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    Британия и Норвегия создают новые угрозы для Черноморского флота
    Два раненых солдата из России и Украины помогали друг другу выжить в «серой зоне»
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    Эксперты дали советы россиянам по выбору термобелья
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин – точка опоры не только для России

    Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.

    30 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК променял спорт на политику

    Некоторые оптимисты обрадовались, когда МОК таки объявил, что российские и белорусские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Париж. Казалось бы, счастье близко. Но нет.

    10 комментариев
    12 декабря 2023, 08:16

    Киев стал использовать тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении

    Марочко: Киев использует тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование использует тактику «мясных штурмов» без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям с украинской стороны при маневренной обороне в районах Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ около Синьковки и Петропавловки в качестве отвлекающих маневров направляют небольшие маневренные группы без огневой поддержки во фланги ВС России, что приводит к необоснованным потерям, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что на особо важных для украинского командования участках зафиксированы не имеющие никаких перспектив лобовые атаки необученных украинских военнослужащих.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении подразделенями Западной группировки и ударами армейской авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ возле Синьковки, Петропавловки и Тернов Харьковской области.

    10 декабря 2023, 05:59
    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад

    Украинский офицер Грин: Киеву придется сдать несколько позиций из-за неудобства обороны

    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженным силам Украины придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся для ВСУ «плохой тенденции», заявил офицер ВСУ Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко.

    Грин пожаловался, что у ВСУ сложилась плохая ситуация, когда придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что  войскам Украины придется обороняться «все дальше и дальше на запад».

    Ранее жительница Херсона рассказала, что солдаты ВСУ открыто грабят жилые дома и квартиры, а свои действия объясняют тем, что ничего не хотят оставлять русским.

    Коментарии (38)
    11 декабря 2023, 00:23
    Генерал ВСУ сообщил о российском наступлении по всему фронту

    Командующий сухопутными войсками Украины Сырский сообщил о наступлении российских сил по всему фронту

    Генерал ВСУ сообщил о российском наступлении по всему фронту
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российская армия не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту, сообщил командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский.

    Сырский заявил, что вместе с украинскими командирами, которые руководят ВСУ на восточном направлении, провел тщательный анализ обстановки, пишет «Российская газета».

    Напомним, продвижение российских войск на нескольких участках стало видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения, на некоторых направлениях ВСУ не в состоянии удерживать устойчивые позиции.

    Коментарии (24)
    10 декабря 2023, 07:10
    Минобороны России впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
    Минобороны России впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Модернизированные вертолеты Ка-52М в зоне специальной военной операции нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении в зоне СВО, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что вертолеты Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника, уничтожены пункт управления и бронетехникат ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам летчика вертолета Ка-52М с позывным «Оса», противник не оказал сопротивления, и экипажи вернулись без происшествий.

    Ранее самолеты группировки российских войск «Запад» нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех принципальных улучшениях вертолетов Ка-52М.

    Коментарии (9)
    9 декабря 2023, 14:50
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по местам производства боеприпасов для РЗСО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром», сообщило Минобороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, цели ударов достигнуты, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что все назначенные объекты поражены.

    В пятницу Минобороны указывало, что с 3 по 8 декабря ВС России нанесли 30 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, поражены арсеналы, места хранения боеприпасов для артиллерии, базы ГСМ, пункты размещения подразделений ВСУ.

    Коментарии (23)
    11 декабря 2023, 21:57
    Два раненых солдата из России и Украины вместе пытались выжить в «серой зоне»

    СМИ: Два раненых солдата из России и Украины помогали друг другу выжить в «серой зоне»

    Два раненых солдата из России и Украины вместе пытались выжить в «серой зоне»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Два тяжелораненых бойца России и Украины десять дней помогали друг другу выжить в серой зоне.

    В экстремальной ситуации на поле боя два раненых военных, несмотря на то, что принадлежали к конфликтующим сторонам, оказали друг другу помощь, пытаясь выжить. 

    Российского военного потеряли в бою с украинскими войсками, он получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы после взятия штурмом двух опорных пунктов ВСУ, пишет «Газета.Ru». Военному пришлось самому ползти к свои, чтобы выжить, и есть снег, чтобы утолить жажду.

    Пока боец передвигался, он наткнулся на раненого украинского солдата. Они оказали друг другу первую помощь и продолжили вместе искать спасение, но выжить удалось только российскому солдату, он сумел доползти до ближайшей позиции российских войск.

    Ранее украинский военнопленный Леонид Москвин описал случай, как был наказан своим командиром роты за то, что вытащил из-под обстрела тяжелораненого, а не «кого-то полегче».

    Коментарии (21)
    11 декабря 2023, 13:08
    Онуфриенко оценил слова Сырского о наступлении ВС России по всей линии фронта

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские военные постепенно продвигаются на наиболее перспективных направлениях

    Онуфриенко оценил слова Сырского о наступлении ВС России по всей линии фронта
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В настоящий момент основная задача ВС России состоит в ликвидации максимального количества техники и живой силы ВСУ. Через два-три месяца это может позволить перейти в наступление на наиболее выгодном с географической и погодной точек зрения направлении, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Онуфриенко. Ранее на Украине сообщили о непрекращающемся наступлении ВС РФ по всей линии фронта и сложной для ВСУ ситуации на пяти направлениях.

    «Сырский преувеличивает, говоря о том, что наступление российских войск осуществляется по всей линии фронта. Я бы расценивал эти слова как попытку намекнуть Вашингтону и Брюсселю на необходимость очередных поставок техники. В реальности же на некоторых участках, как, например, на Купянском, ситуация остается стабильной, серьезных изменений пока не наблюдается», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако на Запорожском направлении мы действительно осуществляем продвижение вглубь ранее утраченных позиций. Противник прекрасно осознает, что сдержать напор ВС РФ здесь не удастся, в связи с чем ВСУ оставляют занятые поселения для создания оборонительных рубежей позади них», – отмечает он.

    «Имеются неплохие успехи под Авдеевкой. Мы наступаем по всему периметру города, постепенно выбивая украинских солдат из укрепрайона. Также наши военные вынуждают отступать противника в районе Клещеевки. Двигаясь с южной стороны населенного пункта, мы сейчас сражаемся за так называемую высоту 230», – подчеркивает собеседник.

    «Здесь же, с позиций севернее Соледара ВС РФ постепенно идут вперед. Особые успехи можно отметить на участке западнее Артемовска, где российские войска окружают укрепрайоны. Имеются достижения и в районе Торского выступа. Здесь наша армия сумела продвинуться на несколько километров в сторону поселка Терны», – считает эксперт.

    «Стремительно развивается ситуация Марьинке, где идут бои за последние улицы на западных окраинах города. По информации, поступающей с фронта, под контролем ВСУ остаются лишь несколько процентов от общей площади населенного пункта. При этом удержание позиций особых выгод противнику не несет. Их сохраняют преимущественно по политическим соображениям», – акцентирует Онуфриенко.

    «Тем не менее, спрогнозировать, по какому именно направлению в дальнейшем пойдет наступление ВС РФ, пока невозможно. В настоящий момент нашей приоритетной задачей является уничтожение максимально возможного количества техники и живой силы украинской армии. Только после этого, на основании географических и погодных условий, наше военное руководство сможет принять взвешенное решение относительно продвижения», – уточняет собеседник.

    «Отмечу, что нашему наступлению так называемая линия обороны Зеленского не помешает. Несмотря на весь пафос, с которым делалось данное заявление, соорудить что-либо серьезное за столь короткий срок невозможно. Если предположить, что мы начнем атаку через два-три месяца, то за счет степени коррумпированности руководство Украины, ВСУ просто не смогут выстроить укрепления за такой срок», – рассуждает он.

    «К тому же, в настоящий момент любой участок фронта может послужить плацдармом для дальнейшего продвижения ВС РФ. Сложилась опасная для ВСУ ситуация неопределенности, в связи с чем им придется создавать непрерывную оборонительную линию длиной в две тыс. км, что практически невозможно», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее на Украине заявили о непрекращающемся наступлении ВС РФ по всей линии фронта. Об этом сказал командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. По его словам, данная информация была получена после тщательного анализа обстановки на восточном направлении, проведенном совместно с действующими командирами.

    Между тем, ситуация на фронте для украинской армии продолжает ухудшаться. Так, офицер ВСУ Арти Грин недавно признался, что солдатам рано или поздно придется сдать некоторые территории и отступать на запад. Все это будет происходить из-за наметившейся «плохой тенденции».

    В частности, он отметил, что армия в скором времени будет вынуждена оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола. Таким образом он видит решение проблемы минимизации собственных потерь. Грин подчеркнул, что ВСУ начнет обороняться, отходя «все дальше и дальше на запад».

    В то же время российские войска постепенно продвигаются вглубь украинских позиций. Так, ВС РФ удалось установить триколор над Марьинкой. Об этом сообщает RT в своем официальном Telegram-канале. В настоящий момент российские штурмовые группы закрепляются в районе населенного пункта и усиливают занятые позиции.

    Также успехи отмечаются на Донецком направлении. Здесь, с 3 по 8 декабря, ВС РФ удалось уничтожить более 1560 бойцов ВСУ, сообщает Министерство обороны в Telegram-канале. Удары наносились в районах Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки ДНР. Отмечается, что за минувшую неделю войска на данном направлении отразили 18 атак украинской армии.

    Кроме того, противник потерял 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, на каких участках фронта у ВСУ сложилась наиболее нестабильная ситуация.

    Коментарии (3)
    9 декабря 2023, 15:13
    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры с Москвой

    Офицер США Дэвис: Возможности ВПК России заставят Украину пойти на переговоры с Москвой

    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры с Москвой
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Возможности ВПК России заставят Вашингтон и Киев пойти на переговоры, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    По его словам, наступление ВСУ провалилось, и еще одно точно не станет успешным, так как российская армия стала еще сильнее, чем раньше, к тому же у российских военных есть промышленные возможности, чтобы производить больше вооружений, передает РИА «Новости».

    Эксперт подчеркнул, что сколько денег США не дали бы Украине, это не поможет Киеву.

    «Нужно сделать что-то другое. Нам нужно просто сказать: «Мы даем вам только оружие для защиты. Мы не дадим вам что-либо для начала какого-то нового наступления в 2024 году, которое не сработает», – отметил Дэвис.

    Офицер заметил, что в этом случае Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, после чего будет найдено какое-то рациональное заключение.

    «Мы будем поддерживать вас, сколько потребуется» – я думаю, нам стоит немедленно выбросить это из лексикона», – заключил он.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    В США уже выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Коментарии (18)
    11 декабря 2023, 17:24
    Минобороны: Неудачи вынудят ВСУ к нестандартным формам ведения военных действий

    Минобороны: ВСУ из-за неудач на фронте могут заразить источники питьевой воды и запасы продовольствия

    Минобороны: Неудачи вынудят ВСУ к нестандартным формам ведения военных действий
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинские военные могут преднамеренно отравить источники питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных на подконтрольных России территориях, потому что не добились успеха в рамках контрнаступления, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Он отметил во время брифинга, что после своего провала на контрнаступлении ВСУ могут сместить свою активность в сторону нестандартных форм ведения военных действий. По его словам, есть вероятность, что Украина преднамеренно будет заражать водоисточники, в том числе питьевую воду, а также запасы продовольствия и корма для животных патогенными биологическими агентами, передает ТАСС.

    Как указал Кириллов, в ноябре в Черниговке Запорожской области специалистами Минобороны совместно с Россельхознадзором был установлен преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней. И после умышленного заноса возбудителя АЧС на территорию сельхозпредприятия, уточнил он, на убой пришлось отправить более 7 тыс. голов свиней. По его мнению, заболевание выявлено в отсутствие активности переносчиков и естественной миграции диких животных.

    В прошлый понедельник The Washington Post опубликовала статью о том, почему провалилось контрнаступление армии Украины. Газета отметила, что во время планирования между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия. Ранее Bloomberg писало, что провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние.

    Коментарии (11)
    11 декабря 2023, 23:59
    Российский танк одержал победу над украинским в дуэли на короткой дистанции

    Опубликована видеозапись дуэли российского и украинского танков на короткой дистанции

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как после выстрела российского танка на короткой дистанции украинский танк был уничтожен в результате детонации боекомплекта.

    «В ходе дуэли наши воины успели первыми всадить в чужую броню 125-мм снаряд, – пишет «Российская газета». – В результате произошел взрыв имевшихся на борту снарядов, после чего танк годится только для сдачи в металлолом». Отмечается, что украинский танк не спасла сработавшая динамическая защита.

    Кроме того, на видеозаписи показано, как российская «БМП-2 выкашивает боевиков из своей 30-мм скорострельной пушки 2А42». «Бойцы 110-й бригады 1-го Донецкого корпуса интенсивно уничтожают живую силу и технику вооруженных формирований киевского марионеточного режима», – пишет издание.

    Напомним, была опубликована видеозапись того, как российские десантники уничтожили «Ланцетами» украинские танки и САУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

    Коментарии (6)
    10 декабря 2023, 22:48
    Эксперт: У России появилось окно возможностей расшатать тыл режиму Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с «антирежимными» и «антизападными настроениями» на Украине у России «появилось окно возможностей расшатать тыл режиму Зеленского», заявил политолог, главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт Александр Носович.

    Носович указал в Telegram, что «ключевым процессом на Украине» в последние недели стало «брожение», которое «в полной мере развернулось после интервью Арахамии с признанием, что это Борис Джонсон сорвал стамбульские соглашения».

    Как отметил политолог, «после этого интервью что ни лыко из Украины – все в строку». «Запад не помогает, как обещал, наступление провалилось, популярность Зеленского падает, в правящем классе явный раскол», – заявил Носович.

    Он подчеркнул, что общественное мнение на Украине лишилось «ясности и однозначности», появилось «осознание того, что украинцев развели и кинули (на убой)». В результате в украинском обществе усиливаются «не только антирежимные, но и антизападные настроения».

    Носович считает, что «в эту точку и надлежит бить», открылось «окно возможностей расшатать тыл режиму Зеленского». Для этого, по мнению политолога, следует «тонко использовать современные медиа-технологии», а также «дать себе установку на то, что такие методы по Украине нужно использовать».

    Носович полагает, что «Украина для России и планеты – комплексная проблема», решения которой нужно добиваться «всеми методами», доступными «в моменте».

    Напомним, глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Бориса Джонсона ничего не подписывать с Москвой. «В Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать», – рассказал Арахамия.

    Коментарии (6)
    9 декабря 2023, 23:29
    Французский политик заявил о намерении США «сжечь дотла» Украину

    Французский политик Филиппо заявил о намерении США отказаться от Украины и сжечь ее дотла

    Французский политик заявил о намерении США «сжечь дотла» Украину
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США скоро откажутся от Украины и сожгут ее дотла, Вашингтону и Киеву больше не по пути, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик высказал свое мнение о будущем Украины в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). По его словам, в медиапространстве в отношении Украины наблюдается резкий поворот, что говорит о том, что СМИ осознали конец «марионетки США», передает RT.

    Филиппо считает, что США скоро откажутся от Украины и сожгут дотла, потому что теперь Вашингтону и Киеву не по пути, о чем политик предупреждал еще полтора года назад.

    Напомним, в США выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

    Коментарии (8)
    9 декабря 2023, 10:49
    Украинские военные стали избегать стрелкового боя в районе Артемовска

    «Ламберт»: Украинские военные стараются не вступать в стрелковый бой в районе Артемовска

    Украинские военные стали избегать стрелкового боя в районе Артемовска
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные на артемовском направлении в ДНР стараются не вступать в стрелковые бои и часто сдают в плен или предпочитают отступать, рассказал один из командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса.

    По словам командира с позывным «Ламберт», солдаты ВСУ периодически сдаются в плен, но уже в ходе боя, когда понимают, что шансов нет, передает ТАСС.

    Командир одного из штурмовых отрядов бригады с позывным Чибилия отметил, что отдельные украинские бойцы проявляют стойкость и бьются до конца.

    Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о мародерстве солдат ВСУ на правом берегу Днепра.

    Коментарии (2)
    11 декабря 2023, 01:28
    Сенатор США счел нелепой идею о возвращении Украины к «границам 1991 года»

    Сенатор США Вэнс заявил, что никто не верил в возвращение Украины к «границам 1991 года»

    Сенатор США счел нелепой идею о возвращении Украины к «границам 1991 года»
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Предположение, что «Украина отбросит Россию к границам 1991 года», нелепо, в это никто не верил, заявил американский сенатор Джей Ди Вэнс.

    Республиканец заявил, что выступает против дополнительных трат на Украину. По его словам, «дело закончится переговорами», а США нужно «сформулировать свои цели». «Что можно достичь с 61 млрд, чего не удалось на 100 млрд (оказанной помощи)», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    «В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно завершить военные действия », – заявил Вэнс.

    По мнению сенатора, Украина «функционально уничтожена», а США рискуют тем, что «функционально окажутся на крючке» и будут вынуждены финансировать ее восстановление. Он призвал «остановить кровопролитие». Как заявил Вэнс, «этим должно заниматься американское руководство, а не выписывать открытые чеки».

    Предположения о том, что Россия якобы собирается напасть на одну из стран НАТО, Вэнс счел «тактикой запугивания», которая должна «отвлечь людей от того факта», что политика США в украинском вопросе «не несет в себе много смысла». Он считает нелепой идею, что российские войска «могут промаршировать на Польшу или Берлин». При этом сенатор предложил Европе самостоятельно обеспечить собственную безопасность, если она так боится России.

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

    Коментарии (8)
    11 декабря 2023, 08:00
    «Ланцеты» уничтожили два украинских танка и САУ на правом берегу Днепра

    Российские десантники уничтожили украинские танки и САУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

    «Ланцеты» уничтожили два украинских танка и САУ на правом берегу Днепра
    @ mil.ru

    Tекст: Антон Антонов

    На правом берегу Днепра были обнаружены два танка и замаскированная САУ вооруженных сил Украины, их уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет», сообщило Минобороны России.

    Украинские силы вели огонь с закрытых огневых позиций «по мирным населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области». Танки и САУ были выявлены с помощью разведывательных беспилотников российских десантников. Для уничтожения украинской техники было решено использовать «Ланцеты», запуск выполнили расчеты беспилотной авиации ВДВ, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что российские войска уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра. Также утром в воскресенье сообщалось, что за день ВСУ выпустили по 12 мирным населенным пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области 99 снарядов из ствольной артиллерии.

    Коментарии (9)
    11 декабря 2023, 14:45
    Российские войска поразили два склада вооружения ВСУ
    Российские войска поразили два склада вооружения ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками поражены два склада вооружения около Чернобаевки Херсонской области, живая сила и техника ВСУ в 107 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки, ударами армейской авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ возле Петропавловки, Синьковки и Тернов Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Берестовым, Ивановкой Харьковской области и Новоегоровкой Луганской народной республики (ЛНР). Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы ЛНР.

    Ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 175 военнослужащих, танк и машина пехоты, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ у Артемовского, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки Донецкой народной республики (ДНР). Противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины и две гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Новомихайловки, Угледара и Макаровки ДНР, сообщил Конашенков.

    Общие потери противника составили до 80 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы поражены польская самоходная артустановка Krab и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены четыре атаки штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе Вербового Запорожской области.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника возле Работино и Успеновки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, гаубица Д-30, американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.

    Средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотника в районах Сватово, Лисичанска ЛНР, Шевченко ДНР, Нестерянки, Ровного Запорожской области, Алешек и Корсунки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

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