказал вице-президент Центра социально консервативной политики Илья Горбунов.
«Устойчивое развитие – это устойчивость нашей экономики», – отметил Горбунов.
Выступавшие подчеркнули, что экспортные пошлины не должны быть связаны с оборотными поступлениями. Речь не только об экспортных пошлинах, но и об экологических штрафах. «Прогресс не бывает без антропогенного воздействия», – подчеркнул Илья Горбунов.
«Мы, безусловно, за реальную экологию – сохранение среды, решение экологических задач, сохранение климата. Но необходимо все же различать повестки – сохранение климата и повестку, со стороны мирового сообщества, цель которой – сдержать экономический рост всех развивающихся экономик, ориентированных на реальный сектор. БРИКС+ в течение года – двух, нескольких лет – это 35% процентов мирового ВВП, причем реального сектора», – добавил он.
Страны G7 явно не рассчитывали на то, что страны-производители не останутся «производственным цехом», а сделают колоссальный технологический рывок. Отсюда и желание остановить их в развитии. Россия подписала соглашение по углеродной нейтральность, но – до 2060 года.
Для правительства России сейчас главная задача вести четкую и сбалансированную политику в отношении пошлин – как экспортных, так кстати и импортных, считают эксперты ЦСКП.
Импортные пошлины реально повлияли на настроения населения. Речь о пошлинах на поставку импортных яиц. В результате правительство России приняло решение об отмене ставок, указали участники форума.
«Палладий, конечно, не продукция для населения, но не менее значимый продукт для поддержания экономики», – подчеркнул Горбунов.
Всероссийский форум «Устойчивое развитие» учрежден в 2019 году под эгидой высшего совета всероссийской политической партии «Единая Россия». Мероприятия форума проходят ежегодно в регионах России при поддержке полномочных представительств президента в федеральных округах на базе ведущих вузов страны. Среди постоянных участников форума – депутаты Госдумы, сенаторы, представители правительства, руководители системообразующих социально ориентированных компаний, представители бизнеса и НКО, научно-экспертного сообщества. В программах форума особое место занимают вопросы территориального планирования, перспектив рынка труда, устойчивого развития сельских территорий, экологии, поддержки фермерских хозяйств, развития строительной отрасли и общественного взаимодействия.