Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.9 комментариев
В ЮНИСЕФ отказались отозвать сотрудников из сектора Газа из-за опасной ситуации
ООН и ЮНИСЕФ не собираются отзывать своих местных и иностранных сотрудников из сектора Газа, несмотря на опасную ситуацию, сообщил на сессии в рамках Дохийского дискуссионного клуба заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ по гуманитарной работе и обеспечению операций Эдвард Шайбан.
Он отметил, что 40 международных сотрудников, а также тысячи местных сотрудников остаются в секторе Газа, они каждый день предпринимают усилия для спасения жизни детей и гражданского населения, передает РИА «Новости».
Шайбан добавил, что агентства ООН были вынуждены переместить своих сотрудников с севера на юг сектора Газа, несмотря на то, что на севере продолжает оставаться гражданское население, которое находится в крайне тяжелой ситуации.
Ранее США наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.