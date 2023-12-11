  • Новость часаФСБ и Минобороны заявили о возможности провести выборы президента в новых регионах
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    Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК променял спорт на политику

    Некоторые оптимисты обрадовались, когда МОК таки объявил, что российские и белорусские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Париж. Казалось бы, счастье близко. Но нет.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Линия фронта проходит через историю

    Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.

    25 комментариев
    11 декабря 2023, 13:05

    ФСБ и Минобороны заявили о возможности провести выборы президента в новых регионах

    ФСБ и Минобороны заявили о возможности провести выборы президента в новых регионах
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минобороны и и ФСБ, а также главы четырех новых регионов страны считают возможным проведение выборов президента РФ на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщили в пресс-службе ЦИК.

    В консультациях также принимали участие зампред ЦИК Николай Булаев и секретарь комиссии Наталья Бударина, передает ТАСС.

    В сообщении говорится, что провести выборы на территории четырех регионов, где введено военное положение, будет возможно.

    Напомним, выборы президента России будут многодневными и пройдут с 15 по 17 марта.

    9 декабря 2023, 03:08
    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента

    Кирби об участии Путина в выборах президента: Это будет гонка, что надо

    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя участие Владимира Путина в выборах президента России, заявил, что «будет гонка, что надо».

    Кирби прокомментировал со смехом сообщения об участии Путина в выборах президента России. Он заявил, что все, что он может сказать об этом: «Это будет гонка, что надо», передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта». Короткая беседа произошла во время неформального общения Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с участниками церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» Героев России.

    Коментарии (92)
    8 декабря 2023, 14:10
    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году

    Путин дал согласие на выдвижение на выборах президента России в 2024 году

    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.

    Президент ответил согласием, передает ТАСС слова участников церемонии.

    Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Коментарии (100)
    8 декабря 2023, 15:19
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин признался, что в разное время у него были различные мысли по поводу дальнейшего президентства, но сейчас он решил баллотироваться.

    «Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал он, отвечая на просьбу спикера парламента ДНР Артема Жоги участвовать в выборах в 2024 году, передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что пойдет на новый президентский срок, потому что сегодня «по-другому нельзя», передает РИА «Новости».

    Путин поблагодарил за поддержку. «Спасибо вам за эти слова, особенно в этой обстановке и сегодня сказанные», – сказал президент.

    О том, что Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году, ранее в пятницу сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Жога.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (25)
    8 декабря 2023, 15:48
    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 не было домашней заготовкой

    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 было спонтанным

    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 не было домашней заготовкой
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин спонтанно принял решение о том, чтобы объявить о своем намерении баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, это не было домашней заготовкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков добавил, что предвыборная кампания Путина по переизбранию на новый президентский срок де-факто началась, но требуется выполнить все необходимые формальности, передает ТАСС.

    «Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться, ему нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого он уже станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании», – сказал представитель Кремля.

    В пятницу президент России Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году. Глава государства признался, что в разное время у него были различные мысли по поводу дальнейшего президентства, но сейчас он решил баллотироваться.

    Ранее в ЦИК сообщили, что выборы президента России впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (9)
    8 декабря 2023, 14:44
    Матвиенко назвала выдвижение Путина на выборы гарантией развития России
    Матвиенко назвала выдвижение Путина на выборы гарантией развития России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Решение президента Владимира Путина баллотироваться на новый срок стало гарантией развития России как мощного, безопасного, суверенного государства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она подчеркнула, что Путин делал заявление о выдвижении на президентские выборы, опираясь на реальный запрос граждан, их волю и настрой.

    «Само решение Владимира Владимировича Путина идти на выборы стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Суверенного, мощного, безопасного», – написала спикер в Telegram.

    Матвиенко добавила, что разделяет мнение россиян о том, что Путин вызывает доверие, гордость и уверенность в будущем.

    По ее словам, итоги различных социологических исследований показывают, что граждане четко понимают, что нынешняя уникальная сплоченность, доверие и гражданское спокойствие в обществе сформированы именно вокруг главы государства.

    «Это то, что называется «роль личности в истории». Обратила внимание на приведенные вчера данные опроса: «Какие чувства и эмоции вызывает у вас фигура Владимира Путина?». Ответы были: доверие, спокойствие, уверенность в будущем, гордость. Полностью разделяю», – добавила Матвиенко.

    Напомним, Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (11)
    9 декабря 2023, 12:43
    Машков: Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря

    Машков: Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря в зале «Зарядье»

    Машков: Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Собрание группы избирателей по выдвижению действующего росисйского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты России состоится в московском концертном зале «Зарядье», сообщил народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

    Как передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД, большое собрание инициативной группы граждан по выдвижению Путина состоится 16 декабря.

    Машков отметил, что в ходе встречи инициативной группы обсуждался вариант проведения собрания на площадке форума-выставки «Россия» на ВДНХ, однако выяснилось, что пространство выставки уже расписано до марта, передает ТАСС.

    В этой связи руководство парка «Зарядье» заверило, что готово принять собрание в киноконцертном зале.

    Напомним, Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

    Коментарии (2)
    8 декабря 2023, 16:52
    Губернаторы поддержали решение Владимира Путина пойти на выборы президента
    Губернаторы поддержали решение Владимира Путина пойти на выборы президента
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Руководители российских регионов выразили поддержку президенту России Владимиру Путину в его решении баллотироваться на выборы в 2024 году.

    Так, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил в своем Telegram, что своим решением Путин «укрепил нашу уверенность в будущем сильной и независимой России». «Ямальцы видят, какой путь развития прошла страна за последние десятилетия, как выросло качество жизни северян. Плечом к плечу с национальным лидером мы стоим на позициях защиты права на мирную жизнь наших граждан на новых территориях. Все вместе приближаем победу и справедливый мир», – написал он.

    Поддержал решение Путина и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. «Сейчас нашей стране как никогда нужна стабильность и преемственность власти. Тем более что он не на словах, а на деле доказал, что способен не только надежно защитить рубежи нашей Родины, но и обеспечить развитие ее экономики и социальной сферы», – написал он в Telegram.

    Хорошей новостью решение Путина назвал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина. Благодаря его инициативам в Краснодарском крае мы реализовали много проектов, направленных на улучшение качества жизни кубанцев, обеспечили развитие сельского хозяйства, промышленности и санаторно-курортного комплекса. Уверен, что под руководством сильного президента наша страна будет процветать, сохранит свое лидерство как самодостаточная и независимая держава, а Краснодарский край продолжит развиваться», – сообщил он в своем канале в Telegram.

    Путина об участии в выборах попросили участники церемонии награждения – Герои России, которым президент сегодня вручил госнаграды, напомнил глава Вологодской области Олег Кувшинников. «Тот случай, когда отказать нельзя. Считаю, что эти люди выразили желание большинства россиян. Нужно продолжить отстаивать интересы страны на мировой арене и реализовать курс на прорывное развитие России. Владимиру Владимировичу это под силу. Уважаю и поддерживаю», – подчеркнул он в Telegram.

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер указал, что все ключевые проекты развития в Челябинской области связаны с президентом и поддерживаются им. «Уверен, что жители нашего региона поддерживают курс главы государства, верят в сильную и сплоченную Россию. И нет сомнений в том, что мы обязательно поддержим его кандидатуру на предстоящих президентских выборах», – указал он в сообщении в своем Telegram-канале.

    Глава ДНР Денис Пушилин считает, что спикер парламента ДНР Артем Жога, попросивший Путина об участии в выборах, высказал просьбу всех жителей Донбасса. «Донбассу есть с чем сравнивать, Донбасс переживал разные периоды в своей жизни. Для Донбасса президент России – это лидер, который вернул нам Родину. Это лидер, который спас Донбасс от уничтожения. В Донецкой народной республике не найти семьи, которая не ценила бы то, что сделал и что делает для нас президент Владимир Путин», – написал Пушилин в Telegram.

    Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.

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    8 декабря 2023, 14:30
    Жога выразил готовность стать доверенным лицом Путина

    Спикер ДНР Жога выразил готовность стать доверенным лицом Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Спикер парламента Донецкой народной республики Артем Жога выразил готовность стать доверенным лицом президента России Владимира Путина. По его словам, Путин будет баллотироваться, потому что «именно сегодня нужно быть с народом».

    Жога рассказал после общения с главой государства, что передал Путину просьбу жителей новых территорий пойти на выборы и рассказал об их готовности голосовать за действующего российского лидера.

    «Я сказал о том, что от лица жителей воссоединенных территорий Донецкой народной республики, Луганской [Народной] Республики, Херсонской, Запорожской областей, всех ребят военнослужащих, от всех моих друзей, знакомых мы просим его принять участие в выборах президента России. На что он сказал, что времена бывают разные, трудные, тяжелые, но на данный момент он будет с народом, будет баллотироваться», – приводит его слова ТАСС.

    Артем Жога – отец Героя России Владимира Жоги, погибшего в 2022 году в Волновахе.

    Ранее участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле рассказали, что Владимир Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Жога.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

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    8 декабря 2023, 18:55
    Герой России: Выборы президента станут борьбой за победу страны

    Герой России Красов: Выборы президента станут продолжением борьбы России за свой суверенитет

    Герой России: Выборы президента станут борьбой за победу страны
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президентская кампания 2024 года станет продолжением борьбы России за территориальную целостность, суверенитет и за само существование государства. Поэтому символично то, что Владимир Путин сообщил о решении баллотироваться в Георгиевском зале Кремля в компании нашего воинства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал Герой России Андрей Красов.

    «Глубоко символично, что церемония награждения Героев России состоялась именно в Георгиевском зале Кремля, ведь речь идет о награждении потомков георгиевских кавалеров прошлых эпох. И также глубоко символично, что именно там Владимир Путин озвучил свое решение участвовать в выборах», –заявил Герой России Андрей Красов, первый зампред комитета Госдумы по обороне, член правления общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев».

    По его словам, важно и то, что президент сделал свое заявление «в компании нашего воинства: прошлого и нынешнего». «Именно поэтому будущие выборы президента можно без сомнения трактовать как борьбу за победу России», – добавил Красов.

    «Это борьба с той же коричневой чумой, с которой боролись наши героические отцы и деды, а для младшего поколения – и прадеды. Это продолжение борьбы за территориальную целостность России, за наш суверенитет, за то, будет существовать наша Родина, или нет. Я очень рад, что президент принял такое решение. Он действительно настоящий лидер нашей большой многонациональной семьи под названием Россия. И он настоящий авторитет для военных», – указал депутат.

    В пятницу президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. «Наш долг – знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего», – сказал он.

    Кроме того, Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.

    «Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал Путин.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта. По данным ФОМ, большинство россиян (70%) считают, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

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    8 декабря 2023, 20:45
    МВД поручили проверять сведения о кандидатах в президенты России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Правительство России утвердило постановление о мерах по оказанию помощи в подготовке к выборам президента России, документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Документ состоит из 22 страниц, в нем поручено различным ведомствам содействовать избиркомам по своему профилю, передает ТАСС.

    Так, МВД поручено предоставлять ЦИК России данные о кандидатах на должность президента: гражданство, паспорт, сведения о судимости. Также поручено пресекать распространение незаконных агитационных материалов.

    Напомним, в пятницу Владимир Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.

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    9 декабря 2023, 12:20
    Политолог: Выдвижение Путина на новый срок поддерживают 70% россиян

    Политолог Сетов: Выдвижение Путина на новый срок поддерживают 70% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Больше половины россиян знают, когда пройдут выборы главы государства, 84% считают их важным событием для себя лично, а 70% поддерживают выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина на новый срок, сообщил политолог и заместитель генерального директора КГ «Полилог» Никита Сетов.

    В своем Telegram-канале он указал, что запрос и политический курс России совпадают, подтверждается это данными, которые ранее презентовали на круглом столе ЭИСИ.

    Так, больше половины россиян знают, когда пройдут выборы главы государства, 84% считают их важным событием для себя лично. 70% поддерживают выдвижение Путина на новый срок.

    По словам Сетова, выбор события для заявления об этом и его формат позволяют очертить некоторые контуры кампании, которая ожидается очень быстрой и насыщенной с учетом сроков, оставшихся до марта.

    Также политолог отметил, что выбор торжественного мероприятия ко Дню Героев Отечества как контекста отражает опору на одну из ключевых сегодня социальных групп – участников и ветеранов СВО, чей запрос – надежность и четкое целеполагание будущего страны как в части завершения СВО, так и в части условий для мирной жизни.

    «Подвиги участников СВО и гордость, о которой сегодня говорилось в Кремле – еще одна важная категория, которая касается не только собственно ситуации на фронте и побед, но и прошлого, настоящего и будущего страны. Запрос на гордость в российском обществе сегодня высок, и предлагаемый политический курс позволяет его удовлетворить в соответствии с теми параметрами будущего страны, которые традиционно показывает социология – суверенитет, независимость, развитие», – подчеркнул он.

    По мнению Сетова, тот факт, чтоПутин не дал дополнительных комментариев по поводу своего решения, говорит о том, что времени для интерпретаций решения у действующего президента достаточно.

    «Например, 14 декабря во время прямой линии», – заключил эксперт.

    Напомним. Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, об этом решении он рассказал герою ДНР и спикеру парламента республики Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

    Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что ЕР совместно с Народным фронтом обеспечит проведение всех организационных мероприятий, связанных с избирательной кампанией Путина.

    В Белом доме на информацию об участии Путина в выборах отреагировали словами «будет гонка, что надо».

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    8 декабря 2023, 17:15
    Депутаты «Единой России» поддержали решение Путина баллотироваться на выборах

    Во фракции «Единая Россия» в Госдуме поддержали решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года.

    По словам вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, поддержка Владимира Путина «неизменна». «Мы верим в президента, в нашу великую Родину, в наш великий и героический народ! Дела лучше тысяч слов говорят о достижениях сегодняшней России: сильной, независимой, крепкой своими традиционными семейными ценностями и вольной принимать нужные решения во имя своего блага и развития», – приводятся ее слова в Telegram-канале фракции.

    «Владимир Владимирович Путин – самый опытный и популярный политик в нашей стране, – заметил зампред ГД Сергей Неверов. – В период тяжелых испытаний, через которые сегодня проходит Россия, он объединяет наш многонациональный и многоконфессиональный народ ради того, чтобы вместе работать над укреплением суверенитета и обороноспособности нашей страны, защиты и поддержки граждан, развития экономики и социальной сферы».

    Служение народу, забота, справедливость, обеспечение безопасности и защиты, ответственность за судьбу России всегда были и есть в основе всех решений нашего президента, подчеркнула вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. «Уверена, что этого судьбоносного решения с большой надеждой ждали миллионы граждан России и в мире», – добавила зампредседателя ГД.

    Как отметил замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко, решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина будет принято 17 декабря – на съезде партии. «Мы работали и будем работать на достижение главной цели – победы во имя будущего нашей страны, подлинного суверенитета и ее процветания», – добавил он.

    По словам замруководителя фракции Ивана Квитки, от «главы нашего государства сегодня как никогда зависит не только целостность нашего государства, но и дальнейшее развитие страны, стабильное укрепление благополучия граждан».

    «Как член команды Путина, я убеждена в его безоговорочной поддержке. Страна развивается и идет вперед. Вместе с ним преодолевает жесточайшие вызовы. И мы как одна команда должны сделать все, чтобы момент выборов стал моментом еще большей консолидации и сплоченности нас вокруг нашего лидера Владимира Владимировича Путина. У меня нет сомнений: это именно тот человек, который должен быть во главе нашей великой страны»,– сказала Ольга Тимофеева.

    Как отметила Ольга Занко, «мы сделаем все», чтобы поддержать российского лидера. «Потому что это человек, который умеет объединять вокруг себя разных людей, который делает все для защиты нашего государства и для развития России. Очень ценно, что именно Герои России попросили его сегодня о выдвижении», – подчеркнула парламентарий.

    Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.

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    9 декабря 2023, 11:42
    Турчак: Организацией избирательной кампании Путина займется «Единая Россия» и ОНФ

    Tекст: Александра Юдина

    Партия «Единая Россия» совместно с Народным фронтом обеспечит проведение всех организационных мероприятий, связанных с избирательной кампанией действующего российского лидера Владимира Путина, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

    Он подчеркнул, что «Единая Россия» – партия президента, которую тот создал 22 года назад, поэтому представители ЕР примут самое активное участие в избирательной кампании Путина, передает ТАСС.

    В частности, партия совместно с Народным фронтом обеспечит проведение всех организационных мероприятий, связанных с выдвижением, в первую очередь – сбор подписей в его поддержку.

    Напомним. Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, об этом решении он рассказал герою ДНР и спикеру парламента республики Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

    В Белом доме на информацию об участии Путина в выборах отреагировали словами «будет гонка, что надо».

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    8 декабря 2023, 18:15
    Песков допустил внешние нападки на выборы президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президентские выборы в России станут объектом нападок со стороны внешних сил, но страна научилась противостоять им, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Безусловно, электоральная кампания станет объектом нападок, это сто процентов, мы отдаем себе в этом отчет, мы это понимаем. Но система работает слаженно, и мы уже научились защищаться от таких нападок», – сказал он в ответ на вопрос «Известий», передает ТАСС.

    Песков также отметил, что на процессах внутри страны не сказалось объявление даты выборов, поскольку «активная работа в России идет каждый день».

    В пятницу Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.

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    10 декабря 2023, 14:47
    Госдума зафиксировала активизацию спецслужб НАТО с началом выборов в России

    Госдума: С началом президентской кампании в России фиксируется активизация спецслужб НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ фиксирует активизацию деятельности спецслужб НАТО в связи с началом кампании по выборам президента в России, сообщили в комиссии.

    Как говорится в сообщении, комиссия отмечает активизацию работы спецслужб стран НАТО, подконтрольных им неправительственных организаций и «агентов влияния» в связи с началом кампании по выборам президента в России, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что в период избирательной кампании на территории России происходят незаконные акции, организованные спецслужбами НАТО, соответствующие тренинги за счет организационной и грантовой поддержки, финансируемой в том числе МИД Германии, организованы в странах Прибалтики и Грузии обучающие мероприятия для «псевдонаблюдателей» и так называемых журналистов в изгнании.

    В комиссии добавили, что данные о провокациях передадут в ЦИК и Генпрокуратуру.

    Ранее представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя участие Владимира Путина в выборах президента России, заявил, что «будет гонка, что надо».

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