  • Новость часаМедведев обвинил Шольца во вранье о поставках газа из России
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    Украину сделали надсмотрщиком за россиянами в Париже
    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента
    Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с Зеленским в главной роли
    Портниха Пугачевой назвала причину отъезда певицы из России
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    Стрелявшего в сотрудников Росгвардии в Москве задержали
    Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа
    Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ готовятся к бегству
    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    5 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    43 комментария
    9 декабря 2023, 17:58

    Москвичей предупредили об аномальных морозах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Аномальные морозы ожидаются в Москве 10 и 11 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России по городу.

    Столбик термометра опустится ниже среднесуточной климатической нормы на 7–10 градусов, ожидаются морозы ниже минус 20 градусов. МЧС просит жителей Москвы выбирать одежду и обувь по погоде, долгое время не находиться на улице, сообщает «Вечерняя Москва».

    Также, как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в Москве уже шестой день подряд продолжается серия суточных рекордов высоты снежного покрова. Ранее был побит рекорд по высоте сугробов 1952 года.

    9 декабря 2023, 03:08
    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента

    Кирби об участии Путина в выборах президента: Это будет гонка, что надо

    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя участие Владимира Путина в выборах президента России, заявил, что «будет гонка, что надо».

    Кирби прокомментировал со смехом сообщения об участии Путина в выборах президента России. Он заявил, что все, что он может сказать об этом: «Это будет гонка, что надо», передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта». Короткая беседа произошла во время неформального общения Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с участниками церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» Героев России.

    Коментарии (78)
    9 декабря 2023, 05:28
    На Украине заявили о подготовке к новому наступлению

    Глава МИД Украины Кулеба заявил о подготовке к новым наступательным операциям

    На Украине заявили о подготовке к новому наступлению
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска разрабатывают план новых наступательных и оборонительных операций, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американской газете The Wall Street Journal (WSJ).

    Кулеба считает,  что любая пауза в боевых действиях даст России шанс на перегруппировку войск и подготовку к новым действиям, поэтому на Украине готовят бригады для новых контрнаступательных и оборонительных операций, пишет The Wall Street Journal, передает «Газета.Ru».

    Издание сообщает, что украинские военные в настоящее время роют траншеи в районе Лимана.

    Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

    Напомним, Washington Post пишет, что Вашингтон неверно оценил возможность преобразования ВСУ в боевую силу западного образца в короткие сроки. Также издание рассказало о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления.

    Коментарии (25)
    8 декабря 2023, 18:56
    ЕС предложил Украине пакет гарантий безопасности

    Источник: Гарантии Евросоюза по безопасности Украины будут включать военное взаимодействие по безопасности

    ЕС предложил Украине пакет гарантий безопасности
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз предложил Украине пакет мер «Гарантии безопасности», который включает тренировку украинских солдат, кооперацию по военным материалам, борьбу с дезинформацией и меры по кибербезопасности, заявил высокопоставленный источник ЕС.

    «Мы предложили украинцам пакет, который называется «Гарантии безопасности» и который имеет военный компонент», – приводит ТАСС слова источника.

    Представитель ЕС отметил, что помимо тренировки солдат и кооперации по военным материалам пакет поддержки позволит «посмотреть, как мы можем больше интегрировать индустрию обороны Украины в нашу».

    По данным агентства, беседа с представителем ЕС прошла в преддверии встречи глав МИД стран сообщества, запланированной на 11 декабря.

    Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла во втором чтении два законопроекта, которые являлись условиями для вступления Украины в ЕС.

    Также был принял закон, предусматривающий отмену ограничений для Национального агентства по предотвращению коррупции на проверки активов кандидатов на публичные должности.



    Коментарии (28)
    9 декабря 2023, 03:44
    Стало известно о хаосе в штабах ВСУ из-за неопределенности в США

    NYT: ВСУ не сможет планировать операции из-за неопределенности в США

    Стало известно о хаосе в штабах ВСУ из-за неопределенности в США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Неопределенность относительно помощи от США помешает Украине планировать действия на фронте, заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн газете New York Times.

    Украина не знает, на какое количество снарядов может рассчитывать. По словам Бергманна, неопределенность по поводу американской помощи уже начала приводить к «хаосу» в планировании ВСУ, передает РИА «Новости».

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

    Коментарии (15)
    9 декабря 2023, 06:30
    В США предложили Японии стать ядерной державой для сдерживания России

    NI: Превращение Японии в ядерную державу неизбежно, чтобы сдерживать Россию

    В США предложили Японии стать ядерной державой для сдерживания России
    @ Naoki Nishimura/AFL/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Японии придется стать ядерной державой, чтобы не рассчитывать на помощь США и сдерживать Китай, КНДР и Россию, заявил бывший редактор New York Times Барри Гевен в статье для National Interest.

    Гевен считает непозволительной роскошью позицию Японии, как  лидера глобального движения за мир. Он считает, что страна должна разработать ядерное оружие для замены американского «зонтика», передает РИА «Новости».

    По его словам, США не будут ставить под угрозу свои города ради защиты союзников, и Токио нужно задуматься, как использовать ядерное оружие для «сдерживания» соседей: Китая, КНДР и России.

    Ранее стало известно, что Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота.

    Коментарии (38)
    8 декабря 2023, 19:30
    WSJ: Украина не сможет провести контрнаступление в следующем году

    WSJ: Украине придется отложить контрнаступление до 2025 года

    WSJ: Украина не сможет провести контрнаступление в следующем году
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года, считают неназванные источники Wall Street Journal из числа западных дипломатов и военных стратегов.

    Киеву необходимо потратить время, чтобы восстановиться, возможно, у него не будет шанса провести еще одно контрнаступление до 2025 года, пишет Wall Street Journal, передает РИА «Новости».

    Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия уже готовится к новым «контрнаступательным и оборонительным операциям».

    Издание указывает на ситуацию под Красным Лиманом, где ВСУ принялись рыть траншеи, что говорит об оборонительном характере действий украинской стороны.

    Ранее американское военное ведомство заявило, что ВСУ имеют то, «что им нужно для успеха на поле боя».

    Коментарии (22)
    8 декабря 2023, 19:22
    Тренер сборной России: Cледует отказаться от участия в ОИ в Париже на предложенных условиях

    Старший тренер сборной РФ по спортивной гимнастике Родионенко отреагировала на допуск россиян к Олимпиаде–2024

    Tекст: Валерия Городецкая

    Старший тренер российской команды по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала унизительными условия для допуска спортсменов из России до Олимпийских игр.

    Комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских атлетов до Олимпиады–2024 в Париже в нейтральном статусе, Родионенко заявила, что это не стало прорывом, поскольку МОК «сохранил те же жесточайшие унизительные условия, которые ранее звучали в рекомендациях международным федерациям», передает ТАСС.

    Тренер выразила мнение, что россиянам следует отказаться от участия в Играх на таких условиях.

    «Что касается гимнастов, то нам еще нужно туда попробовать отобраться через этапы Кубка мира. Думаю, что показать высокий результат будет очень сложно. Спортсмены вынуждены будут выступать под большим психологическим давлением при неоднозначном судействе, думаю», – добавила Родионенко.

    Ранее МОК допустил российских атлетов к Олимпиаде–2024 в Париже в нейтральном статусе.

    Коментарии (38)
    9 декабря 2023, 05:46
    Российские военные поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении

    Минобороны: Российские военные поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении

    Российские военные поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные группировки «Центр» нанесли поражение двум бригадам ВСУ и одной бригаде украинской нацгвардии на Краснолиманском направлении, и уничтожили до 290 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    Савчук пояснил, что в районе Серебрянского лесничества была разбита штурмовая группа 5-й бригады нацгвардии Украины. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад около Червоной Дибровы и Григоровки, всего уничтожено до 290 военнослужащих ВСУ, передает ТАСС.

    Также, добавил Савчук, артиллеристы ЦВО поразили три опорных пункта и более 30 артиллерийских позиций украинских войск.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана.

    Коментарии (10)
    9 декабря 2023, 12:44
    Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ готовятся к бегству
    Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ готовятся к бегству
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Жительница Херсона рассказала, что солдаты ВСУ открыто грабят жилые дома и квартиры, а свои действия объясняют тем, что ничего не хотят оставлять русским.

    Полиция же бездействует, на сообщения о грабежах нет никакой реакции, передает РИА «Новости» слова женщины.

    Местные жители предположили, что украинские войска готовятся к бегству.

    Женщина рассказала, что утром несколько солдат ВСУ зашли в подъезд ее многоэтажного дома, чтобы ограбить квартиры. Один из солдат в ответ на возмущения заявил: «Вы что хотите все... (русским - прим. ВЗГЛЯД) оставить?!». Она вызвала полицию, но никто не приехал.

    Ранее власти Украины ограничили для солдат ВСУ въезд в Херсон, потому что все чаще приезжают «ряженые военные», которые грабят оставшееся в городе мирное население.

    Коментарии (10)
    8 декабря 2023, 19:38
    СМИ: Полицейский отобрал еду у монаха в Киево-Печерской лавре
    СМИ: Полицейский отобрал еду у монаха в Киево-Печерской лавре
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киево-Печерской лавре сотрудник полиции силой отобрал пакет с едой у монаха, сообщают украинские СМИ.

    Как пишет издание «Страна», в Telegram-канале Украинской православной церкви (УПЦ) появилось видео, на котором запечатлена попытка полицейских воспрепятствовать передаче еды священнослужителю. Когда пакет все-таки удалось передать монаху, страж порядка применил к священнику силу и отобрал у него еду.

    В УПЦ добавили, что это уже не первый раз, когда сотрудники полиции препятствуют передаче еды людям, находящимся в корпусе №58, – впервые подобный инцидент произошел 12 августа. Там напомнили, что в корпусе заблокированы семь монахов, отказавшихся покинуть здание после решения суда об их выселении.

    В августе суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры. В ноябре суд назначил дату рассмотрения апелляции на решение о выселении монастыря УПЦ из лавры.

    Коментарии (19)
    9 декабря 2023, 13:11
    Стрелявшего в сотрудников Росгвардии в Москве задержали
    Стрелявшего в сотрудников Росгвардии в Москве задержали
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подозреваемый в вооруженном нападении на сотрудников Росгвардии на улице Твардовского в Москве задержан, сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

    Сообщается, что военнослужащим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает, передает ТАСС.

    Позже было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

    Ранее сообщалось, что два сотрудника Росгвардии получили огнестрельные ранения на северо-западе Москвы, а стрелявший скрылся с места происшествия.

    Коментарии (18)
    9 декабря 2023, 14:50
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по местам производства боеприпасов для РЗСО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром», сообщило Минобороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, цели ударов достигнуты, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что все назначенные объекты поражены.

    В пятницу Минобороны указывало, что с 3 по 8 декабря ВС России нанесли 30 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, поражены арсеналы, места хранения боеприпасов для артиллерии, базы ГСМ, пункты размещения подразделений ВСУ.

    Коментарии (12)
    8 декабря 2023, 20:36
    Дочь Миллы Йовович поддержала флешмоб на песню Кати Лель

    Дочь Миллы Йовович записала видео под трек «Мой мармеладный» Кати Лель

    Дочь Миллы Йовович поддержала флешмоб на песню Кати Лель

    Tекст: Валентина Григоренко

    Дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Габо записала видео с танцами под трек Кати Лель «Мой мармеладный», сообщили СМИ.

    На видео 16-летняя Эвер сначала показала себя в белой футболке с изображением поп-исполнительницы Бритни Спирс. Затем дочь актрисы предстала перед камерой в платье-комбинации черного цвета, пишут «Известия».

    Как следует из кадров, для девушки не составило трудностей «подпеть» на русском языке. Катя Лель после этого репостнула ролик Эвер в своем аккаунте, и написала, что «доченька прекрасной актрисы Миллы Йовович тоже в нашем тренде».

    Ранее продюсер Максим Фадеев заявил, что песня «Мой мармеладный», которую популярная певица Катя Лель исполнила почти 20 лет назад, вышла в мировые топы сервисов Spotify и Shazam, что свидетельствует о том, что в мире не хотят отмены русской культуры.

    Трек «Мой мармеладный» Максима Фадеева в исполнении Кати Лель вышел в 2004 году. В ноябре 2023 года он стал трендом у иностранцев и «вирусным» в TikTok.

    Коментарии (11)
    9 декабря 2023, 13:20
    Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с Зеленским в главной роли

    Зампред Совбеза Медведев описал сценарий «последнего эпизода «Слуги народа» с Зеленским в главной роли

    Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с Зеленским в главной роли
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев описал сценарий «последнего эпизода киноэпопеи «Слуга народа» в президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

    «Президент Василий Голобородько (персонаж сериала «Слуга народа», которого играет Зеленский, – прим. ВЗГЛЯД) находится в бункере, стилизованном под свой официальный кабинет… Над столом портреты трех учителей – Адольфа, Бенито и Степана (в центре). Голобородько очень изменился после предыдущего сезона сериала: постарел на двадцать лет, оброс клочковатой неаккуратной щетиной, волосы сальные, щеки впали, взгляд бегающий, затравленный. На нем зеленая давно не стиранная футболка с тризубом», – пишет в своем Telegram-канале зампред.

    Согласно описанному им сценарию, Голобородько бесцельно слоняется по кабинету, иногда садится за стол, ворошит бумаги, периодически берет в руки телефон, «что-то неразборчиво кричит в трубку на смеси суржика и русского мата».

    «Затем обессиленно разваливается в кресле, достает коричневую папку и что-то в ней нюхает. Черты его лица разглаживаются, он закрывает глаза и успокаивается на время», – продолжает Медведев.

    Затем, по тексту Медведева, раздается стук в дверь, а зашедший помощник начинает доклад.

    «Две новости. Хорошая: контрнаступ идет успешно. Правда, мы пока отступаем. Плохая: москали и пиндосы взяли нас в клещи», – говорит помощник, согласно сценарию.

    По словам докладчика, которого слушает Василий Голобородько, группировка русских развивает наступление, подчеркивая, что Москва готова вернуться к переговорам, в то время как «американцы провалили вопрос поставок оружия и выталкивают Украину на мир с русскими».

    Президент Украины в ответ отмечает, что «переговоры будут означать конец для них, заверяя, что произойдет «новый Майдан с передачей власти Подлужному, Говнюшенко и Дристовичу».

    «А что, наши платежи компаниям Хантера не доходят до маразматика?» – уточняет при этом Василий Голобородько, на что получает ответ о том, что «Хантер, похоже, отохотился».

    Согласно сценарию Медведева, президент долго думает, после чего «проникновенно нюхает содержимое коричневой папки» а затем «начинает молиться на Адольфа, Степана и Бенито», совершая при этом земные поклоны.

    После этих действий он, по сценарию, садится за стол и начинает записывать обращение в соцсети, в котором заявляет, что Украина никогда не была так близка к долгожданной победе, а контрнаступ достиг запланированной цели.

    «Хочу обратиться к нашим врагам: вы не дождетесь от меня позорного мира! Я уйду, как завещали мне мои учителя. Причем, чтобы не завершить мою жизненную миссию так, как это сделали Бенито и Степан, я принял решение уйти, как Адольф», – заключает Василий Голобородько.

    В финале, по задумке зампреда, президент «вдыхает живительный порошок, после чего его голова бессильно падает на стол», а «на устах застывает блаженная улыбка, чем-то напоминающая улыбку персонажа Роберта де Ниро в китайской курительной опиума из фильма «Однажды в Америке».

    Коментарии (17)
    9 декабря 2023, 07:05
    Украину предупредили о риске лишиться промышленности

    Депутат Рады Магомедов: Россия может полностью лишить Украину промышленности

    Украину предупредили о риске лишиться промышленности
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия может полностью лишить Украину промышленности, за демилитаризацией страны последует ее деиндустриализация, заявил депутат Верховной рады Муса Магомедов в интервью каналу Politeka.

    Политик заявил, что 19 процентов предприятий на Украине полностью остановлены, а половина производств работает себе в убыток. Остальные – работают и платят налоги, передает РИА «Новости».

    Депутат считает, что Украине нельзя ждать окончания конфликта, чтобы восстановить промышленность, иначе она рискует ее потерять навсегда.

    Ранее сенатор Константин Долгов объяснил газете ВЗГЛЯД, почему Украине лучше быть с Россией.

    Коментарии (15)
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