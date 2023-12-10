В ЮНИСЕФ отказались отозвать сотрудников из сектора Газа из-за опасной ситуации

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что 40 международных сотрудников, а также тысячи местных сотрудников остаются в секторе Газа, они каждый день предпринимают усилия для спасения жизни детей и гражданского населения, передает РИА «Новости».

Шайбан добавил, что агентства ООН были вынуждены переместить своих сотрудников с севера на юг сектора Газа, несмотря на то, что на севере продолжает оставаться гражданское население, которое находится в крайне тяжелой ситуации.

Ранее США наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.