Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.5 комментариев
В Молдавии признали получение уведомлений от России о некачественных продуктах
Россия объяснила Молдавии причины ограничений по ввозу продуктов
Молдавия получила несколько уведомлений от России о том, что экспортируемые продукты питания некачественные, поэтому были введены ограничения, сообщили в Агентстве по безопасности пищевых продуктов Молдавии.
По данным ведомства, за последние два месяца Молдавия получила восемь уведомлений от российских властей, три из них – в период с 24 по 29 ноября, передает ТАСС.
Вместе с тем в агентстве посчитали молдавские продукты качественными, а запрет необоснованным.
Ранее Россельхознадзор ввел с 4 декабря ограничения на ввоз растительной подкарантинной продукции, включая овощи и фрукты, из Молдавии.