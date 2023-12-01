WSJ: США поставили Израилю противобункерные бомбы и снаряды

Косачев расшифровал заявление Столтенберга об Украине и секторе Газа

Tекст: Ольга Никитина

Косачев в своем Telegram-канале написал, что, согласно Женевским конвенциям 1949 года, международное гуманитарное право начинает применяться «с первого выстрела» и прекращается «после общего окончания военных действий». А потому ситуации в Газе и на Украине сравнивать не только можно, но и нужно, указал сенатор.

Вице-спикер верхней палаты российского парламента напомнил, что натовцы после переворота 2014 года «упорно молчали» о ситуации на Украине, где началась гражданская война с чудовищными бомбардировками гражданского населения юго-востока, что является прямой аналогией с нынешней Палестиной.

Заявления Столтенберга, по словам Косачева, создают «ложный нарратив, что люди, находящиеся в одном конфликте, отличаются от людей, находящихся в другом конфликте». Слова генсека НАТО означают, что люди отличаются с точки зрения ценности человеческой жизни, объема прав и возможностей правовой защиты. «Но эта версия вовсе не о международном праве, она вполне укладывается в натовскую концепцию «порядка, основанного на правилах», – подчеркнул вице-спикер Совета Федерации.

Напомним, ранее президент Владимир Путин на саммите G20 отреагировал на высказывания некоторых коллег о том, что «их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине». «А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает?» – задался вопросами российский лидер.

Путин напомнил также, что это не Россия, а Киев отказался от мирных переговоров.