«Единая Россия» собрала более 350 тыс. подарков для находящихся в больницах детей

Tекст: Валерия Городецкая

Акция проходила с 9 ноября по 1 декабря, в ней приняли участие более 105 тыс. человек, в том числе активисты «Единой России», сторонники партии, депутаты и представители органов власти всех уровней, а также просто неравнодушные граждане, сообщила председатель центрального Совета сторонников «Единой России» Ольга Занко, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

В рамках акции в российских регионах было размещено более 2,5 тыс. «Коробок храбрости», куда каждый желающий мог принести подарки для проходящих длительное лечение детей. Всего было собрано более 350 тыс. подарков.

К акции присоединились депутаты Госдумы, в том числе Денис Майданов, Сергей Боярский, Светлана Разворотнева, Алена Аршинова, Ольга Казакова, Артем Бичаев, Виктория Родина, Дмитрий Пирог, Эльвира Аиткулова, Михаил Романов и многие другие. В ней также приняли участие губернатор Рязанской области Павел Малков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн и другие главы регионов.

Часть собранных игрушек Ольга Занко вместе с председателем Московского городского Совета сторонников «Единой России» Верой Степаненко, активистами партии и организации «Волонтеры Победы» передала в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.

В Воронеже председатель регионального Совета сторонников партии Ангелина Севергина и основатель пациентского сообщества «КардиоДети-Клуб», член Общественной палаты Воронежской области, кардиолог ДКЦ Елена Коросан доставили игрушки для детей в Кардиохирургический центр Воронежской областной клинической больницы №1.

В Кургане председатель регионального Совета сторонников «Единой России», депутат регионального парламента Андрей Шиншин вместе с сопредседателем регионального Совета сторонников партии Анастасией Романович передали игрушки и канцтовары в Курганскую областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста.

В Донецке депутаты Народного Совета ДНР привезли подарки в онкологическое отделение Республиканской детской клинической больницы.