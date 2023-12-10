На ВДНХ прошли «Русские чтения» ко Дню Героев Отечества

Tекст: Ольга Иванова

На ВДНХ прозвучали строки о героях великой многонациональной страны. К прямой трансляции на портале Культура. РФ и в социальных сетях подключились зрители со всего мира.

Руководитель проекта «Русские чтения» Мария Гусарова отметила, что проект, по доброй традиции, посвящен важнейшим датам современной России. И, конечно, Герои Отечества – одна из важнейших тем чтений.

В мероприятии приняли участие ведущие актеры страны, военные корреспонденты, участники спецоперации. Заслуженный артист России Игорь Миркурбанов представил зрителям одно из самых трогательных произведений, посвященных героизму во время Великой Отечественной войны, – «Реквием» Роберта Рождественского. Актер театра и кино, режиссер Егор Бероев прочитал отрывок из героической повести Анатолия Лейкина «Во льдах Таймыра», о важной вехе в истории России – покорении Крайнего Севера. Отрывок из биографической повести Владислава Титова о подвиге донецкого шахтера «Всем смертям назло», которая когда-то вдохновила всю страну, представил актер, общественный деятель Иван Охлобыстин.

Бойцы 110 отдельной мотострелковой бригады из ДНР прочли стихотворение «Свох не бросаем» прямиком из окопа. Видео, которое они подготовили для проекта, тронуло весь зрительный зал.

Город-герой Севастополь примкнул к «Русским чтениям»: актеры Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского Евгений Чернорай, Виталий Омельченко и Илья Спинов, во время прямого включения прочли стихотворение «Севастополь».

Актер, военный корреспондент Михаил Мамаев, который только вернулся с передовой, прочитал авторские строки о наших солдатах,

Участие в мероприятии приняли музыкант и телеведущий Родион Газманов, актриса театра и кино Серафима Низовская, журналист, военный корреспондент Александр Малькевич, телеведущая, участник общественного движения «Народный фронт» Полина Цветкова, актеры московских театров, а также чтецы из Севастополя в формате прямых включений.

Вели программу «Русских чтений» журналист и телеведущая Марина Ким и поэт, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель государственного музея Сергея Есенина в Москве Влад Маленко.