Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.4 комментария
Украина выпустила две ракеты из РСЗО по Донецку
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты в направлении Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Обстрел был зафиксирован в 11.30, ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщило представительство в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
В представительстве также сообщили, что в 0.24 украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров. Кроме того, по данным представительства, с 8.40 по Куйбышевскому и Кировскому району в течение пяти минут было выпущено пять снарядов того же калибра.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что при обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадали семь человек.