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    30 комментариев
    9 ноября 2023, 09:06

    Володин назвал семь выводов из планов G7 своровать российские активы

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь выводов из ситуации вокруг намерения стран «Группы семи» (G7) своровать российские замороженные активы.

    В своем Telegram-канале спикер нижней палаты российского парламента отметил, что такие действия являются преступлением, которое должно получить оценку международных структур и иностранных государств.

    Вторым пунктом Володин указал, что, пойдя на кражу российских активов, США и их «шестерки» выстрелили бы себе в ногу, поскольку ни одно государство, бизнес или частные инвесторы после этого не станут вкладываться в эти страны, понимая, что под надуманным предлогом их средства могут похитить.

    Кроме того, G7 таким образом окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС, отметил Володин третьим пунктом.

    В-четвертых, по мнению председателя Госдумы, это наносит непоправимый ущерб международному праву, поскольку страны, его игнорирующие, по своему усмотрению смогут забирать, что посчитают нужным.

    Также Володин отметил, что у России появляются моральные и юридические основания для ответных действий в отношении активов стран «семерки». Он указал, что этих средств больше, чем замороженных российских активов.

    При этом на российскую экономику это решение не повлияет, уверен председатель Госдумы. Он привел слова президента России Владимира Путина о том, что наша страна уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов.

    «Самый надежный способ вложений – это инвестиции в свою страну – Россию. И деньги будут целы, и совесть чище», – заключил спикер нижней палаты парламента.

    Накануне Путин подписал указ, согласно которому часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов может быть обменяна на замороженные активы россиян.

    8 ноября 2023, 16:44
    В Киеве начались массовые увольнения мужчин

    В Киеве мужчины начали увольняться из-за требования встать на учет по мобилизации

    В Киеве начались массовые увольнения мужчин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве начались массовые увольнения из-за того, что военкоматы обязали предприятия в Киеве подать списки сотрудников-мужчин в возрасте до 60 лет для постановки на учет в рамках всеобщей мобилизации.

    Как рассказал очевидец ТАСС, на предприятие, где он работает, пришла бумага от компетентных органов, обязывающая всех сотрудников заполнить форму для постановки на учет. Он уточнил, что форму обязаны заполнить все сотрудники в возрасте до 60 лет.

    Другой очевидец рассказал, что на столичных предприятиях «начались массовые увольнения мужчин».

    Ранее сообщалось, что власти Украины планируют в течение одного-двух месяцев запустить в стране «смарт-мобилизацию», подразумевающую самостоятельный выбор человеком воинской специальности, на которой он готов служить.

    Коментарии (57)
    8 ноября 2023, 17:33
    Обнародована основная цель приезда Пугачевой в Россию

    Пугачева записала три песни во время визита в Россию

    Обнародована основная цель приезда Пугачевой в Россию
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Алла Пугачева, посетившая Россию на прошлой неделе, записала три новых песни на студии звукозаписи «Салам» в Твери, рассказал основатель студии и звукорежиссер Игорь Лалетин.

    По словам Лалетина, 3 ноября Пугачева посетила студию звукозаписи и записала три песни, которые предназначены «для своих», передает РИА «Новости».

    «Спела… видимо, для родных, близких, для друзей. Я даже не в курсе [для кого конкретно]», – рассказал звукорежиссер. Лалетин отметил, что это были «какие-то песенки про любовь, про жизнь».

    Пугачева посетила Россию на прошлой неделе, артистку заметили на погранпереходе в Псковской области. В субботу черный автомобиль Rolls Royce Пугачевой был замечен в Твери. В воскресенье певица покинула Россию.

    Коментарии (52)
    8 ноября 2023, 19:10
    Путин подписал указ по обмену замороженных за рубежом активов россиян
    Путин подписал указ по обмену замороженных за рубежом активов россиян
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов может быть обменяна на замороженные активы россиян, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В Центробанке ТАСС пояснили, что сперва будут созданы условия для разблокировки средств в первую очередь розничных российских инвесторов. Заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа «С».

    В Кремле ранее заявили, что в США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы. Там пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

    Коментарии (45)
    8 ноября 2023, 17:02
    Греция закрывает генконсульство в Москве

    Прекращено соглашение Москвы и Афин об открытии греческого генконсульства в российской столице

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Действие соглашения от 2002 года между Россией и Грецией об открытии греческого генконсульства в Москве прекращено, сообщили в МИД России.

    Договор был заключен 22 февраля 2002 года. Его действие прекращено 1 ноября 2023 года, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как следует России работать с Грецией.

    Коментарии (16)
    8 ноября 2023, 21:57
    В США озвучили планы против российского проекта «Арктик СПГ 2»

    Tекст: Ольга Иванова

    США ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ 2», заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт в сенатском комитете по иностранным делам.

    По его словам, «работа, которую ведет координатор санкций Госдепартамента и в тесной координации с OFAC (Управлением контроля за иностранными активами), заключается в закручивании гаек, и это критически важно», передает РИА «Новости».

    Он напомнил о введенных на прошлой неделе санкциях против этого проекта. «Наша цель – задушить его», – сказал представитель ведомства.

    Ранее сообщалось, что новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».

    Коментарии (43)
    8 ноября 2023, 14:14
    Глава Банка России предупредила Запад о последствиях конфискации активов

    Набиуллина: Конфискация активов России за рубежом влечет негатив для мировой финансовой системы

    Глава Банка России предупредила Запад о последствиях конфискации активов
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия примет все шаги, чтобы защитить свои законные интересы; конфискация российских активов за рубежом приведет к негативным последствиям для мировой финансовой системы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    Набиуллина на форуме Finopolis 2023 отметила, что подобный шаг повлиял бы на развитие глобальной финансовой системы, передает ТАСС.

    Глава ЦБ выразила надежду, что механизм обмена замороженных активов инвесторов скоро начнет работать. По ее словам, это позволит защитить права небольших розничных инвесторов.

    Также Набиуллина заявила, что ЦБ оценивает риски в случае введения санкций в отношении Московской биржи и знает, как действовать в случае реализации такого риска.

    Банк России, по ее словам, всегда предупреждал о рисках владения иностранными ценными бумагами. Она отметила, что российские инвесторы смогли избавиться от иностранных ценных бумаг через торговлю на около 4 млрд долларов. Риск, как отметила председатель ЦБ, уменьшился на эту сумму.

    Набиуллина добавила, что, по оценке ЦБ, около 80% всего объема иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи сосредоточено у квалифицированных инвесторов.

    В Кремле ранее заявили, что в США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы. Там пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

    Коментарии (53)
    8 ноября 2023, 19:18
    На Украине назвали основную версию гибели помощника Залужного
    На Украине назвали основную версию гибели помощника Залужного
    @ @gennadiichastiakov

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственное бюро расследований (ГБР) Украины назвало основную версию в деле о гибели Геннадия Частякова, помощника главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Версию о неосторожном обращении с боеприпасами в ГБР назвали основной, но также рассматривают версии о «заказном убийстве при участии спецслужб РФ», «попытке убийства другого офицера аппарата Главкома ВСУ спецслужбами РФ» и версия об убийстве на почве личной неприязни, передает РИА «Новости».

    Сообщалось, что помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб, подорвавшись на гранате, его 13-летний сын получил тяжелое ранение. Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины заявил, что Частяков подорвался на подаренной коллегой – полковником Тимченко – боевой гранате, приняв ее за рюмку.

    Коментарии (23)
    8 ноября 2023, 20:16
    Зеленский попросил доступ к военным технологиям США
    Зеленский попросил доступ к военным технологиям США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский попросил у США доступ к военным технологиям в ходе встречи с американским министром транспорта Питом Буттеджаджем, посетившим Киев.

    На размещенной в Telegram-канале украинского лидера видеозаписи фрагментов встречи с американским министром Зеленский отметил, что поддержка, предоставляемая Киеву Вашингтоном, очень важна, и «речь идет не только о деньгах, но и о технологиях», передает ТАСС.

    Президент Украины сообщил, что Киев планирует обсудить с Вашингтоном вопросы совместного производства военной техники, вооружений и боеприпасов, и выразил надежду, что Украина сможет наладить совместное производство средств противовоздушной обороны с западными странами.

    В ходе встречи Зеленский и Буттеджадж также обсудили развитие альтернативного маршрута в Черном море для перевозки аграрной продукции с Украины. Кроме того, украинский лидер выразил заинтересованность в поддержке США в развитии железнодорожного транспорта.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск высмеял Зеленского за попрошайничество.

    Коментарии (33)
    8 ноября 2023, 22:48
    Робот убил человека в Южной Корее

    Промышленный робот раздробил лицо и грудь мужчине в центре распределения сельхозпродукции в Южной Корее

    Tекст: Антон Антонов

    В распределительном центре сельхозпродукции в Южном Кенсане действия промышленного робота стали причиной смерти сотрудника робототехнической компании, сообщают СМИ.

    Сотрудник, которому было около 40 лет, проводил испытания робота. Они должны были состояться в понедельник, но были отложены на два дня в связи с сообщениями о проблемах с датчиком робота, пишет Koreaboo со ссылкой на Yonhap.

    Когда мужчина осматривал датчик робота, призванного поднимать коробки с перцем, произошел сбой. В результате робот, вероятно, принял человека за коробку, схватил его и прижал к конвейерной ленте, раздробив лицо и грудь. Мужчину доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.

    Отмечается, что это не первый подобный несчастный случай в Южной Корее – так, весной мужчина получил серьезные травмы из-за робота на заводе автозапчастей.


    Коментарии (16)
    8 ноября 2023, 11:19
    Сarlsberg пригрозил России международным судом

    «Интерфакс»: Сarlsberg грозит России международным судом из-за ситуации вокруг «Балтики»

    Tекст: Ольга Никитина

    Датская компания Carlsberg Group пригрозила юридическими последствиями в связи с ситуацией вокруг отечественного актива концерна – «Балтики», сообщают источники.

    Carlsberg Group в марте 2022 года объявила об уходе с российского рынка. Концерн планировал продать «Балтику» группе «Арнест», которая впоследствии, в августе, стала владельцем российских активов другого пивоваренного концерна – Heineken. Продажа «Балтики» сорвалась после подписания 16 июля президентского указа, согласно которому 100% «Балтики» (98,56% владело шведское юридическое лицо Carlsberg, 0,09% – немецкое юрлицо Carlsberg, 1,35% – ООО «Хоппи Юнион») были переданы в управление Росимуществу.

    В начале августа Carlsberg, по информации источников «Интерфакса», направил российскому руководству письмо, в котором расценил действия России касательно «Балтики» как якобы нарушение обязательств по двустороннему инвестиционному соглашению и международному публичному праву. В компании задали властям вопрос о том, собирается ли Россия «выплатить компенсацию убытков и ущерба, понесенных компанией».

    Министерство финансов России в конце сентября направило в Carlsberg ответное письмо, подчеркнув, что указ главы государства базируется на действующем российском законодательстве и оснований для компенсации убытков нет.

    В середине октября, по информации «Интерфакса», Carlsberg направил в Минфин и Минэкономразвития официальные «уведомления о споре» сразу по трем международным соглашениям. Действия России в послании названы «незаконной экспроприацией» капиталовложений Carlsberg Breweries в «Балтику». Датский концерн предложил российской стороне урегулировать спор в течение полугода от даты письма (13 октября), в противном случае компания собирается передать дело на рассмотрение международного третейского суда.

    Отмечается, что официальных комментариев российских ведомств об этом не поступало, однако во вторник Минфин распространил общий комментарий, в котором говорится, что внешнее управление в отношении ряда компаний из недружественных стран стало ответом России на введенные в ее отношении санкции западных стран. В том числе речь идет о работе по созданию правовых условий для конфискации замороженных российских активов.

    В заявлении ведомства подчеркивалось, что такие решения российским руководством принимались «в исключительных случаях», когда компании отказывались соблюдать взятые на себя обязательства, в том числе социального характера, либо же нарушали российское законодательство.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Carlsberg все бросила в России по политическим соображениям, прекратила работу и поставки, отказалась от исполнения обязательств в отношении российских контрагентов. Теперь их инвестиции работают на российскую экономику и вносят свою лепту в современное российское оружие, подчеркивал он.

    Коментарии (29)
    8 ноября 2023, 21:19
    Германия начала вывод своих систем ПРО Patriot из Польши
    Германия начала вывод своих систем ПРО Patriot из Польши
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    ФРГ прекращает размещение систем противоракетной обороны Patriot в Польше, сообщили в министерстве обороны Германии, пишет агентство DPA.

    Размещение систем Patriot в Польше и обслуживающих их солдат будет прекращено в пятницу, пишет DPA, передает ТАСС. Уточняется, что командование противовоздушной обороной снова возьмет на себя польская сторона.

    После падения украинской ракеты на территории Польши в прошлом году ФРГ решила передать Варшаве комплексы Patriot. В апреле Германия приняла решение убрать ПВО Patriot с восточных границ Польши, но позже продлила их размещение до конца года.

    Коментарии (9)
    8 ноября 2023, 14:50
    В США назвали критические недостатки американских танков

    BI: Американские танки Abrams устарели и легко уязвимы для российских Т-90

    В США назвали критические недостатки американских танков
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские танки M1 Abrams сегодня являются не самым удачным и универсальным выбором для применения на фронте, они уязвимы перед российскими танками, пишет Business Insider.

    В статье отмечается, что M1 Abrams не будет доминировать на поле боя. Они устарели по целому ряду параметров, передает РИА «Новости».

    Американские танки уязвима для атак беспилотников и 125-миллиметровых пушек российских танков Т-90.

    Из этого следует, что танк Abrams не даст преимущества на поле боя, а также может стать угрозой для своего экипажа.

    Ранее танки Abrams уже неоднократно называли проблемой для ВСУ.

    Коментарии (8)
    8 ноября 2023, 19:27
    В нашествии клопов в Южную Корею заподозрили Францию
    В нашествии клопов в Южную Корею заподозрили Францию
    @ Edwin Remsberg/VWPics/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители Южной Кореи жалуются на нашествие клопов, власти полагают, что насекомых завезли из Франции, пишет южнокорейское агентство Younhap.

    По словам министра внутренних дел и безопасности Республики Корея Ли Сан Мина, базовым предположением участившихся случаев обнаружения клопов в стране является завоз путешественниками насекомых из Франции, однако пока точная причина не установлена, пишет Younhap, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что за последний месяц в Управление по контролю за заболеваниями Южной Кореи поступили десятки сообщений об обнаружении клопов, когда за последние десять лет таких обращений было всего девять. Люди жалуются на укусы насекомых в общественных банях и студенческих общежитиях.

    В стране запущена работа координационного штаба для мониторинга ситуации, вырабатываются необходимые меры для ее решения.

    В октябре из-за нашествия клопов во Франции закрыли пять школ.

    Коментарии (22)
    8 ноября 2023, 21:10
    Вяльбе рассказала о живущем на Украине отце
    Вяльбе рассказала о живущем на Украине отце
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в передаче «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1» рассказала, что не общается со своим отцом, проживающим на Украине.

    По ее словам, отец родился на Украине. Вяльбе подчеркнула, что не общается с отцом и не знает, жив ли он, передает «Газета.Ru».

    Она также отметила, раньше она хотела с ним общаться, но с возрастом поняла, что ему ничего от нее не надо, кроме денег. «В какой-то момент я устала быть дойной коровой и решила, что это надо просто прекратить», – сказала Вяльбе.

    Вяльбе родилась в Магадане в семье Галины Сынковой и Валерия Трубицына. Ее родители были родом из Ленинградской области, но в результате политических репрессий их сослали на Север.

    Коментарии (9)
    8 ноября 2023, 14:43
    СМИ раскрыли стоимость выступления Пугачевой на корпоративах в Москве

    «Вечерняя Москва»: Пугачева может выступить на корпоративах в Москве за 500 тыс. долларов

    СМИ раскрыли стоимость выступления Пугачевой на корпоративах в Москве
    @ Дмитрий Серебряков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Певица Алла Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление, пишут СМИ.

    Стоимость выступления Пугачевой в сравнении с прошлым годом выросла на 150 тыс. долларов, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    «И это без учета дороги, проживания и прочих условий райдера», – говорится в сообщении.

    Наиболее подходящими локациями для выступления Пугачевой станут Кипр и Дубай. При этом не исключены и корпоративы в Москве. При этом выступления в российской столице, согласно райдеру, должно быть организовано тайно и на высшем уровне – без фиксации на мобильные телефоны и утечек в СМИ.

    В последний раз, по данным СМИ, Пугачева приезжала в Москву в начале ноября.

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      8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

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