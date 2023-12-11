Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.13 комментариев
Российские войска поразили два склада вооружения ВСУ
На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками поражены два склада вооружения около Чернобаевки Херсонской области, живая сила и техника ВСУ в 107 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки, ударами армейской авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ возле Петропавловки, Синьковки и Тернов Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Берестовым, Ивановкой Харьковской области и Новоегоровкой Луганской народной республики (ЛНР). Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы ЛНР.
Ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 175 военнослужащих, танк и машина пехоты, отчитались в Минобороны.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ у Артемовского, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки Донецкой народной республики (ДНР). Противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Новомихайловки, Угледара и Макаровки ДНР, сообщил Конашенков.
Общие потери противника составили до 80 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы поражены польская самоходная артустановка Krab и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены четыре атаки штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе Вербового Запорожской области.
Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника возле Работино и Успеновки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, гаубица Д-30, американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.
Средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотника в районах Сватово, Лисичанска ЛНР, Шевченко ДНР, Нестерянки, Ровного Запорожской области, Алешек и Корсунки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.