Украина выпустила две ракеты из РСЗО по Донецку

Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры с Москвой

Офицер США Дэвис: Возможности ВПК России заставят Украину пойти на переговоры с Москвой

Tекст: Александра Юдина

По его словам, наступление ВСУ провалилось, и еще одно точно не станет успешным, так как российская армия стала еще сильнее, чем раньше, к тому же у российских военных есть промышленные возможности, чтобы производить больше вооружений, передает РИА «Новости».

Эксперт подчеркнул, что сколько денег США не дали бы Украине, это не поможет Киеву.

«Нужно сделать что-то другое. Нам нужно просто сказать: «Мы даем вам только оружие для защиты. Мы не дадим вам что-либо для начала какого-то нового наступления в 2024 году, которое не сработает», – отметил Дэвис.

Офицер заметил, что в этом случае Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, после чего будет найдено какое-то рациональное заключение.

«Мы будем поддерживать вас, сколько потребуется» – я думаю, нам стоит немедленно выбросить это из лексикона», – заключил он.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

В США уже выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.