Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.3 комментария
Не пожавшая украинской теннисистке руку Потапова вышла замуж
Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко поженились Петербурге
Российские теннисисты – 22-летние Анастасия Потапова и Александр Шевченко – сыграли свадьбу в питерском загсе.
«Мистер и миссис Шевченко», – написала спортсменка в своем аккаунте в одной из соцсетей, опубликовав фотографии и видео со свадьбы, которая прошла в одном из загсов Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.
Отмечается, что обоим спортсменами 22 года, они объявили о помолвке в сентябре 2023 года.
Анастасия Потапова является 28-й ракеткой мира, победительницей двух турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Александр Шевченко занимает 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Ранее сообщалось, что Анастасия Потапова и украинка Марта Костюк не пожали друг другу руки после матча в Бирмингеме