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    Залужного топят с помощью «бессмысленной бойни» в Крынках
    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию
    США собрались отказаться от импорта урана из России
    Два раненых солдата из России и Украины помогали друг другу выжить в «серой зоне»
    Киев стал использовать тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении
    Зеленский объяснил американцам, что такое «лидерство»
    Армия обороны Израиля начала штурмовать Дженин на Западном берегу
    В Германии заговорили о расколе правящей коалиции
    Siemens и Volkswagen захотели получить компенсации за инвестиции в России
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Можно стать русским по личному выбору

    Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин – точка опоры не только для России

    Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.

    30 комментариев
    12 декабря 2023, 08:59

    Иероглиф «налог» выбран в Японии символом года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иероглиф «дзэй» («налог») выбран символом уходящего 2023 года в Японии. Торжественная церемония по этому случаю прошла в буддийском «Храме чистой воды» в древней столице Японии Киото.

    По традиции символ года изобразил на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 см настоятель храма, монах Сэйхан Мори, передает ТАСС.

    Теме налогов было посвящено большое количество новостей в Японии.

    Определение символа года проводится в Японии с 1995 года. Напомним, символом 2022 года в Японии стал иероглиф «война». Символом 2021 года стал иероглиф «золото».

    11 декабря 2023, 19:55
    Семьи потушивших Вечный огонь детей-мигрантов решили выдворить из России
    Семьи потушивших Вечный огонь детей-мигрантов решили выдворить из России
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Две семьи могут выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов семьи привлекли после инцидента в Петербурге, где их дети потушили Вечный огонь, забросав его снегом, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    В сообщении говорится, что сотрудники полиции установили, что обе семьи проживают на территории Красносельского района с нарушением миграционного законодательства, поэтому полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы страны, передает РИА «Новости».

    Напомним, 10 декабря в полицию поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетних потушили Вечный огонь в Красном Селе, забросав его снегом. Полицейскими было установлено, что в инциденте участвовали двое братьев 10 и 14 лет из одной семьи и 12-летний мальчик из другой, который и бросил снег в Вечный огонь. Все они – граждане стран ближнего зарубежья.

    В ноябре прокуратура Новосибирской области сообщила, что семью приезжих обяжут покинуть Россию из-за детей, которые бросали в учительницу камни.

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    11 декабря 2023, 21:57
    Два раненых солдата из России и Украины вместе пытались выжить в «серой зоне»

    СМИ: Два раненых солдата из России и Украины помогали друг другу выжить в «серой зоне»

    Два раненых солдата из России и Украины вместе пытались выжить в «серой зоне»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Два тяжелораненых бойца России и Украины десять дней помогали друг другу выжить в серой зоне.

    В экстремальной ситуации на поле боя два раненых военных, несмотря на то, что принадлежали к конфликтующим сторонам, оказали друг другу помощь, пытаясь выжить. 

    Российского военного потеряли в бою с украинскими войсками, он получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы после взятия штурмом двух опорных пунктов ВСУ, пишет «Газета.Ru». Военному пришлось самому ползти к свои, чтобы выжить, и есть снег, чтобы утолить жажду.

    Пока боец передвигался, он наткнулся на раненого украинского солдата. Они оказали друг другу первую помощь и продолжили вместе искать спасение, но выжить удалось только российскому солдату, он сумел доползти до ближайшей позиции российских войск.

    Ранее украинский военнопленный Леонид Москвин описал случай, как был наказан своим командиром роты за то, что вытащил из-под обстрела тяжелораненого, а не «кого-то полегче».

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    11 декабря 2023, 17:48
    В Киеве затопило седьмую станцию метро

    В Киеве затопило станцию «Олимпийская» одной из трех веток метро, где уже закрыты шесть станций

    В Киеве затопило седьмую станцию метро
    @ Zuma\TASS

    В Киеве вода начала поступать на станцию «Олимпийская» синей ветки метро, на которой из-за подтопления уже были закрыты шесть станций.

    Причиной затопления метро, которое началось 8 декабря, стала разгерметизация тоннеля, построенного в 2008–2010 годах в пойме притока Днепра – реки Лыбедь, отмечает ТАСС.

    По данным агентства, потоп также наблюдается возле станции «Черниговская» на левом берегу Днепра. Отмечается, что восстановительные работы могут продлиться около полугода.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова рассказала, что ситуация с хранением радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер, порядка 12 тонн может попасть в Днепр и грунтовые воды.


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    11 декабря 2023, 14:59
    В Германии испугались мощного российского оружия

    Welt: ВС России успешно применяют «Калибры» и «Искандеры» против ВСУ

    В Германии испугались мощного российского оружия
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия эффективно наносит урон ВСУ с помощью крылатых ракет «Калибр» и оперативно-тактических комплексов «Искандер», сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкого канала Welt.

    По его словам, в районе Харькова Россия нанесла удар дронами, крылатыми ракетами «Калибр» и ракетным комплексом «Искандер», передает РИА «Новости».

    Ваннер добавил, что «русские оказывают колоссальное давление, и оно будет только расти.

    Он также подчеркнул, что удары, помимо позиций солдат противника, приходятся на объекты критической инфраструктуры Украины.

    Ранее в Минобороны заявили об уничтожении «Искандером» украинского штаба обороны в Харькове.

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    11 декабря 2023, 13:35
    Погиб второй примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»
    Погиб второй примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»
    @ @Andrew Pavlenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский актер Андрей Павленко, ранее присоединившийся к ВСУ, погиб в зоне боевых действий, сообщает украинское издание «Главком» со ссылкой на родственников актера.

    Павленко играл в нескольких сезонах российского сериала «Возвращение Мухтара», а также в фильме «По законам военного времени – 2» и «Ментовских войнах. Одесса», передает ТАСС.

    Деталей гибели Павленко издание не приводит.

    Напомним, 8 декабря Киевский академический драматический Театр на Подоле сообщил, что актер театра и кино Василий Кухарский, известный ролями в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны», умер в возрасте 42 лет от травм, полученных в результате ранения.

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    11 декабря 2023, 17:16
    Парламент Финляндии принял решение по консульству России на Аландских островах
    Парламент Финляндии принял решение по консульству России на Аландских островах
    @ Arild Vagen/wikipedia.org

    Tекст: Денис Тельманов

    Спикер парламента Юсси Халла-ахо отказал в рассмотрении гражданской инициативы, требующей закрытия консульства России на Аландских островах.

    «Принятие международного соглашения или выход из него не являются вопросами законодательства и поэтому они не входят в сферу права, регулирующего гражданские инициативы», – сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

    Издание подчеркивает, что нахождение консульства России в Мариехамне обосновано межгосударственным соглашением двух стран.

    Инициатива была подана 4 апреля, в тот же день, когда Финляндия была принята в члены НАТО. За ней стоят пять частных лиц, которые заявили, что, поскольку Финляндия является членом НАТО, консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии, сообщает телеканал.

    Ранее сообщалось, что правительство Финляндии рассматривает два варианта развития ситуации с пропускными пунктами на границе с Россией, один из которых подразумевает открытие одного или нескольких КПП, другой – оставить текущую ситуацию без изменений.

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    11 декабря 2023, 23:59
    Российский танк одержал победу над украинским в дуэли на короткой дистанции

    Опубликована видеозапись дуэли российского и украинского танков на короткой дистанции

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как после выстрела российского танка на короткой дистанции украинский танк был уничтожен в результате детонации боекомплекта.

    «В ходе дуэли наши воины успели первыми всадить в чужую броню 125-мм снаряд, – пишет «Российская газета». – В результате произошел взрыв имевшихся на борту снарядов, после чего танк годится только для сдачи в металлолом». Отмечается, что украинский танк не спасла сработавшая динамическая защита.

    Кроме того, на видеозаписи показано, как российская «БМП-2 выкашивает боевиков из своей 30-мм скорострельной пушки 2А42». «Бойцы 110-й бригады 1-го Донецкого корпуса интенсивно уничтожают живую силу и технику вооруженных формирований киевского марионеточного режима», – пишет издание.

    Напомним, была опубликована видеозапись того, как российские десантники уничтожили «Ланцетами» украинские танки и САУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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    11 декабря 2023, 10:19
    ФСБ раскрыла в Крыму разветвленную агентурную сеть Киева

    ЦОС: ФСБ предотвратила 14 терактов в Крыму в 2023 году

    ФСБ раскрыла в Крыму разветвленную агентурную сеть Киева
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ в этом году пресекла деятельность разветвленной агентурной сети спецслужб Украины в Крыму, в целом предотвращены 14 диверсионно-террористических актов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Согласно сообщению ЦОС, ФСБ во взаимодействии с СК в 2023 году пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем западных кураторов на территории Крыма для совершения диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов власти, военнослужащих и объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова, передает ТАСС.

    Как сообщили в ФСБ, выявлены их кураторы из ГУР Минобороны Украины и СБУ, предотвращено совершение 14 терактов, в числе которых подрывы двух объектов газораспределительного оборудования, шести участков железнодорожного полотна, трех автотранспортных средств и трех электроподстанций. В ведомстве добавили, что обнаружено 15 схронов, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ.

    В ЦОС рассказали, что за подготовку диверсионно-террористических актов уже осуждены 10 человек. Объектами планируемых посягательств были глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.

    Также «задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей в Кировском, Симферопольском районах и в районе Феодосии, подрывам газопроводов в Симферополе и Кореизе, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим ВС России. В настоящее время следственными органами возбуждено более 30 уголовных дел террористической направленности, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

    Напомним, 3 июля ФСБ сообщила, что пресечена организованная спецслужбами Украины попытка покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

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    11 декабря 2023, 15:07
    Bloomberg назвал «новый приют» для миллиардеров
    Bloomberg назвал «новый приют» для миллиардеров
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Эмират Абу-Даби стал новым центром притяжения активов миллиардеров из разных стран на фоне снижения популярности финансовых зон Каймановых и Британский Виргинских островов, пишет Bloomberg.

    Сейчас в зоне Абу-Даби существует более 5 тыс. частных компаний, передает РБК.

    Деловой центр привлекателен для предпринимателей из-за его гарантий защиты активов и возможности искать выгоду из соглашений ОАЭ, чтобы избежать двойного налогообложения. Также преимуществом является получение вида на жительство или паспорта ОАЭ для тех, кто делает крупные инвестиции в регионе.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил Абу-Даби и провел переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.

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    11 декабря 2023, 13:08
    Онуфриенко оценил слова Сырского о наступлении ВС России по всей линии фронта

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские военные постепенно продвигаются на наиболее перспективных направлениях

    Онуфриенко оценил слова Сырского о наступлении ВС России по всей линии фронта
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В настоящий момент основная задача ВС России состоит в ликвидации максимального количества техники и живой силы ВСУ. Через два-три месяца это может позволить перейти в наступление на наиболее выгодном с географической и погодной точек зрения направлении, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Онуфриенко. Ранее на Украине сообщили о непрекращающемся наступлении ВС РФ по всей линии фронта и сложной для ВСУ ситуации на пяти направлениях.

    «Сырский преувеличивает, говоря о том, что наступление российских войск осуществляется по всей линии фронта. Я бы расценивал эти слова как попытку намекнуть Вашингтону и Брюсселю на необходимость очередных поставок техники. В реальности же на некоторых участках, как, например, на Купянском, ситуация остается стабильной, серьезных изменений пока не наблюдается», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако на Запорожском направлении мы действительно осуществляем продвижение вглубь ранее утраченных позиций. Противник прекрасно осознает, что сдержать напор ВС РФ здесь не удастся, в связи с чем ВСУ оставляют занятые поселения для создания оборонительных рубежей позади них», – отмечает он.

    «Имеются неплохие успехи под Авдеевкой. Мы наступаем по всему периметру города, постепенно выбивая украинских солдат из укрепрайона. Также наши военные вынуждают отступать противника в районе Клещеевки. Двигаясь с южной стороны населенного пункта, мы сейчас сражаемся за так называемую высоту 230», – подчеркивает собеседник.

    «Здесь же, с позиций севернее Соледара ВС РФ постепенно идут вперед. Особые успехи можно отметить на участке западнее Артемовска, где российские войска окружают укрепрайоны. Имеются достижения и в районе Торского выступа. Здесь наша армия сумела продвинуться на несколько километров в сторону поселка Терны», – считает эксперт.

    «Стремительно развивается ситуация Марьинке, где идут бои за последние улицы на западных окраинах города. По информации, поступающей с фронта, под контролем ВСУ остаются лишь несколько процентов от общей площади населенного пункта. При этом удержание позиций особых выгод противнику не несет. Их сохраняют преимущественно по политическим соображениям», – акцентирует Онуфриенко.

    «Тем не менее, спрогнозировать, по какому именно направлению в дальнейшем пойдет наступление ВС РФ, пока невозможно. В настоящий момент нашей приоритетной задачей является уничтожение максимально возможного количества техники и живой силы украинской армии. Только после этого, на основании географических и погодных условий, наше военное руководство сможет принять взвешенное решение относительно продвижения», – уточняет собеседник.

    «Отмечу, что нашему наступлению так называемая линия обороны Зеленского не помешает. Несмотря на весь пафос, с которым делалось данное заявление, соорудить что-либо серьезное за столь короткий срок невозможно. Если предположить, что мы начнем атаку через два-три месяца, то за счет степени коррумпированности руководство Украины, ВСУ просто не смогут выстроить укрепления за такой срок», – рассуждает он.

    «К тому же, в настоящий момент любой участок фронта может послужить плацдармом для дальнейшего продвижения ВС РФ. Сложилась опасная для ВСУ ситуация неопределенности, в связи с чем им придется создавать непрерывную оборонительную линию длиной в две тыс. км, что практически невозможно», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее на Украине заявили о непрекращающемся наступлении ВС РФ по всей линии фронта. Об этом сказал командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. По его словам, данная информация была получена после тщательного анализа обстановки на восточном направлении, проведенном совместно с действующими командирами.

    Между тем, ситуация на фронте для украинской армии продолжает ухудшаться. Так, офицер ВСУ Арти Грин недавно признался, что солдатам рано или поздно придется сдать некоторые территории и отступать на запад. Все это будет происходить из-за наметившейся «плохой тенденции».

    В частности, он отметил, что армия в скором времени будет вынуждена оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола. Таким образом он видит решение проблемы минимизации собственных потерь. Грин подчеркнул, что ВСУ начнет обороняться, отходя «все дальше и дальше на запад».

    В то же время российские войска постепенно продвигаются вглубь украинских позиций. Так, ВС РФ удалось установить триколор над Марьинкой. Об этом сообщает RT в своем официальном Telegram-канале. В настоящий момент российские штурмовые группы закрепляются в районе населенного пункта и усиливают занятые позиции.

    Также успехи отмечаются на Донецком направлении. Здесь, с 3 по 8 декабря, ВС РФ удалось уничтожить более 1560 бойцов ВСУ, сообщает Министерство обороны в Telegram-канале. Удары наносились в районах Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки ДНР. Отмечается, что за минувшую неделю войска на данном направлении отразили 18 атак украинской армии.

    Кроме того, противник потерял 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, на каких участках фронта у ВСУ сложилась наиболее нестабильная ситуация.

    Коментарии (3)
    11 декабря 2023, 12:12
    Писатель Быков заявил об отсутствии претензий к Украине из-за убийства русских
    Писатель Быков заявил об отсутствии претензий к Украине из-за убийства русских
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян, а сам он при этом собирается вернуться в Россию.

    Вован и Лексус общались с Быковым от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По словам Быкова, он собирается вернуться в Россию, потому что у него там много студентов, которые «все воспринимают адекватно», но до этого он хотел бы побывать в Одессе, передает ТАСС.

    Быков также сообщил мнимому Ермаку, что у него нет претензий в связи с убийством русских Украиной. Кроме того, пранкеры спросили писателя, хочет ли он получить гражданство Украины. Быков ответил, что в следующем году получит американское, которое, возможно, не совместимо с украинским.

    «Вот если бы меня позвали что-то делать, преподавать. Позовите меня в Украину, я очень хочу к вам», – отреагировал он.

    Ранее певица Наргиз рассказала пранкерам о тату с Бандерой и спонсировании ВСУ.

    Коментарии (39)
    11 декабря 2023, 17:24
    Минобороны: Неудачи вынудят ВСУ к нестандартным формам ведения военных действий

    Минобороны: ВСУ из-за неудач на фронте могут заразить источники питьевой воды и запасы продовольствия

    Минобороны: Неудачи вынудят ВСУ к нестандартным формам ведения военных действий
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинские военные могут преднамеренно отравить источники питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных на подконтрольных России территориях, потому что не добились успеха в рамках контрнаступления, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Он отметил во время брифинга, что после своего провала на контрнаступлении ВСУ могут сместить свою активность в сторону нестандартных форм ведения военных действий. По его словам, есть вероятность, что Украина преднамеренно будет заражать водоисточники, в том числе питьевую воду, а также запасы продовольствия и корма для животных патогенными биологическими агентами, передает ТАСС.

    Как указал Кириллов, в ноябре в Черниговке Запорожской области специалистами Минобороны совместно с Россельхознадзором был установлен преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней. И после умышленного заноса возбудителя АЧС на территорию сельхозпредприятия, уточнил он, на убой пришлось отправить более 7 тыс. голов свиней. По его мнению, заболевание выявлено в отсутствие активности переносчиков и естественной миграции диких животных.

    В прошлый понедельник The Washington Post опубликовала статью о том, почему провалилось контрнаступление армии Украины. Газета отметила, что во время планирования между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия. Ранее Bloomberg писало, что провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние.

    Коментарии (11)
    11 декабря 2023, 18:16
    Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться с Владимиром Зеленским во время дозаправки

    Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Зеленский получил отказ от встречи с президентом Бразилии во время дозаправки самолета на авиабазе в Бразилиа 9 декабря по пути в Аргентину.

    «Очень редко подобные встречи проходят на авиабазе, без подготовки и предварительного уведомления», – приводит ТАСС слова бразильского дипломата, знакомого с ситуацией.

    Он добавил, что запрос о встрече был сделан «в самый последний момент» – за два дня до визита Зеленского, когда Лула да Силва и представители МИД Бразилии находились на саммите глав государств стран – членов Южноамериканского общего рынка (Меркосур) в Рио-де-Жанейро. Кроме того, в Аргентину Зеленский вылетел уже через два часа после посадки самолета.

    Ранее Да Силва заявил, что власти Бразилии пригласят президента России Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» (G20), запланированный на сентябрь 2024 года.

    Коментарии (15)
    11 декабря 2023, 18:55
    The Sun: Италия тратит миллионы на арестованную яхту российского бизнесмена
    The Sun: Италия тратит миллионы на арестованную яхту российского бизнесмена
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Самая дорогая яхта в мире с мачтой выше Биг-Бена стоит в сухом доке в Италии с постоянным экипажем из 20 человек, на его содержание Рим уже потратил более 6 млн фунтов стерлингов.

    «Судно было задержано в марте 2022 года в рамках санкций ЕС против России. С тех пор оно остается в сухом доке в Триестском заливе на побережье Италии», – говорится в публикации The Sun.

    Высота яхты 100 метров, длина 143 метра, она имеет восемь палуб, вертолетную площадку, комнату подводного наблюдения и гибридную дизель-электрическую двигательную установку. Судно было построено на немецкой военно-морской верфи в Нобискруге, в 2017 году прошло испытания в Гибралтаре перед передачей заказчику.

    «Мачта лодки на 10 футов больше башни Биг-Бена, ее условно можно назвать грузовым кораблем среднего размера», – подчеркивает британский таблоид. Издание пишет, что судно до введения санкций ЕС пользовался российский бизнесмен Андрей Мельниченко.

    Ранее Bloomberg подсчитал, что состояние богатейших россиян с начала 2024 года выросло на 38,6 млрд долларов.

    Коментарии (23)
    11 декабря 2023, 11:03
    СВР: На Западе стали обсуждать необходимость замены Зеленского
    СВР: На Западе стали обсуждать необходимость замены Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны все активнее обсуждают необходимость заменить действующего президента Украины Владимира Зеленского, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    В заявлении главы СВР говорится, что западные политики считают, что украинский лидер зашел слишком далеко в создании образа сторонника войны с Россией до победного конца, передает ТАСС.

    В качестве замены рассматриваются кандидатуры главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, бывшего советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД), мэра Киева Виталия Кличко и главы офиса президента Андрея Ермака.

    Ранее президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского на встречу в Белый дом 12 декабря.

    Коментарии (23)
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    Представления США о России застряли в 2022 году

    Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева. В противном случае Москва якобы столкнется с «более сильным» противником. Подобное заявление вызвало удивление в экспертной среде, потому что разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Почему чиновники Белого дома выступили с такой инициативой и насколько она реалистична? Подробности

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    Британия и Норвегия создают новые угрозы для Черноморского флота

    Несмотря на провал сухопутного контрнаступления ВСУ, страны Запада надеются попытать счастье на море. Для этого Британия и Норвегия решили создать «морскую коалицию» с целью усилить ВМС Украины. По мнению экспертов, Лондон и Осло сделают ставку на передачу украинцам большого числа подводных дронов, которые считаются самой сложной целью для поражения. Что этому вызову может противопоставить Россия? Подробности

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    Залужного топят с помощью «бессмысленной бойни» в Крынках

    «Бессмысленная бойня». Такую оценку происходящему на плацдарме, созданном ВСУ на левом берегу Днепра, дают сами же украинские пропагандисты. Они считают, что командование ВСУ бросает своих солдат на верную смерть. Однако есть основания полагать, что с собственно военными событиями данные высказывания СМИ киевского режима связаны мало. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Китай меняет позицию по СВО

      «Это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения исходя из национальных интересов и безопасности». Таким стал ответ МИД КНР на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию, чтобы она свернула СВО. Это сильно отличается от прежней позиции Пекина. Что изменилось? И почему?

    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

    • США обещают войну России с НАТО

      США скорректировали свою официальную позицию по Украине. Теперь в Вашингтоне считают, что поражение Киева приведет к войне России и НАТО, которая, скорее всего, станет также третьей мировой и первой ядерной войной. Как относиться к подобным угрозам?

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