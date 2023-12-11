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Регионы Северного Кавказа на выставке «Россия» рассказали о своих достижениях
На международной выставке-форуме «Россия» завершились презентации регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) – руководители субъектов в своих презентациях рассказали о том, чем гордятся, и продемонстрировали важнейшие достижения в различных отраслях, промышленный, культурный и туристический потенциал.
Регионы СКФО демонстрируют единый курс развития, синхронизированный с национальными приоритетами и поручениями президента России Владимира Путина, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Сегодня регионы Северного Кавказа не уступают по темпам развития другим регионам страны и демонстрируют высокую динамику экономического роста. По итогам 2022 года промышленное производство в СКФО увеличилось на 2,7%, объем производства продукции сельского хозяйства вырос на 1,7%. Инвестиции в основной капитал выросли на 7,9% до 878 млрд рублей. Личное внимание главы государства позволяет СКФО реализовывать большие проекты в ключевых отраслях экономики.
Эксперты ЭИСИ отмечают, что представленные на выставке достижения связаны с категориями гордости и уверенности, последовательностью развития и консолидацией регионов.
Член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов рассказал о формировании в СКФО передового экономического района России, основанного на синтезе научного и технологического потенциала регионов Северного Кавказа и квалифицированных трудовых ресурсов, инноваций и традиций созидательного труда. Он отметил, что регионы СКФО также стали одним из крупнейших сельскохозяйственных и туристических кластеров в России.
Развитие и достижения регионов Северного Кавказа будут обсуждаться 28–30 мая 2024 года на Кавказском инвестиционном форуме. КИФ-2024 пройдет в целях повышения инвестиционного потенциала СКФО и в интересах его устойчивого социально-экономического развития. Главной темой Форума станет «Большой Кавказ – от моря до моря». Также на площадке КИФ-2024 предполагается вручение инвестиционной премии «За вклад в рост экономики и развитие инвестиционного потенциала регионов России».