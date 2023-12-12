Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.2 комментария
Британия объявила о передаче Украине десантных катеров и вездеходов
Украина получит от Великобритании 23 быстроходных катера и 20 вездеходов Viking
Великобритания передаст Украине новую партию военной помощи из 23 быстроходных катера и 20 вездеходов Viking, сообщил глава Минобороны королевства Грант Шэппс.
«Могу объявить, что Соединенное Королевство передает 23 амфибийных катера и 20 амфибийных бронированных автомобилей Viking, имеющих возможность быстрого развертывания», – приводит ТАСС слова Шэппса.
По данным агентства, катера, о которых идет речь, предназначены для быстрых диверсионных операций и высадки десанта.
После начала российской специальной военной операции Великобритания оказала киевским властям военную помощь на сумму до 4,6 млрд фунтов ($5,8 млрд), в частности, передав ВСУ дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270, отмечает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Британия и Норвегия решили возглавить «коалицию по морским возможностям» Украины и поставлять Киеву корабли, чтобы «укрепить способности Украины действовать на море».