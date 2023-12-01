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Объявлены победители конкурса «Флагманы образования»
В Москве завершился финал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». По итогам соревнований, которые проходили на площадке Президентской академии (РАНХиГС), 10 конкурсантов объявлены победителями.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко пояснил, что для того, чтобы передать чувство любви к своей Родине, надо самому любить свою страну, а для того, чтобы передать уважение к традициям, надо самому их уважать, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он добавил, что уже сформирована сквозная система воспитательной работы, целая инфраструктура для этой работы, включая круглогодичные образовательные центры, систему отбора и поддержки кадров. «И это, на мой взгляд, говорит о двух вещах: первое – высочайший приоритет, который президент России уделяет поддержке людей, занимающихся образованием и воспитанием. Второе – это как раз для финалистов «Флагманов образования» – это говорит о высочайшей востребованности людей, которые профессионально умеют это делать», – указал он.
Кириенко уточнил, что люди, профессионально занимающиеся воспитанием, будут востребованы не только в системе образования и просвещения, они будут востребованы в системе государственного и регионального управления, и также в управлении крупнейшими российскими компаниями.
К дистанционному этапу конкурса – комплексной оценке уровня сформированности надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний – были допущены 14 195 управленцев в сфере образования и 57 635 педагогов. Из них 2183 конкурсанта, набравшие наибольшее количество баллов, встретились в очных региональных полуфиналах, которые прошли в октябре по всей России. По итогам регионального этапа 265 управленцев в сфере образования и педагогов, набравшие наибольшее количество баллов, были приглашены к участию в финальных испытаниях.
«Мы сориентировали конкурс «Флагманы образования» именно на выявление талантливых будущих управленцев регионального и федерального уровней из числа педагогов, директоров школ и студентов. Победителей соревнования мы будем поддерживать, в том числе некоторые участники уже получили предложения занять различные административные должности. Мы решили нормативно закрепить поддержку специалистов. Поэтому сегодня я подписал приказ «Об управленческом кадровом резерве в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного образования», – рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, пройти образовательные программы, войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации, а также получить призы от партнеров проекта.
Победителями конкурса «Флагманы образования» среди управленцев в сфере образования и педагогов стали директор МАОУ «Центр образования им. И. А. Милютина» г. Череповца Вологодской области Антон Муромцев, учитель, советник директора по воспитанию МБОУ «Гаврилово-Посадская средняя школа №2» Ивановской области Сергей Коноплев, учитель МБОУ «Лицей №165 имени 65-летия «ГАЗ» г. Нижнего Новгорода Михаил Кулемин, директор МАОУ «Лицей № 2» г. Перми Анатолий Чепурин.
Также победителями названы замдиректора по воспитательной работе ГБОУ Самарской области «Гимназия № 11» Юлия Дюльдина, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Южно-Сахалинска Наталья Бровкина, старший преподаватель кафедры военно-политической работы в войсках (силах) ФГБВОУ ВО «Черноморское высшее военно-морское ордена Красной звезды училище имени П. С. Нахимова» г. Севастополя Михаил Дорохов, учитель МАОУ гимназия №55 им. Е. Г. Версткиной г. Томска Дмитрий Попцов, директор МБОУ «Средняя школа имени Героя Советского Союза В. И. Ерменеева с. Сабакаево» Ульяновской области Лариса Набойщикова, преподаватель БУПО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж» Мария Кузьмина.