Нефть коррекционно подрожала после падения

Стоимость нефти выросла в рамках коррекции после двухдневного падения

Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.33 росла на 0,18%, достигая 79,68 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,19%, до 75,47 доллара, передает РИА «Новости».

Котировки нефти в предыдущие два дня показали заметное снижение, в целом за это время стоимость этого вида сырья упала примерно на 6,7%. Это было связано с опасениями, касающимися перспектив спроса на фоне сохранения жесткой монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Инвесторы также обратили внимание на данные из Китая, крупного потребителя нефти. Официальная статистика продемонстрировала дефляцию: потребительские цены за октябрь снизились на 0,2% в годовом выражении.