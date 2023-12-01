Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.0 комментариев
Певца Шарлота доставили из Петербурга в Самару на суд
Певца Шарлота доставили в Самару, где 2 декабря состоится суд по избранию ему меры пресечения
Певцу Эдуарду Шарлоту, вернувшемуся в Россию после нескольких эксцентричных выходок против страны, готовятся избрать меру пресечения.
Рассматривать материалы будет Кировский районный суд Самары, сообщает ТАСС. По данным источника агентства, следствие будет ходатайствовать об аресте.
Следственный комитет России по Самарской области возбудил в отношении три уголовных дела – два по статье «Реабилитация нацизма», и одно – по статье «Оскорбление чувств верующих».
Перед этим пранкеры позвонили Шарлоту под видом президента Украины Владимира Зеленского, которому тот исполнил гимн Украины и речевку радикалов с украинского Майдана «Кто не скачет – тот москаль».
Суд назначил певцу Эдуарду Шарлоту, задержанному накануне в аэропорту Петербурга, наказание в виде административного ареста за мелкое хулиганство, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Ранее Шарлот был арестован на 13 суток за мелкое хулиганство.