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Путин: Политики в Европе хотят выглядеть как де Голль, а ведут себя как Петен
Европейские политики стараются выглядеть как генерал Шарль де Голль, боровшийся за интересы Франции, но ведут себя как коллаборационист маршал Филипп Петен, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
«Многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал [Шарль] де Голль, который боролся за интересы Франции с оружием в руках. Собрал все, что у французов было, чтобы оказать сопротивление оккупантам. А на практике ведут себя как маршал [Филипп] Петен, который на самом деле хоть и был героем Первой мировой войны, но во Вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов», – сказал Путин.
Почти все европейские лидеры ведут себя так, кроме нескольких человек, включая премьера Словакии Роберта Фицо, премьера Венгрии Виктора Орбана.
«Я уже много раз говорил, они – не пророссийские политики, они пронациональные, защищают свои интересы. Но таких нет больше», – заключил Путин.