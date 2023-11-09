Ватикан разрешил транссексуалам принимать крещение

Ватикан подтвердил право транссексуалов принимать крещение и выступать в роли крестных родителей

Tекст: Антон Антонов

В июле бразильский епископ Жозе Негри направил в ведомство список вопросов. Ответы подписал префект дикастерии кардинал Виктор Мануэль Фернандес, в октябре они были одобрены папой Римским Франциском, передает РИА «Новости» со ссылкой на Vatican News.

Уточняется, что «транссексуал может принять крещение на тех же условиях, что и другие верующие, если нет ситуации, при которой существует риск возникновения публичного скандала или дезориентация верующих». Указывается, что принимать крещение можно и в случае, если пройден курс гормонального лечения или сделана операция по смене пола.

Также допускается возможность крещения детей гомосексуальных пар, рожденных с использованием суррогатного материнства, если есть «обоснованная надежда, что ребенок будет воспитан в католической вере».

Роли крестных родителей транссексуалы могут исполнять «при определенных условиях». Дикастерия советует придерживаться «пастырской осмотрительности», не позволять разразиться скандалу и не допускать «дезориентация церковной общины». Отмечается, что не существует правил, запрещающих транссексуалам быть свидетелями на свадьбе. На вопрос о том, могут ли быть крестными геи, сообщается, что человек должен «вести жизнь в соответствии с верой и теми обязательствами, которые он на себя принимает». Дикастерия подчеркивает необходимость осторожности для «защиты таинства крещения». При этом препятствий для геев быть свидетелями на свадьбе Ватикан не видит.

В 2020 году папа Римский Франциск заявил, что однополые пары имеют право на семью, им необходимо разрешить оформлять свои отношения в форме гражданского союза. Однако позже в Ватикане заявили, что слова папы были неверно истолкованы, в частности, некоторые цитаты вырваны из контекста. При этом сам Ватикан отказался благословлять однополые пары.