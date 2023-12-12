Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.6 комментариев
В Израиле объяснили действия ЦАХАЛ на Западном берегу реки Иордан
Израильский политолог Ципис: ЦАХАЛ уничтожает в Дженине ячейки ХАМАС
Движение ХАМАС имеет последователей не только в секторе Газа, но и на Западном берегу реки Иордан, поэтому израильская армия хочет уничтожать ячейки этой организации в Дженине, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее стало известно о штурме израильской армией лагеря беженцев и больницы в Дженине.
«В Дженине располагались ячейки движения ХАМАС. Здесь эта организация традиционно имеет сильные позиции даже несмотря на то, что Западный берег Иордана контролирует ФАТХ. Поэтому израильская армия решила действовать на опережение, чтобы уничтожить боевиков и не допустить нового нападения на свою страну», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.
«Скорее всего, данная задача будет выполнена. Ячейки ХАМАС в городе будут уничтожены, а израильская армия обезопасит страну от возможной угрозы. Однако есть вероятность того, что этот план закончится неудачей. В таком случае нельзя исключать восстания на Западном берегу реки Иордан», – добавил собеседник.
По данным канала Al Jazeera, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует лагерь беженцев и государственную больницу в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Все входы и выходы были заблокированы тяжелой военной техникой, а на крышах соседних зданий разместились снайперы.
Весь город находится под интенсивным артиллерийским обстрелом, а бульдозеры израильской армии разрушают инфраструктуру. Также появлялась информация об интенсивных боестолкновениях между солдатами и палестинскими бойцами возле больницы «Ар-Рази», а три других горбольницы окружены военной техникой. Неподалеку от одной из них израильские солдаты призывали вооруженных людей добровольно покинуть здание.
В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы».
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.