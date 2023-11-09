Володин назвал семь выводов из планов G7 своровать российские активы

Tекст: Ольга Никитина

В своем Telegram-канале спикер нижней палаты российского парламента отметил, что такие действия являются преступлением, которое должно получить оценку международных структур и иностранных государств.

Вторым пунктом Володин указал, что, пойдя на кражу российских активов, США и их «шестерки» выстрелили бы себе в ногу, поскольку ни одно государство, бизнес или частные инвесторы после этого не станут вкладываться в эти страны, понимая, что под надуманным предлогом их средства могут похитить.

Кроме того, G7 таким образом окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС, отметил Володин третьим пунктом.

В-четвертых, по мнению председателя Госдумы, это наносит непоправимый ущерб международному праву, поскольку страны, его игнорирующие, по своему усмотрению смогут забирать, что посчитают нужным.

Также Володин отметил, что у России появляются моральные и юридические основания для ответных действий в отношении активов стран «семерки». Он указал, что этих средств больше, чем замороженных российских активов.

При этом на российскую экономику это решение не повлияет, уверен председатель Госдумы. Он привел слова президента России Владимира Путина о том, что наша страна уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов.

«Самый надежный способ вложений – это инвестиции в свою страну – Россию. И деньги будут целы, и совесть чище», – заключил спикер нижней палаты парламента.

Накануне Путин подписал указ, согласно которому часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов может быть обменяна на замороженные активы россиян.