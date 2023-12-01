Бывший премьер Италии призвал ЕС стать единым государством

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Евросоюзу нужно стать единым государством

Tекст: Денис Тельманов

«Сегодня модель роста распалась, нам нужно заново изобрести способ роста, но для этого нам нужно стать государством», – приводит ТАСС слова Драги в ходе презентации книги в Италии.

Экс-премьер Италии также отметил, что Европа сейчас переживает критический этап, поскольку раздельное регулирование замедляет работу каждом секторе.

Он также назвал «слишком маленьким» рыночный потенциал Евросоюза, из-за чего небольшие компании, которые рождаются в Европе, «как только вырастают, продают себя или уходят в Соединенные Штаты».

Драги также отметил, что ЕС может окрепнуть на фоне конфликтов на Украине и в Израиле, в том числе благодаря расширению своего состава, поскольку военные расходы ЕС крупнейшие в мире после США.

Ранее экономист Иван Лизан заявил, что французские свекловоды, терпящие убытки от несправедливого украинского импорта сахара, поплатились за недальновидность Еврокомиссии.