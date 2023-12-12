Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.2 комментария
Осужден основатель ГК «Новый поток» Мазуров
Основатель ГК «Новый поток» (New Stream Group) Дмитрий Мазуров признан виновным в деле о многомиллиардных хищениях у Сбербанка и АО «Антипинский НПЗ» в Симоновском суде Москвы.
Мазурову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.
Другой обвиняемый Александр Курилов осужден на восемь лет колонии.
Мазурова обвинили в пяти эпизодах мошенничества, хищении чужого имущества и причинении тяжкого вреда здоровью. Согласно версии следствия, Мазуров вместе с сообщниками украл деньги Сбербанка и АО «Антипинский НПЗ», оформив документы на получение невозвратных кредитов. Для этого были заключены подложные договоры аренды, стройподряда и купли-продажи имущества.
Антипинский НПЗ являлся базовым активом «Нового потока», самого крупного независимого от основных нефтяных компаний нефтепереработчика. В мае 2019 года ГК лишилась этого НПЗ.
Мазурова задержали в июле 2019 года.
В июле 2022 года Сбербанк сообщал, что основатели нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у предприятия крупных обязательств, также был причинен ущерб самому заводу.
Бывшего гендиректора Антипинского НПЗ заочно арестовали в феврале 2022 года.
Ущерб, причиненный Сбербанку, следователи оценили в 100 млн долларов и почти в 12 млрд рублей, Антиповскому НПЗ –1,7 млрд рублей.
Следствие также установило, что Курилов по распоряжению Мазурова атаковал девушку, использовал «травмат» против жителя Москвы, а также поджег две машины члена семьи бывшего сотрудника службы безопасности АО «Новый поток».