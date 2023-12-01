Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.12 комментариев
Москва обвинила Германию в усложнении консульского обслуживания россиян
МИД: Россия принимает меры из-за усложнения консульского обслуживания россиян в Германии
Власти Германии целенаправленно усложняют обслуживание сотен тысяч российских граждан, находящихся в ФРГ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД России, говорится, что консульское обслуживание сотен тысяч россиян с 2024 года станет возможным только в посольстве России в Берлине и в генеральном консульстве России в Бонне.
В связи с закрытием генеральных консульств Германии в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске Захарова подчеркнула, что германские власти действовали в направлении разрыва всего комплекса двусторонних отношений, в том числе осуществляют минимизацию двустороннего взаимодействия в дипломатическом измерении.
Напомним, в пятницу генеральное консульство Германии в Новосибирске закрылось и не оказывает услуги.