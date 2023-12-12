Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.6 комментариев
Молодые госслужащие представили свои работы на форуме «ГосСтарт»
В Москве в Доме молодежи на выставке «Россия» подвели итоги Всероссийского форума «ГосСтарт». Участники федеральной программы презентовали результаты своей трехдневной работы первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко и главе «Росмолодежи» Ксении Разуваевой.
Второй Всероссийский форум молодых государственных и муниципальных служащих объединил 300 управленцев госсектора из 64 регионов страны. Три дня участники провели в Нижнем Новгороде, где в командах работали над проектами сопровождения молодых госслужащих. Форум включал образовательную программу, презентацию успешных региональных практик и обмен опытом с федеральными экспертами, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В итоговый день в Москве было презентовано пять предложений, которые войдут в будущую программу развития «ГосСтарта». Программа реализуется по направлениям: «ГосСтарт. Диалог», «ГосСтарт. Стажировки», «Мастерская государственной и муниципальной службы», «Доброслужащий», «Молодежные советы» – при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Участники озвучили идеи проектирования пользовательского пути молодого госслужащего. Лаборатория «ГосСлужба 2.0» в пилотных регионах предполагает тестирование кадровых решений и механизмов для молодежи. Ключевым вызовом на следующий год станет разработка и утверждение стандартов стажировок студентов и адаптация нового сотрудника на государственной и муниципальной службе.
Среди проектов были предложения по формированию системы подготовки и мотивации наставников госсектора и созданию института преемственности. В проектах участников были отражены темы не только развития стажировок и популяризации кадровых конкурсов, но и формирование молодежных советов в федеральных органах исполнительной власти, а также инициативы, связанные с развитием кадрового потенциала.
Основная защита стала частью образовательной программы выставки-форума «Россия», генеральным партнером которой выступает Общество «Знание».