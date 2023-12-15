На выставке «Россия» прошел форум «Устойчивое развитие» ЦСКП

«Пошлины имеют значение для наполняемости бюджета, но не должны стать сдерживающим фактором для отечественных компаний», – сказал вице-президент Центра социально консервативной политики Илья Горбунов.

«Устойчивое развитие – это устойчивость нашей экономики», – отметил Горбунов.

Выступавшие подчеркнули, что экспортные пошлины не должны быть связаны с оборотными поступлениями. Речь не только об экспортных пошлинах, но и об экологических штрафах. «Прогресс не бывает без антропогенного воздействия», – подчеркнул Илья Горбунов.

«Мы, безусловно, за реальную экологию – сохранение среды, решение экологических задач, сохранение климата. Но необходимо все же различать повестки – сохранение климата и повестку, со стороны мирового сообщества, цель которой – сдержать экономический рост всех развивающихся экономик, ориентированных на реальный сектор. БРИКС+ в течение года – двух, нескольких лет – это 35% процентов мирового ВВП, причем реального сектора», – добавил он.

Страны G7 явно не рассчитывали на то, что страны-производители не останутся «производственным цехом», а сделают колоссальный технологический рывок. Отсюда и желание остановить их в развитии. Россия подписала соглашение по углеродной нейтральность, но – до 2060 года.

Для правительства России сейчас главная задача вести четкую и сбалансированную политику в отношении пошлин – как экспортных, так кстати и импортных, считают эксперты ЦСКП.

Импортные пошлины реально повлияли на настроения населения. Речь о пошлинах на поставку импортных яиц. В результате правительство России приняло решение об отмене ставок, указали участники форума.

«Палладий, конечно, не продукция для населения, но не менее значимый продукт для поддержания экономики», – подчеркнул Горбунов.

Всероссийский форум «Устойчивое развитие» учрежден в 2019 году под эгидой высшего совета всероссийской политической партии «Единая Россия». Мероприятия форума проходят ежегодно в регионах России при поддержке полномочных представительств президента в федеральных округах на базе ведущих вузов страны. Среди постоянных участников форума – депутаты Госдумы, сенаторы, представители правительства, руководители системообразующих социально ориентированных компаний, представители бизнеса и НКО, научно-экспертного сообщества. В программах форума особое место занимают вопросы территориального планирования, перспектив рынка труда, устойчивого развития сельских территорий, экологии, поддержки фермерских хозяйств, развития строительной отрасли и общественного взаимодействия.