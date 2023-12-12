Осужден основатель ГК «Новый поток» Мазуров

Tекст: Алексей Дегтярев

Мазурову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

Другой обвиняемый Александр Курилов осужден на восемь лет колонии.

Мазурова обвинили в пяти эпизодах мошенничества, хищении чужого имущества и причинении тяжкого вреда здоровью. Согласно версии следствия, Мазуров вместе с сообщниками украл деньги Сбербанка и АО «Антипинский НПЗ», оформив документы на получение невозвратных кредитов. Для этого были заключены подложные договоры аренды, стройподряда и купли-продажи имущества.

Антипинский НПЗ являлся базовым активом «Нового потока», самого крупного независимого от основных нефтяных компаний нефтепереработчика. В мае 2019 года ГК лишилась этого НПЗ.

Мазурова задержали в июле 2019 года.

В июле 2022 года Сбербанк сообщал, что основатели нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у предприятия крупных обязательств, также был причинен ущерб самому заводу.

Бывшего гендиректора Антипинского НПЗ заочно арестовали в феврале 2022 года.

Ущерб, причиненный Сбербанку, следователи оценили в 100 млн долларов и почти в 12 млрд рублей, Антиповскому НПЗ –1,7 млрд рублей.

Следствие также установило, что Курилов по распоряжению Мазурова атаковал девушку, использовал «травмат» против жителя Москвы, а также поджег две машины члена семьи бывшего сотрудника службы безопасности АО «Новый поток».