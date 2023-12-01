Объявлены победители конкурса «Флагманы образования»

Tекст: Валентина Григоренко

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко пояснил, что для того, чтобы передать чувство любви к своей Родине, надо самому любить свою страну, а для того, чтобы передать уважение к традициям, надо самому их уважать, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он добавил, что уже сформирована сквозная система воспитательной работы, целая инфраструктура для этой работы, включая круглогодичные образовательные центры, систему отбора и поддержки кадров. «И это, на мой взгляд, говорит о двух вещах: первое – высочайший приоритет, который президент России уделяет поддержке людей, занимающихся образованием и воспитанием. Второе – это как раз для финалистов «Флагманов образования» – это говорит о высочайшей востребованности людей, которые профессионально умеют это делать», – указал он.

Кириенко уточнил, что люди, профессионально занимающиеся воспитанием, будут востребованы не только в системе образования и просвещения, они будут востребованы в системе государственного и регионального управления, и также в управлении крупнейшими российскими компаниями.

К дистанционному этапу конкурса – комплексной оценке уровня сформированности надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний – были допущены 14 195 управленцев в сфере образования и 57 635 педагогов. Из них 2183 конкурсанта, набравшие наибольшее количество баллов, встретились в очных региональных полуфиналах, которые прошли в октябре по всей России. По итогам регионального этапа 265 управленцев в сфере образования и педагогов, набравшие наибольшее количество баллов, были приглашены к участию в финальных испытаниях.

«Мы сориентировали конкурс «Флагманы образования» именно на выявление талантливых будущих управленцев регионального и федерального уровней из числа педагогов, директоров школ и студентов. Победителей соревнования мы будем поддерживать, в том числе некоторые участники уже получили предложения занять различные административные должности. Мы решили нормативно закрепить поддержку специалистов. Поэтому сегодня я подписал приказ «Об управленческом кадровом резерве в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного образования», – рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, пройти образовательные программы, войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации, а также получить призы от партнеров проекта.

Победителями конкурса «Флагманы образования» среди управленцев в сфере образования и педагогов стали директор МАОУ «Центр образования им. И. А. Милютина» г. Череповца Вологодской области Антон Муромцев, учитель, советник директора по воспитанию МБОУ «Гаврилово-Посадская средняя школа №2» Ивановской области Сергей Коноплев, учитель МБОУ «Лицей №165 имени 65-летия «ГАЗ» г. Нижнего Новгорода Михаил Кулемин, директор МАОУ «Лицей № 2» г. Перми Анатолий Чепурин.

Также победителями названы замдиректора по воспитательной работе ГБОУ Самарской области «Гимназия № 11» Юлия Дюльдина, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Южно-Сахалинска Наталья Бровкина, старший преподаватель кафедры военно-политической работы в войсках (силах) ФГБВОУ ВО «Черноморское высшее военно-морское ордена Красной звезды училище имени П. С. Нахимова» г. Севастополя Михаил Дорохов, учитель МАОУ гимназия №55 им. Е. Г. Версткиной г. Томска Дмитрий Попцов, директор МБОУ «Средняя школа имени Героя Советского Союза В. И. Ерменеева с. Сабакаево» Ульяновской области Лариса Набойщикова, преподаватель БУПО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж» Мария Кузьмина.