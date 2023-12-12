Тренер прокомментировала инцидент со столкновением российских фигуристок

Тренер прокомментировала инцидент с кровавым столкновением российских фигуристок

Tекст: Валерия Городецкая

Комментируя ситуацию, когда Шанаева случайно порезала Морозовой ногу своим коньком, Соколова заявила, что танцоры должны «настолько хорошо владеть своим телом и коньком, что должны смотреть на все 360 градусов и учиться избегать подобных ситуаций», передает «Газета.Ru».

«В спортивных парах все сложнее, потому что там верхние элементы, и если ты поднял партнершу на вытянутые руки, а кто-то в тебя летит — это катастрофично. Здесь же произошла нелепая случайность», – сказала она.

Соколова добавила, что не видит смысла в сокращении количества пар в разминке, несмотря на случившееся, поскольку, если это сделать, «меньше пар попадают на основные соревнования».

Также Соколова прокомментировала ситуацию, когда судьи сочли падением прокат фигуристки Камилы Валиевой на бедрах по льду (слайдинг) и сняли за это штрафной балл. Она не смогла объяснить такое решение судей.

Ранее российские фигуристы Аннабель Морозова и Игорь Еременко задумались над сменой спортивного гражданства.