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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Линия фронта проходит через историю

    Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.

    4 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около тринадцати с половиной тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    11 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    23 комментария
    10 декабря 2023, 13:28

    Украина выпустила две ракеты из РСЗО по Донецку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты в направлении Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Обстрел был зафиксирован в 11.30, ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщило представительство в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    В представительстве также сообщили, что в 0.24 украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров. Кроме того, по данным представительства, с 8.40 по Куйбышевскому и Кировскому району в течение пяти минут было выпущено пять снарядов того же калибра.

    Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что при обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадали семь человек.

    9 декабря 2023, 17:58
    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу

    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу продолжить оказывать помощь Украине

    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Супруга украинского президента Елена Зеленская, вероятно, заждалась новогодних подарков, по этой причине она попросила западные страны продолжать оказывать помощь киевскому режиму, пошутила представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на интервью первой леди Украины, в котором та попросила страны Запада продолжить оказывать помощь украинскому руководству.

    Брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов, сыронизировала дипломат.

    Напомним, Елена Зеленская в интервью заявила, что ее страна нуждается в помощи, и ей «больно видеть признаки того», что «страстное желание помочь может угаснуть».

    Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что супруга украинского лидера в ходе визита в Нью-Йорк за вечер потратила в ювелирном магазине свыше 1 млн долларов.

    Коментарии (18)
    9 декабря 2023, 14:50
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по местам производства боеприпасов для РЗСО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром», сообщило Минобороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, цели ударов достигнуты, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что все назначенные объекты поражены.

    В пятницу Минобороны указывало, что с 3 по 8 декабря ВС России нанесли 30 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, поражены арсеналы, места хранения боеприпасов для артиллерии, базы ГСМ, пункты размещения подразделений ВСУ.

    Коментарии (23)
    9 декабря 2023, 14:14
    Глава минобороны Украины заявил о «наработках» для «возврата» Крыма

    Глава минобороны Украины Рустемов заявил о подготовке «наработок» для «возврата» Крыма

    Глава минобороны Украины заявил о «наработках» для «возврата» Крыма
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство готовит к 2024 году некие «наработки», которые позволят ему «забрать» Крымский полуостров, заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

    Киевский режим не обладает «столь мощным флотом», но готовит «наработки» на 2024 год, которые позволят сделать так, чтобы российские военные «отошли навсегда из нашего Крыма», заявил Умеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, который «очень ждет возвращения на Украину». Глава региона Сергей Аксенов заявил, что Зеленский лжет.

    Коментарии (44)
    9 декабря 2023, 15:13
    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры с Москвой

    Офицер США Дэвис: Возможности ВПК России заставят Украину пойти на переговоры с Москвой

    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры с Москвой
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Возможности ВПК России заставят Вашингтон и Киев пойти на переговоры, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    По его словам, наступление ВСУ провалилось, и еще одно точно не станет успешным, так как российская армия стала еще сильнее, чем раньше, к тому же у российских военных есть промышленные возможности, чтобы производить больше вооружений, передает РИА «Новости».

    Эксперт подчеркнул, что сколько денег США не дали бы Украине, это не поможет Киеву.

    «Нужно сделать что-то другое. Нам нужно просто сказать: «Мы даем вам только оружие для защиты. Мы не дадим вам что-либо для начала какого-то нового наступления в 2024 году, которое не сработает», – отметил Дэвис.

    Офицер заметил, что в этом случае Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, после чего будет найдено какое-то рациональное заключение.

    «Мы будем поддерживать вас, сколько потребуется» – я думаю, нам стоит немедленно выбросить это из лексикона», – заключил он.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    В США уже выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Коментарии (18)
    10 декабря 2023, 05:59
    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад

    Украинский офицер Грин: Киеву придется сдать несколько позиций из-за неудобства обороны

    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженным силам Украины придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся для ВСУ «плохой тенденции», заявил офицер ВСУ Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко.

    Грин пожаловался, что у ВСУ сложилась плохая ситуация, когда придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что  войскам Украины придется обороняться «все дальше и дальше на запад».

    Ранее жительница Херсона рассказала, что солдаты ВСУ открыто грабят жилые дома и квартиры, а свои действия объясняют тем, что ничего не хотят оставлять русским.

    Коментарии (17)
    9 декабря 2023, 19:32
    GT: Мирные переговоры могут стать новым этапом конфликта на Украине
    GT: Мирные переговоры могут стать новым этапом конфликта на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликт на украинской территории начал переходить на следующий этап, в ходе которого могут стартовать мирные переговоры, утверждает китайское издание Global Times.

    Новое контрнаступление ВСУ маловероятно из-за финансовых, физических и стратегических издержек предыдущего, и это открывает возможность для возобновления мирных переговоров, утверждает Global Times, передает РИА «Новости».

    Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный указывал на безвыходную ситуацию, киевский режим и его западные партнеры не предугадали такого варианта развития событий, что повлекло за собой просчеты.

    Издание отмечает, что разногласия в конгрессе США по финансированию Украины также могут говорить о полном прекращении помощи Киеву.

    Напомним, в США выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Коментарии (15)
    9 декабря 2023, 14:56
    В Норвегии из-за событий на Украине начали копать могилы

    NRK: Норвежские военные практикуют похороны солдат из-за событий на Украине

    В Норвегии из-за событий на Украине начали копать могилы
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Норвежские солдаты проводят тренировочные похороны в связи с опасениями касательно обострения украинского конфликта, сообщает NRK.

    В статье указано, что сценарии войны стали острее и реальнее после того, как в прошлом году война пришла на Украину и в Европу, поэтому норвежские солдаты практикуют активные военные действия, а гибель людей и захоронение однополчан, передает РИА «Новости».

    Как уточняет NRK, в ходе «тренировочных» похорон солдаты норвежской армии психологически готовят себя к потенциальному конфликту.

    Так, по словам сержанта Стиана Мо, бойцам важно «тренировать головы», чтобы быть готовыми к войне.

    Как в свою очередь отметил солдат Йенс Эспеланд, побывавший на учебном захоронении своих товарищей, стоит подумать и поразмышлять о том, что на самом деле представляет собой повседневная жизнь, подчеркнув, что к чему-то подобному невозможно подготовиться должным образом.

    Ранее американский эксперт заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется поставить точку в конфликте.

    Коментарии (10)
    10 декабря 2023, 07:10
    Минобороны России впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
    Минобороны России впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Модернизированные вертолеты Ка-52М в зоне специальной военной операции нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении в зоне СВО, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что вертолеты Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника, уничтожены пункт управления и бронетехникат ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам летчика вертолета Ка-52М с позывным «Оса», противник не оказал сопротивления, и экипажи вернулись без происшествий.

    Ранее самолеты группировки российских войск «Запад» нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех принципальных улучшениях вертолетов Ка-52М.

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    10 декабря 2023, 01:57
    В Италии нашли «безопасного» преемника Зеленского

    Antidiplomatico: Безопасным для Зеленского преемником станет глава его офиса Ермак

    В Италии нашли «безопасного» преемника Зеленского
    @ Ukraine President's Office/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава администрации президента Украины Андрей Ермак станет самым безопасным преемником для Владимира Зеленского, пишет итальянское издание Antidiplomatico.

    Авторы  материала считают, что выдвижение Ермака на должность президента Украины обеспечит Зеленскому более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула, передает РИА «Новости» со ссылкой на Antidiplomatico.

    Издание пишет, что остальные кандидаты представляют угрозу политической карьере и жизни Зеленского, в то время как менее половины украинцев испытывают доверие к Ермаку.

    Ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на результаты исследования группы «Рейтинг» сообщило, что если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее время, на них победила бы гипотетическая партия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

    Украинские СМИ писали, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но, чтобы в них не участвовал Залужный.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто и зачем в Киеве начал игру против Зеленского.

    Коментарии (4)
    9 декабря 2023, 23:29
    Французский политик заявил о намерении США «сжечь дотла» Украину

    Французский политик Филиппо заявил о намерении США отказаться от Украины и сжечь ее дотла

    Французский политик заявил о намерении США «сжечь дотла» Украину
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США скоро откажутся от Украины и сожгут ее дотла, Вашингтону и Киеву больше не по пути, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик высказал свое мнение о будущем Украины в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). По его словам, в медиапространстве в отношении Украины наблюдается резкий поворот, что говорит о том, что СМИ осознали конец «марионетки США», передает RT.

    Филиппо считает, что США скоро откажутся от Украины и сожгут дотла, потому что теперь Вашингтону и Киеву не по пути, о чем политик предупреждал еще полтора года назад.

    Напомним, в США выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

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    9 декабря 2023, 20:50
    При сбросе взрывчатки с украинского дрона в Донецке пострадали шесть человек

    Кулемзин: При сбросе взрывчатки с украинского дрона в Донецке ранены шесть человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Донецке шестеро мирных граждан ранены при сбросе взрывчатки с украинского беспилотника, заявил мэр города Алексей Кулемзин в субботу.

    Дрон сбросил бомбу в Петровском районе, на улице Добровольского, возле ТК «Галактика», уточнил градоначальник в своем Telegram-канале.

    Ранены мужчины 1972, 1978, 1983, 1997 и 2003 годов рождения, а также женщина 1982 года рождения.

    До этого в субботу ВСУ обстреляли ракетами Макеевку, там произошел пожар.

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    10 декабря 2023, 03:50
    Появились фотографии отдыхающих в Европе детей Кличко

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Андрей Руденко показал, как сыновья мэра Киева Виталия Кличко отдыхают в Европе во время мобилизации на Украине.

    Руденко опубликовал фотографии сыновей Кличко в Telegram-канале. Судя по кадрам, юноши предпочитают проводить время в барах и ресторанах, веселиться с друзьями.

    Военкор обратил внимание, что пока простые украинцы «гниют в окопах», дети украинских чиновников отдыхают в Европе.

    Ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что украинских чиновников необходимо отправить на фронт из-за нехватки военных кадров.

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    9 декабря 2023, 15:47
    В Венгрии назвали четыре причины, по которым Украину нельзя пускать в Евросоюз
    В Венгрии назвали четыре причины, по которым Украину нельзя пускать в Евросоюз
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правящая венгерская партия «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» перечислила четыре причины, по которым киевский режим не должен быть допущен в ЕС, заявил директор по коммуникациям партии Иштван Холлик.

    Украина «находится в состоянии войны», потому ни ее границы, ни ее население не могут быть точно определены, указал Холлик, передает ТАСС.

    Из этого вытекает проблема – трудно определить, о приеме какой страны в Евросоюз идет речь. Также украинское руководство нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье.

    В последние два года киевский режим получил от Евросоюза больше денег, чем Венгрия, Словения и Хорватия вместе взятые за последние семь лет, но эти вливания ничего не поменяли. Мир не установлен, и гибель людей на поле боя продолжается, указал он.

    При вступлении в ЕС Украина все члены сообщества «станут чистыми донорами», никто, кроме этой страны, не получит помощь Евросоюза, указал Холлик.

    Он указал, что, согласно подсчетам Financial Times, киевский режим может рассчитывать на получение не менее 186 млрд евро, это исчерпает финансовые запасы Евросоюза.

    Представитель партии напомнил, что Венгрия подала заявку на вступление в 1994 году и прождала 10 лет, другие государства действовали подобным образом, и процесс вступления также занимал шесть-восемь лет. Никто не получал преференций и не вступал в ЕС по ускоренной программе, но для Украины хотят сделать исключение.

    По мнению Холлика, Брюсселю нужно сосредоточиться на содействии мирным переговорам и прекращению огня, а не добиваться вступления Украины в ЕС.

    Партия внесла в парламент Венгрии проект резолюции с изложением такой позиции, она рассчитывает на одобрение документа на следующей неделе.

    В пятницу украинская Рада приняла во втором чтении два проекта закона, которые являлись условиями для вступления Украины в ЕС.

    Коментарии (0)
    9 декабря 2023, 16:42
    Express: Украина не получит военные корабли из-за риска перехвата Россией
    Express: Украина не получит военные корабли из-за риска перехвата Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запад не передаст киевскому режиму военные корабли, поскольку переправлять их придется через международные воды, где их перехватит ВМФ России, заявил основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса.

    Для доставки на Украину кораблей Западу придется провести их через Черное море, они будут находиться в международных водах, указал Мендоса в интервью изданию Express, передает Ura.ru.

    Ничто не сможет помешать России перехватить по пути эти корабли. С точки зрения поставок кораблей киевскому режиму гораздо больше опасностей, чем при поставках любого другого оборудования, добавил он.

    Военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Украина может рассчитывать только на военные корабли 80-х годов выпуска, но даже для их поставки на вооружение ВСУ придется потратить много времени.

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    10 декабря 2023, 07:34
    На Украине признались в призыве ограниченно годных в штурмовики ВСУ

    Депутат Костенко: Ограниченно годные призывники становятся штурмовиками ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отправляют в штурмовые подразделения ограниченно годных призывников, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью украинскому НТА.

    Украинский депутат признал, что призывник является ограниченно годным только для военкомата, а в армии на себя бронежилет надеть не может, потому что просто не в состоянии его нести, передает РИА «Новости».

    По словам Костенко, в военкомате ограниченно годным призывникам должны давать штабные и тыловые должности, но в военных частях поступают иначе, что негативно сказывается на притоке добровольцев в вооруженные силы.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что мобилизация на Украине будет сложной, а ее пропаганда будет изменена.

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