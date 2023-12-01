Началось народное голосование за номинантов Знание.Премия

Tекст: Валентина Григоренко

Претенденты представлены в 13 номинациях. В каждой из них можно отдать свой голос за одного просветителя или просветительский проект. Голосование пройдет в мини-приложении ВКонтакте. Пользователи смогут найти в приложении информацию об интересующих их номинантах, а также ознакомиться с записями их выступлений в рамках очной защиты просветительской деятельности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также голосованием среди детско-юношеской аудитории будет выбран победитель в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков «Выбор Первых»», инициированной в 2023 году Российским движением детей и молодежи «Движение Первых».

Всего в этом году на премию было подано более 13 тыс. заявок из всех 89 регионов России – конкурс на попадание в шорт-лист составил почти 150 человек на место. Номинанты были отобраны Экспертным советом Знание.Премия. В Знание.Премия – 2023 19 номинаций, включая две новые: «Иностранный просветитель года» и «Юный просветитель года». Последняя создана в партнерстве с Российским движением детей и молодежи «Движение Первых». Сбор заявок на нее стартовал 23 ноября и продолжится до 12 января 2024 года. Стать соискателями могут молодые люди от 12 до 17 лет, достигшие особых успехов в области просвещения. Голосование проходит с 30 ноября по 14 января.

Имена всех лауреатов просветительской награды Знание.Премия – 2023, включая двоих, выбранных по итогам народного голосования, будут озвучены на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в феврале 2024 года в Москве.