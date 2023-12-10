  • Новость часаРоссийская авиация нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украину сделали надсмотрщиком за россиянами в Париже
    Медведев обвинил Шольца во вранье о поставках газа из России
    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента
    Портниха Пугачевой назвала причину отъезда певицы из России
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа
    Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ готовятся к бегству
    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу
    Летчик Попов заявил об установке реактивных двигателей на БПЛА «Герань»
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    10 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    22 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    47 комментариев
    10 декабря 2023, 10:14

    Москвичам пообещали порывистый ветер и метель в воскресенье

    Тишковец: Порывистый ветер, метель и не выше минус восьми ожидается в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, порывистый ветер, временами снег, метель и не выше минус восьми ожидается в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    По его словам, в воскресенье температурный фон будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы декабря, в Москве будет облачно, временами пройдет снег, метель, передает РИА «Новости». Тишковец добавил, что температура воздуха днем в мегаполисе минус восемь – минус 10 градусов, по области минус семь – минус 12 градусов.

    Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

    Ранее в МЧС сообщили, что аномальные морозы ожидаются в Москве 10 и 11 декабря.

    9 декабря 2023, 12:44
    Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ готовятся к бегству
    Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ готовятся к бегству
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Жительница Херсона рассказала, что солдаты ВСУ открыто грабят жилые дома и квартиры, а свои действия объясняют тем, что ничего не хотят оставлять русским.

    Полиция же бездействует, на сообщения о грабежах нет никакой реакции, передает РИА «Новости» слова женщины.

    Местные жители предположили, что украинские войска готовятся к бегству.

    Женщина рассказала, что утром несколько солдат ВСУ зашли в подъезд ее многоэтажного дома, чтобы ограбить квартиры. Один из солдат в ответ на возмущения заявил: «Вы что хотите все... (русским - прим. ВЗГЛЯД) оставить?!». Она вызвала полицию, но никто не приехал.

    Ранее власти Украины ограничили для солдат ВСУ въезд в Херсон, потому что все чаще приезжают «ряженые военные», которые грабят оставшееся в городе мирное население.

    Коментарии (17)
    9 декабря 2023, 17:29
    Медведев обвинил Шольца во вранье о поставках газа из России
    Медведев обвинил Шольца во вранье о поставках газа из России
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц солгал, когда заявил, что поставки российского газа в страны Европы прекращены, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Ранее Шольц заявлял, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу и, как следствие, несет ответственность за повышение цен на энергоносители.

    Шольц «врет и не краснеет», когда говорит о том, что в Европу не поступает газ из России, заявил Медведев в соцсети X, передает РИА «Новости».

    По его словам, немецкое руководство «само отвергло и кинуло» свой народ из-за «ненависти к России», а теперь «изворачивается и врет».

    Ранее Шольц заявил, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу.

    Коментарии (31)
    9 декабря 2023, 16:18
    Портниха Пугачевой назвала причину отъезда певицы из России
    Портниха Пугачевой назвала причину отъезда певицы из России
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Советская и российская певица Алла Пугачева покинула Россию, поскольку ей нужно заботиться о детях, сообщила подруга и портниха артистки Любовь а.

    У Пугачевой и иноагента Максима Галкина есть двое детей, и певице в первую очередь надо заботиться о них, она не может их бросить, сказала Аксенова «Московскому комсомольцу».

    Артистка полагает, что отец должен воспитывать своих детей, поскольку «мало ли что» случится в будущем с самой певицей, указала собеседница.

    Артистка, по словам Аксеновой, уже «не верит в свое долголетие», поскольку у нее «куча болячек».

    Ранее сообщалось, что Пугачевой стало плохо в бутике на Кипре.

    Коментарии (46)
    9 декабря 2023, 16:46
    Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа
    Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу, а значит и в повышении энергоносителей.

    «Это президент России прекратил поставки газа по исправному газопроводу!», – сказал канцлер, передает агентство «Прайм».

    Он заявил, что из-за прекращения поставок топлива из России Германия лишилась газа, а Европа в целом недосчиталась 120 млрд куб. метров.

    Ранее в Германии выбрали слово года, им стало словосочетание «Кризисное состояние».

    Коментарии (50)
    9 декабря 2023, 14:50
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по местам производства боеприпасов для РЗСО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром», сообщило Минобороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, цели ударов достигнуты, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что все назначенные объекты поражены.

    В пятницу Минобороны указывало, что с 3 по 8 декабря ВС России нанесли 30 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, поражены арсеналы, места хранения боеприпасов для артиллерии, базы ГСМ, пункты размещения подразделений ВСУ.

    Коментарии (23)
    9 декабря 2023, 13:11
    Стрелявшего в сотрудников Росгвардии в Москве задержали
    Стрелявшего в сотрудников Росгвардии в Москве задержали
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подозреваемый в вооруженном нападении на сотрудников Росгвардии на улице Твардовского в Москве задержан, сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

    Сообщается, что военнослужащим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает, передает ТАСС.

    Позже было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

    Ранее сообщалось, что два сотрудника Росгвардии получили огнестрельные ранения на северо-западе Москвы, а стрелявший скрылся с места происшествия.

    Коментарии (22)
    9 декабря 2023, 13:20
    Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с Зеленским в главной роли

    Зампред Совбеза Медведев описал сценарий «последнего эпизода «Слуги народа» с Зеленским в главной роли

    Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с Зеленским в главной роли
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев описал сценарий «последнего эпизода киноэпопеи «Слуга народа» в президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

    «Президент Василий Голобородько (персонаж сериала «Слуга народа», которого играет Зеленский, – прим. ВЗГЛЯД) находится в бункере, стилизованном под свой официальный кабинет… Над столом портреты трех учителей – Адольфа, Бенито и Степана (в центре). Голобородько очень изменился после предыдущего сезона сериала: постарел на двадцать лет, оброс клочковатой неаккуратной щетиной, волосы сальные, щеки впали, взгляд бегающий, затравленный. На нем зеленая давно не стиранная футболка с тризубом», – пишет в своем Telegram-канале зампред.

    Согласно описанному им сценарию, Голобородько бесцельно слоняется по кабинету, иногда садится за стол, ворошит бумаги, периодически берет в руки телефон, «что-то неразборчиво кричит в трубку на смеси суржика и русского мата».

    «Затем обессиленно разваливается в кресле, достает коричневую папку и что-то в ней нюхает. Черты его лица разглаживаются, он закрывает глаза и успокаивается на время», – продолжает Медведев.

    Затем, по тексту Медведева, раздается стук в дверь, а зашедший помощник начинает доклад.

    «Две новости. Хорошая: контрнаступ идет успешно. Правда, мы пока отступаем. Плохая: москали и пиндосы взяли нас в клещи», – говорит помощник, согласно сценарию.

    По словам докладчика, которого слушает Василий Голобородько, группировка русских развивает наступление, подчеркивая, что Москва готова вернуться к переговорам, в то время как «американцы провалили вопрос поставок оружия и выталкивают Украину на мир с русскими».

    Президент Украины в ответ отмечает, что «переговоры будут означать конец для них, заверяя, что произойдет «новый Майдан с передачей власти Подлужному, Говнюшенко и Дристовичу».

    «А что, наши платежи компаниям Хантера не доходят до маразматика?» – уточняет при этом Василий Голобородько, на что получает ответ о том, что «Хантер, похоже, отохотился».

    Согласно сценарию Медведева, президент долго думает, после чего «проникновенно нюхает содержимое коричневой папки» а затем «начинает молиться на Адольфа, Степана и Бенито», совершая при этом земные поклоны.

    После этих действий он, по сценарию, садится за стол и начинает записывать обращение в соцсети, в котором заявляет, что Украина никогда не была так близка к долгожданной победе, а контрнаступ достиг запланированной цели.

    «Хочу обратиться к нашим врагам: вы не дождетесь от меня позорного мира! Я уйду, как завещали мне мои учителя. Причем, чтобы не завершить мою жизненную миссию так, как это сделали Бенито и Степан, я принял решение уйти, как Адольф», – заключает Василий Голобородько.

    В финале, по задумке зампреда, президент «вдыхает живительный порошок, после чего его голова бессильно падает на стол», а «на устах застывает блаженная улыбка, чем-то напоминающая улыбку персонажа Роберта де Ниро в китайской курительной опиума из фильма «Однажды в Америке».

    Коментарии (21)
    9 декабря 2023, 17:58
    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу

    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу продолжить оказывать помощь Украине

    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Супруга украинского президента Елена Зеленская, вероятно, заждалась новогодних подарков, по этой причине она попросила западные страны продолжать оказывать помощь киевскому режиму, пошутила представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на интервью первой леди Украины, в котором та попросила страны Запада продолжить оказывать помощь украинскому руководству.

    Брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов, сыронизировала дипломат.

    Напомним, Елена Зеленская в интервью заявила, что ее страна нуждается в помощи, и ей «больно видеть признаки того», что «страстное желание помочь может угаснуть».

    Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что супруга украинского лидера в ходе визита в Нью-Йорк за вечер потратила в ювелирном магазине свыше 1 млн долларов.

    Коментарии (15)
    9 декабря 2023, 18:28
    В Сети появился райдер Веры Брежневой для выступления на «русских корпоративах»
    В Сети появился райдер Веры Брежневой для выступления на «русских корпоративах»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Опубликован райдер с якобы требованиями певицы Веры Брежневой для исполнения на «русских новогодних корпоративах», одним из главных условий является соблюдение полной конфиденциальности.

    Брежнева просит за свое выступление 50 тыс. евро и 25 тыс. евро на расходы, также в райдере перечислены ряд указаний для соблюдения «конспирации» ее выступлений, пишет Mash.

    Певица якобы требует, чтобы ее багаж тащили сотрудники аэропорта от машины до борта и обратно, встречать она просит с табличкой VERA. По городу ее должен возить тонированный новый Mercedes S-класса с Wi-Fi.

    При этом человеку за рулем запрещено разговаривать во время поездки, перед встречей ему нужно проехать через заправку и сервис, чтобы отключить свет в салоне, лампы не должны загораться даже при открытии дверей.

    Окна в отеле должны быть завешены плотными шторами, охрана должна быть усилена, камеры видеонаблюдения на сцене и в зонах переодевания – заклеены и отключены.

    В гримерной певица требует подавать чай, имбирь, лимон, мяту, мед и фрукты. Для закулис Брежнева просит черный кабинет с проклеенными черным и красным скотчем стыками.

    Съемка фото и видео на ее концертах также запрещены.

    Ранее сообщалось, что Брежнева из-за налогов лишилась последнего бизнеса на российской территории – бутика женской одежды Myseasons в Петербурге.

    Коментарии (55)
    9 декабря 2023, 14:14
    Глава минобороны Украины заявил о «наработках» для «возврата» Крыма

    Глава минобороны Украины Рустемов заявил о подготовке «наработок» для «возврата» Крыма

    Глава минобороны Украины заявил о «наработках» для «возврата» Крыма
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство готовит к 2024 году некие «наработки», которые позволят ему «забрать» Крымский полуостров, заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

    Киевский режим не обладает «столь мощным флотом», но готовит «наработки» на 2024 год, которые позволят сделать так, чтобы российские военные «отошли навсегда из нашего Крыма», заявил Умеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, который «очень ждет возвращения на Украину». Глава региона Сергей Аксенов заявил, что Зеленский лжет.

    Коментарии (44)
    9 декабря 2023, 21:37
    Летчик Попов заявил об установке реактивных двигателей на БПЛА «Герань»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конструкция беспилотных летательных аппаратов «Герань» прошла через значительные усовершенствования, заявил генерал-майор в отставке Владимир Попов.

    Эти дроны теперь используют реактивные двигатели, это серьезно повысило их эффективность, заявил генерал в беседе с радио Sputnik.

    В начале СВО на «Герани» устанавливали электрические или поршневые двигатели, их мощность составляла около 50 лошадиных сил, они несли заряд до 3 кг. Усовершенствованные модели увеличили скорость полета до 800 км/ч в пикировании, ранее их скорость доходила до 300 км/ч в пикировании.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что Россия использует эффективный способ противодействия противнику, применяя большое количество дронов одновременно.

    Коментарии (23)
    9 декабря 2023, 15:13
    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры с Москвой

    Офицер США Дэвис: Возможности ВПК России заставят Украину пойти на переговоры с Москвой

    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры с Москвой
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Возможности ВПК России заставят Вашингтон и Киев пойти на переговоры, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    По его словам, наступление ВСУ провалилось, и еще одно точно не станет успешным, так как российская армия стала еще сильнее, чем раньше, к тому же у российских военных есть промышленные возможности, чтобы производить больше вооружений, передает РИА «Новости».

    Эксперт подчеркнул, что сколько денег США не дали бы Украине, это не поможет Киеву.

    «Нужно сделать что-то другое. Нам нужно просто сказать: «Мы даем вам только оружие для защиты. Мы не дадим вам что-либо для начала какого-то нового наступления в 2024 году, которое не сработает», – отметил Дэвис.

    Офицер заметил, что в этом случае Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, после чего будет найдено какое-то рациональное заключение.

    «Мы будем поддерживать вас, сколько потребуется» – я думаю, нам стоит немедленно выбросить это из лексикона», – заключил он.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    В США уже выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Коментарии (18)
    9 декабря 2023, 10:49
    Украинские военные стали избегать стрелкового боя в районе Артемовска

    «Ламберт»: Украинские военные стараются не вступать в стрелковый бой в районе Артемовска

    Украинские военные стали избегать стрелкового боя в районе Артемовска
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные на артемовском направлении в ДНР стараются не вступать в стрелковые бои и часто сдают в плен или предпочитают отступать, рассказал один из командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса.

    По словам командира с позывным «Ламберт», солдаты ВСУ периодически сдаются в плен, но уже в ходе боя, когда понимают, что шансов нет, передает ТАСС.

    Командир одного из штурмовых отрядов бригады с позывным Чибилия отметил, что отдельные украинские бойцы проявляют стойкость и бьются до конца.

    Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о мародерстве солдат ВСУ на правом берегу Днепра.

    Коментарии (2)
    9 декабря 2023, 19:32
    GT: Мирные переговоры могут стать новым этапом конфликта на Украине
    GT: Мирные переговоры могут стать новым этапом конфликта на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликт на украинской территории начал переходить на следующий этап, в ходе которого могут стартовать мирные переговоры, утверждает китайское издание Global Times.

    Новое контрнаступление ВСУ маловероятно из-за финансовых, физических и стратегических издержек предыдущего, и это открывает возможность для возобновления мирных переговоров, утверждает Global Times, передает РИА «Новости».

    Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный указывал на безвыходную ситуацию, киевский режим и его западные партнеры не предугадали такого варианта развития событий, что повлекло за собой просчеты.

    Издание отмечает, что разногласия в конгрессе США по финансированию Украины также могут говорить о полном прекращении помощи Киеву.

    Напомним, в США выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Коментарии (15)
    9 декабря 2023, 19:25
    Американца в Петербурге арестовали за реабилитацию нацизма

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге арестован гражданин Соединенных Штатов Юрий Малев, его обвиняют в реабилитации нацизма, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

    Малева поместили под стражу после его публикаций в социальных сетях с оскорблениями и изображением георгиевской ленты, передает RT.

    Ранее сотрудник посольства Литвы в Москве Угнюс Лабутис и его коллега сорвали и выбросили георгиевские ленты с надгробий на кладбище под Красноярском, такое деяние также попадает под статью о реабилитации нацизма.

    Коментарии (4)
    Главное
    Стрелявшего в сотрудников Росгвардии в Москве задержали
    Глава МО Украины заявил о «наработках» для «возврата» Крыма
    Американца в Петербурге арестовали за реабилитацию нацизма
    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры
    GT: Мирные переговоры могут стать новым этапом конфликта на Украине
    Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с Зеленским
    Появился райдер Веры Брежневой для выступления на «русских корпоративах»

    Россия объявила конец западного финансового мира

    В ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Такое заявление со ссылкой на экспертов сделал президент России Владимир Путин. Главную роль в этом процессе эксперты отдают новой финансовой силе – странам БРИКС. Как они могут совершить революцию? Подробности

    Перейти в раздел

    Представления США о России застряли в 2022 году

    Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева. В противном случае Москва якобы столкнется с «более сильным» противником. Подобное заявление вызвало удивление в экспертной среде, потому что разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Почему чиновники Белого дома выступили с такой инициативой и насколько она реалистична? Подробности

    Перейти в раздел

    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

    Перейти в раздел

    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление

    Конфликт между Украиной и Польшей продолжает расширяться, и новым примером этому стало решение Варшавы по поводу так называемой операции «Висла», осуществленной еще в 1947 году. Почему она теперь, по мнению поляков, не может считаться «преступлением коммунизма» и что именно так возмущает в этом официальный Киев? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США обещают войну России с НАТО

      США скорректировали свою официальную позицию по Украине. Теперь в Вашингтоне считают, что поражение Киева приведет к войне России и НАТО, которая, скорее всего, станет также третьей мировой и первой ядерной войной. Как относиться к подобным угрозам?

    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

    • Зачем президент России прилетел к арабам

      Президента России Владимира Путина с почетом приняли в ОАЭ, куда он прилетел с визитом. Вплоть до того, что истребители раскрасили небо в цвета флага России. Это резко контрастирует с тем, как встречают на Ближнем Востоке, например, президента ФРГ. Но важен этот визит другим: в большой политике грядут два больших события.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............