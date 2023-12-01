Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.8 комментариев
WSJ: США поставили Израилю противобункерные бомбы и снаряды
США после нападения ХАМАС поставили Израилю противобункерные бомбы, десятки тысяч разных видов вооружений и артиллерийских снарядов, сообщила американская газета Wall Street Journal.
Чиновники сообщили изданию, что США поставили вооружения Израилю, включая примерно 15 тыс. бомб и 57 тыс. артиллерийских снарядов, а также 100 противобункерных бомб BLU-109 вскоре после 7 октября, передает РИА «Новости».
Источники отмечают, что снаряды и оружие были поставлены для того, чтобы помочь вытеснить ХАМАС из Газы.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон допускает ограничения на поставки оружия Израилю.